Поразительный случай телепортации солдата, в который сложно поверить

На площади Пласа-Майор в Мехико 24 октября 1593 года случился странный инцидент, который сложно поддаётся объяснению.
Местная охрана странным образом обнаружила в своих рядах чужака, которого там никак не должно было быть. Охранное братство? Судя по форме, да. Но были отличия и другие странности.
Бдительные воины быстро арестовали потенциального шпиона и отправили его к руководству. Солдат назвался Хилем Пересом и сообщил, что действительно служит в охране. Только у губернатора Манилы. На Филиппинах. А расстояние между обозначенными точками порядка 9 морских миль.
Солдаты от души попинали собрата по мундиру. Но даже после трепки он не отказался от своих слов. В служении дьяволу Перес не признался даже под пытками, твердя как заведенный, что, будучи вымотанным после смены, только прислонил лицо к колонне дворца. А когда открыл глаза, увидел их – испанцев-истязателей, требующих признаний непонятно в чем.
К слову, показания сохранились в архиве. И это не выдумка.
Итак, в допросе также значится следующая информация: за день до таинственного перемещения солдата в Мексику, дон Гомес Перес Дасмаринас – правитель Филиппин был смертельно ранен. Его ударил по голове один из гребцов на галере.
А оказался правитель там по той простой причине, что захотел организовать осаду Тернате – острова в восточной Индонезии, чтобы со своим воинством раздобыть там гвоздики – очень ценной и дорогой в те времена специи.
Своего воинства для этого «благого» дела было маловато, и правитель велел расковать на галере пленных китайских гребцов, чтобы те подсобили в разбое своим хозяевам. Те расковались, но помогать не захотели и порубили в капусту самого правителя и немало его людей.
После рассказа солдата отцы-инквизиторы, не сумевшие обвинить его в колдовстве, обвинили рассказчика в дезертирстве. Как переместился на такое расстояние? Да, неважно. Главное, что сбежал.
С вескими аргументами инквизиции солдату пришлось согласиться (а убеждать она умела). И моментально Переса не казнили лишь в силу нестандартности ситуации. Думали да прикидывали, какой смерти лучше предать дезертира.
Пока судили да рядили, с Филиппин прибыл испанский корабль, команда которого подтвердила рассказ телепортанта. И восстание было, и сиятельного дона Дасмаринаса действительно приложили топором китайцы.
Что еще более поразительно, среди команды обнаружился знакомый Хиля, который видел его в день дежурства, поскольку нес боевую вахту вместе с ним.
Для тех времен поразительно, даже не менее поразительно, чем телепортация, но инквизиторы, почесав в затылке, отпустили Переса. И на том же самом галеоне солдат отправился домой. Дома никаких санкций дисциплинарного характера не последовало, и Хиль прослужил на том же месте вплоть до преклонных лет. Впрочем, коварную колонну обходил десятой дорогой.
Исследователи называют этот случай легендой, обросшей подробностями с течением времени. Но как тогда объяснить протоколы допроса солдата, показания ключевого свидетеля, транспортные накладные с галеона? Ведь все эти бумаги сохранились и находятся в архивах? Не слишком ли скрупулезная работа была проделана ради создания бессмысленной, в общем-то, легенды?
Как вы считаете, действительно ли пространственное перемещение могло случиться?
Источник:
АНТИФИШКИ
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БРЯХНЯ!
Эти версии конспирологи отметают как недостоверные.
То-ли дело порталы и перемещения во времени!