Легальные миллионеры СССР — кто они и как заработали свои состояния

1052
7
В СССР считалось, что все люди равны. Но даже дети догадывались, что есть граждане, которые «равнее» других.
Мы хотим рассказать вам не о махинаторах, спекулянтах и «цеховиках», а о гражданах страны, которые заработали свои миллионы трудом и талантом. У них не было причин стыдиться своего богатства и их состояние не мешало им быть народными любимцами.
Людмила Зыкина
Никто не станет отрицать, что Людмила Георгиевна — великая певица, заслужившая народное признание не только своим даром, но и колоссальным трудолюбием. Вся жизнь Зыкиной прошла в бесконечных гастролях по СССР и миру. Певица побывала в 60 странах, а общий тираж ее пластинок превысил 60 миллионов экземпляров.
За десятилетия эстрадной деятельности звезда сколотила большое состояние, значительную часть которого составляли подарки сильных мира сего. В коллекции драгоценностей Зыкиной были презенты от Леонида Брежнева, Ким Ир Сена и Гейдара Алиева, а суммарная стоимость ее составляла около 163 миллионов рублей.
За десятилетия эстрадной деятельности звезда сколотила большое состояние, значительную часть которого составляли подарки сильных мира сего. В коллекции драгоценностей Зыкиной были презенты от Леонида Брежнева, Ким Ир Сена и Гейдара Алиева, а суммарная стоимость ее составляла около 163 миллионов рублей.
×
×
Сергей Михалков
Поэт Сергей Владимирович Михалков, автор гимна Российской Федерации, в советскую эпоху был миллионером. В то время авторам платили в зависимости от объема тиража, а с этим у Михалкова было все нормально. Его тиражи были впечатляющими, а продуктивность очень высока.
Состояние автора детских и взрослых стихов, члена Союза писателей и главного редактора журнала «Фитиль» никто не брался оценивать. Но про Михалкова шутили, что он настолько богат, что мог пользоваться в банке «открытым» счетом и получать любые суммы без ограничений. Сам поэт опровергал свое баснословное богатство и вообще не любил, когда о нем упоминали.
Состояние автора детских и взрослых стихов, члена Союза писателей и главного редактора журнала «Фитиль» никто не брался оценивать. Но про Михалкова шутили, что он настолько богат, что мог пользоваться в банке «открытым» счетом и получать любые суммы без ограничений. Сам поэт опровергал свое баснословное богатство и вообще не любил, когда о нем упоминали.
Анатолий Карпов
Лучший шахматист в СССР и, вероятнее всего, в мире, Анатолий Карпов одержал огромное количество побед. В то время, когда говорить о больших деньгах было не принято, чемпион, на вопрос журналистов «Можно ли вас назвать миллионером?» отвечал утвердительно.
Кроме этого Карпов известен как серьезный филателист. Марки шахматист начал собирать еще в детстве, а сейчас его коллекцию эксперты оценивают более чем в 13 миллионов долларов. Самые раритетные экземпляры из своего собрания Анатолий Евгеньевич хранит в банковском сейфе.
Кроме этого Карпов известен как серьезный филателист. Марки шахматист начал собирать еще в детстве, а сейчас его коллекцию эксперты оценивают более чем в 13 миллионов долларов. Самые раритетные экземпляры из своего собрания Анатолий Евгеньевич хранит в банковском сейфе.
Юрий Антонов
Композитор, певец, музыкант и актер Юрий Михайлович Антонов получал зарплату 15 тысяч рублей, когда многие довольствовались 120. Но доходы звезды выросли еще сильнее после женитьбы на гражданке Югославии Мирославе Бобанович.
Антонов при поддержке супруги начал ввозить из-за границы качественную профессиональную аппаратуру для музыкантов, о которой в СССР можно было только мечтать. Многие известные эстрадные коллективы пользовались техникой, прошедшей через руки предприимчивого маэстро.
Антонов при поддержке супруги начал ввозить из-за границы качественную профессиональную аппаратуру для музыкантов, о которой в СССР можно было только мечтать. Многие известные эстрадные коллективы пользовались техникой, прошедшей через руки предприимчивого маэстро.
Наталья Дурова
Укротительница тигров из всемирно известной династии цирковых артистов Наталья Юрьевна Дурова по праву считалась лучшей дрессировщицей животных. Гонорары ее были более чем солидными и женщина могла себе ни в чем не отказывать и жить на широкую ногу.
Среди покупок Дуровой были квартиры в Москве и Париже, дорогие автомобили и произведения искусства. А однажды известная дрессировщица приобрела легендарные голубые бриллианты, некогда принадлежавшие самой Екатерине Великой.
Среди покупок Дуровой были квартиры в Москве и Париже, дорогие автомобили и произведения искусства. А однажды известная дрессировщица приобрела легендарные голубые бриллианты, некогда принадлежавшие самой Екатерине Великой.
Лидия Русланова
Лидия Андреевна Русланова считается самой высокооплачиваемой артисткой СССР. Начало жизни звезды было непростым — в 7 лет она осталась круглой сиротой и была вынуждена ходить с сумой по улицам и просить Христа ради. Первый подарок судьба сделала Лидии, когда ей удалось поступить без образования в консерваторию. После этого жизнь певицы наладилась и вскоре ее знала вся страна.
Выступая на эстраде в 1930-40-х годах, Русланова получала большие гонорары и вкладывала деньги в драгоценности и антиквариат. В 1949 году их с мужем репрессировали, а все ценности конфисковали в пользу государства. Среди изъятого у певицы числились автомобиль «Horch 951А», два «Mercedes-Benz», «Audi», а также 132 картины русских художников. После освобождения в 1953 году Руслановой удалось вернуть лишь малую часть конфискованного имущества.
Выступая на эстраде в 1930-40-х годах, Русланова получала большие гонорары и вкладывала деньги в драгоценности и антиквариат. В 1949 году их с мужем репрессировали, а все ценности конфисковали в пользу государства. Среди изъятого у певицы числились автомобиль «Horch 951А», два «Mercedes-Benz», «Audi», а также 132 картины русских художников. После освобождения в 1953 году Руслановой удалось вернуть лишь малую часть конфискованного имущества.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 10 миллионеров, променявших своё состояние на рай в шалаше
- 15 вещей, которые вы бы купили, будь вы миллионером
- То, чего мы не знали о передаче "Голубой огонек": как раньше выглядела советская эстрада
- Удовольствие не из дешёвых: рекордно дорогие вещи
- 10 просто до неприличия богатых деток
Новости партнёров
а так мне нравится идея общества где с каждого по возможностям и каждому по потребностям - но это нереальная утопия в силу человеческой натуры
Русланова? Ага, безусловно - "трудом и талантом". То-то её с мужем за мародёрство по "Трофейному делу" приняли. Кстати, она сама признавалась на Лубянке на вопрос следователя "откуда бабло??", что во время войны стало больше "левых" концертов - так что я не стал бы лепить из неё эталонную представительницу высокоморальной советской творческой элиты. Зажрались они с муженьком.