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Муж бросил семью после пятой пары близнецов

Муж бросил семью после пятой пары близнецов

Автор:
23 июля 2022 10:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   близнецы   большая семья   дети   новости   отцы и дети   расставание   уганда   
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Мужчина из Уганды собрал чемоданы и покинул свою растущую семью после того, как его жена родила пятую пару близнецов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   близнецы   большая семья   дети   новости   отцы и дети   расставание   уганда   
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31k
ACU900 Полчаса назад
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Хреноффф Минуту назад
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1k
Вольдемар 18 минут назад
То есть даже третья пара близнецов никак не насторожила?? Я уж молчу про то чтобы чему-то научить...
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6k
klop Полчаса назад
Ждём на передаче у Малахова.
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10k
*Сергей* Час назад
Не совсем понял…
Он что с ней не спал а она постоянно рожала?
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Белая Муха

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