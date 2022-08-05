Что связывает культовые фильмы «Славные парни» и «Побег из Шоушенка»

«Славные парни» и «Побег из Шоушенка» — одни из самых популярных фильмов 1990-х годов. Почти 30 лет спустя они считаются культовыми. Хотя оба фильма затрагивают тему криминала, они рассказывают совершенно разные истории. Формально два этих шедевра ничего не связывает, однако у них все же есть кое-что общее.
Первыми, в 1990 году, вышли «Славные парни». Мартин Скорсезе выступил режиссером и сценаристом, а главные роли сыграли Роберт Де Ниро, Рэй Лиотта и Джо Пеши. Этот классический гангстерский фильм рассказывает о трех друзьях — Генри, Джимми и Томми — и их восхождении по служебной лестнице в мафии, от безобидных преступлений до безумного убийства.
«Побег из Шоушенка» вышел через четыре года после «Славных парней», в 1994 году. Сценарий написал Фрэнк Дарабонт, он же выступил и режиссером, а Тим Роббинс, Морган Фриман и Боб Гантон сыграли главные роли. Фильм рассказывает о жизни Энди, который был несправедливо осужден за преступление, которого не совершал, и оказался в государственной тюрьме Шоушенк.
Режиссер «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт не скрывал, что вдохновлялся «Славными парнями» при создании своего фильма. В процессе написания сценария он решил, что хочет, чтобы история Энди была рассказана с точки зрения «Рэда» Реддинга. Это означало, что в фильме будет много закадрового повествования — метод, который иногда критикуют за то, что он больше «рассказывает вместо того, чтобы показывать». Это приводит к тому, что зрители могут потерять интерес к истории во время просмотра.
Когда Дарабонт засомневался в том, является ли этот метод подходящим для его видения, он включил телевизор посмотреть «Славных парней», которые в значительной степени полагаются на ту же технику закадрового повествования. Это помогло ему увериться в своей правоте, поскольку он знал, что «Славные парни» — отличный фильм, которому такой тип повествования принес успех.
Более того, Дарабонт признался, что неоднократно пересматривал «Славных парней», когда писал сценарий и снимал «Побег из Шоушенка». Таким образом он вдохновлялся, когда он чувствовал себя подавленным из-за своего фильма. Дарабонт называл «Славных парней» своим «талисманом» и брал VHS-кассету с собой повсюду, где бы ни проходили съемки, чтобы пересматривать его на выходных.
Еще одна связь между этими двумя фильмами заключается в том, как в повествовании показан ход времени. Оба фильма охватывают довольно большие периоды времени: «Побег из Шоушенка» охватывает примерно 40 лет, а «Славные парни» начинаются в 1955 году и заканчиваются 1990 годом. При этом оба фильма по больше части сосредотачиваются на годах, которые наиболее важны для повествования, и быстро пробегают через остальные.
Помимо техники, фильмы связывает еще один аспект. Оба они основаны на книгах: повести «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» Стивена Кинга и романе «Умник» Николаса Пиледжи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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То, что Дарабонт вдохновлялся "Славными парнями" при съемках "Побега..." вовсе не значит, что эти фильмы связаны.