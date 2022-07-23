Муж бросил семью после пятой пары близнецов

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Мужчина из Уганды собрал чемоданы и покинул свою растущую семью после того, как его жена родила пятую пару близнецов.
В то время как некоторые люди отдали бы все, чтобы иметь одного ребенка, не говоря уже о двух, другие без проблем отказываются от своего потомства. Например, мужчина из Уганды, который не мог смириться с тем, что его жена недавно родила пятую пару близнецов. Налонго Глория никогда не проходила ЭКО, чтобы забеременеть, но она рожает исключительно близнецов. Угандийка недавно принесла в этот мир своих девятого и десятого детей, что, как сообщает местная пресса, заставило ее мужа, Салонго, собрать вещи и уйти, заявив, что «это ненормально» и что он больше не может заботиться о ней и об их слишком многочисленном потомстве.
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«Когда я снова забеременела двойней, мой мужчина сказал, что это уже слишком для него, и сказал мне идти домой, — рассказала Налонго Глория в интервью. - Я не знаю, что он имел в виду: у меня нет другого дома, потому что я приехала в Кампалу работать домработницей. Он сказал мне, что если я не смогу родить только одного ребенка, он не сможет позаботиться обо мне».
Придя домой, женщина поняла, что муж собрал вещи и ушел. С тех пор она ничего о нем не слышала и изо всех сил пытается заботиться о своих детях. Тем не менее, она ни о чем не жалеет и верит в бога. «Я не жалею, что родила всех этих детей. Я знаю, что их отцу они не нравятся, но я не могу их бросить. Несмотря на трудности, я никогда не брошу своих детей. Я знаю, что бог обеспечит нас, — сказала Глория. - Я страдаю, но богу лучше знать».
В настоящее время Налонго живет с семью своими детьми после того, как старшая пара близнецов покинула гнездо, а один из ее других детей трагически погиб. Их ждет неопределенное будущее, поскольку домовладелец недавно сказал женщине, что ему больше не нужны ни она, ни ее «багаж».
Однако Налонго - отнюдь не самая плодовитая женщина в Уганде. Одна из жительниц этой страны попала в заголовки мировых СМИ, родив не менее 44 детей к 40 годам.
Однако Налонго - отнюдь не самая плодовитая женщина в Уганде. Одна из жительниц этой страны попала в заголовки мировых СМИ, родив не менее 44 детей к 40 годам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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