Поразительный случай телепортации солдата, в который сложно поверить

Итак, в допросе также значится следующая информация: за день до таинственного перемещения солдата в Мексику, дон Гомес Перес Дасмаринас – правитель Филиппин был смертельно ранен. Его ударил по голове один из гребцов на галере.

А оказался правитель там по той простой причине, что захотел организовать осаду Тернате – острова в восточной Индонезии, чтобы со своим воинством раздобыть там гвоздики – очень ценной и дорогой в те времена специи.

Своего воинства для этого «благого» дела было маловато, и правитель велел расковать на галере пленных китайских гребцов, чтобы те подсобили в разбое своим хозяевам. Те расковались, но помогать не захотели и порубили в капусту самого правителя и немало его людей.

После рассказа солдата отцы-инквизиторы, не сумевшие обвинить его в колдовстве, обвинили рассказчика в дезертирстве. Как переместился на такое расстояние? Да, неважно. Главное, что сбежал.