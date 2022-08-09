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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6578 постов • 741 подписчик подписаться
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Легальные миллионеры СССР — кто они и как заработали свои состояния

Легальные миллионеры СССР — кто они и как заработали свои состояния

Автор:
09 августа 2022 12:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   богатство   миллионеры   успех   шахматы   эстрада   
1052
7
В СССР считалось, что все люди равны. Но даже дети догадывались, что есть граждане, которые «равнее» других.
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Источник:

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Метки: СССР   богатство   миллионеры   успех   шахматы   эстрада   
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16  комментариев
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4k
Copycat 3 часа назад
ну по тому что люди не готовы морально быть равными со всеми и вместе трудиться что бы всем становилось жить всё лучше и лучше, каждый гребет под себя, а количество ништяков ограничено и когда кто то загребает лишний ништяк - значит кто то остался вовсе без "ништяка"

а так мне нравится идея общества где с каждого по возможностям и каждому по потребностям - но это нереальная утопия в силу человеческой натуры
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61k
Опиум для народа 57 секунд назад
Русланова - мародёрка и мразь. Почитайте дело её и её мужа. Минус.
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39k
Игорь 15 минут назад
А где золотодобытчик Туманов?
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210
ChePaev Час назад
Юрий Антонов молодец и несомненно успел из того времени извлечь масимальную выгоду. Во первых: женился на иностранке, т.е. имел свободный выезд за границу, во вторых понял что можно фарцевать качественным музыкальным оборудованием, которго не было в Союзе ну и в третих несомненно благодаря его таланту поэта и композитора, быстро скнокал что петь надо нейтральные песни, без двойного смысла и подтекста, чтобы не злить цензуру и иметь доступ к выступлениям на эстраде и телевидении. Очень умный мужик, все правильно сделал тогда и заметьте все официально, без подпольщины и бунтарского и протестного духа, отттого и не выступал по подвалам и квартирам, имел признание и уважение.
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210
ChePaev веселый просто 22 минуты назад
и что в итоге? его больше никуда не приглашают? его песни никто не слушает? о нем все забыли как о Макаревиче?
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210
ChePaev веселый просто 16 минут назад
Высоцкий тоже срывал и отменял свои концерты из-за своего образа жизни и употребления бухла и наркоты и что? Высоцкий перестал быть уважаемым??
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210
ChePaev Максим Минуту назад
если Бузова сама напишет, запишет и выпустит столько популярных песен, сколько выпустил Антонов, которые и по сей день 40 лет спустя, слушают люди, то да, Бузова будет достойна уважения.
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1k
MPEG-8 2 часа назад
Кобзон в одном интервью прямо говорил, у меня деньги дома лежали чемоданами, потому, что я много работал.
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−50
Thomsen 2 часа назад
< Мы хотим рассказать вам не о махинаторах, спекулянтах и «цеховиках», а о гражданах страны, которые заработали свои миллионы трудом и талантом >

Русланова? Ага, безусловно - "трудом и талантом". То-то её с мужем за мародёрство по "Трофейному делу" приняли. Кстати, она сама признавалась на Лубянке на вопрос следователя "откуда бабло??", что во время войны стало больше "левых" концертов - так что я не стал бы лепить из неё эталонную представительницу высокоморальной советской творческой элиты. Зажрались они с муженьком.
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210
ChePaev Thomsen Час назад
Ссылка www.youtube.com
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39k
jonnyD 2 часа назад
И нелегальные ...
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