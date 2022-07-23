Муж бросил семью после пятой пары близнецов

В то время как некоторые люди отдали бы все, чтобы иметь одного ребенка, не говоря уже о двух, другие без проблем отказываются от своего потомства. Например, мужчина из Уганды, который не мог смириться с тем, что его жена недавно родила пятую пару близнецов. Налонго Глория никогда не проходила ЭКО, чтобы забеременеть, но она рожает исключительно близнецов. Угандийка недавно принесла в этот мир своих девятого и десятого детей, что, как сообщает местная пресса, заставило ее мужа, Салонго, собрать вещи и уйти, заявив, что «это ненормально» и что он больше не может заботиться о ней и об их слишком многочисленном потомстве.