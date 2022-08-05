Что связывает культовые фильмы «Славные парни» и «Побег из Шоушенка»

«Побег из Шоушенка» вышел через четыре года после «Славных парней», в 1994 году. Сценарий написал Фрэнк Дарабонт, он же выступил и режиссером, а Тим Роббинс, Морган Фриман и Боб Гантон сыграли главные роли. Фильм рассказывает о жизни Энди, который был несправедливо осужден за преступление, которого не совершал, и оказался в государственной тюрьме Шоушенк.

Режиссер «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт не скрывал, что вдохновлялся «Славными парнями» при создании своего фильма. В процессе написания сценария он решил, что хочет, чтобы история Энди была рассказана с точки зрения «Рэда» Реддинга. Это означало, что в фильме будет много закадрового повествования — метод, который иногда критикуют за то, что он больше «рассказывает вместо того, чтобы показывать». Это приводит к тому, что зрители могут потерять интерес к истории во время просмотра.

Когда Дарабонт засомневался в том, является ли этот метод подходящим для его видения, он включил телевизор посмотреть «Славных парней», которые в значительной степени полагаются на ту же технику закадрового повествования. Это помогло ему увериться в своей правоте, поскольку он знал, что «Славные парни» — отличный фильм, которому такой тип повествования принес успех.

Более того, Дарабонт признался, что неоднократно пересматривал «Славных парней», когда писал сценарий и снимал «Побег из Шоушенка». Таким образом он вдохновлялся, когда он чувствовал себя подавленным из-за своего фильма. Дарабонт называл «Славных парней» своим «талисманом» и брал VHS-кассету с собой повсюду, где бы ни проходили съемки, чтобы пересматривать его на выходных.