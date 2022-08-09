Легальные миллионеры СССР — кто они и как заработали свои состояния

Лидия Андреевна Русланова считается самой высокооплачиваемой артисткой СССР. Начало жизни звезды было непростым — в 7 лет она осталась круглой сиротой и была вынуждена ходить с сумой по улицам и просить Христа ради. Первый подарок судьба сделала Лидии, когда ей удалось поступить без образования в консерваторию. После этого жизнь певицы наладилась и вскоре ее знала вся страна.

Выступая на эстраде в 1930-40-х годах, Русланова получала большие гонорары и вкладывала деньги в драгоценности и антиквариат. В 1949 году их с мужем репрессировали, а все ценности конфисковали в пользу государства. Среди изъятого у певицы числились автомобиль «Horch 951А», два «Mercedes-Benz», «Audi», а также 132 картины русских художников. После освобождения в 1953 году Руслановой удалось вернуть лишь малую часть конфискованного имущества.