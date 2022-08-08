FISHKINET
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Суровый челябинский водитель маршрутки жестко наказал "зайца" Суровый челябинский водитель маршрутки жестко наказал "зайца" Офицерская классика: знаковые пистолеты, применяемые в эпоху СССР Офицерская классика: знаковые пистолеты, применяемые в эпоху СССР Инженеры от Бога в деле, или порция гениальных доработок авто Инженеры от Бога в деле, или порция гениальных доработок авто Крема раздора: 50 оттенков расового Крема раздора: 50 оттенков расового Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в... Глухой дружелюбный пёс пытается лаять Глухой дружелюбный пёс пытается лаять Самый способный ученик напугал преподавателя Самый способный ученик напугал преподавателя Ярко сверкнула на экране и пропала: разбойница из фильма «Снежная королева» Ярко сверкнула на экране и пропала: разбойница из фильма «Снежная... Собака не отходит от хозяина, которому оказывают помощь медики Собака не отходит от хозяина, которому оказывают помощь медики Первые роли любимых советских актёров Первые роли любимых советских актёров 20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу 20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу Самые смешные мемы. Выпуск № 17 Самые смешные мемы. Выпуск № 17 Весёлый поп напутствует десантников Весёлый поп напутствует десантников Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-88 Смешные комментарии из социальных сетей-88 Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей "Ваффу-фуф": забавная реакция мужчины на сход селевого потока "Ваффу-фуф": забавная реакция мужчины на сход селевого потока Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Неудачная попытка девочки потушить капусту Неудачная попытка девочки потушить капусту
Крема раздора: 50 оттенков расового

Крема раздора: 50 оттенков расового

Автор:
08 августа 2022 21:24
Метки: Правo   закон   мораль   общество   
837
2
Рядовые сотрудники британских магазинов Tesco спустили с «предохранителей» очередной БЛМ-скандал

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Правo   закон   мораль   общество   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Алексей 7 часов назад
"наши магазины используют защитные метки на тех товарах, которые недавно подверглись краже"
Казалось бы, все адекватно и ясно...
Но "борцуха" пишет о "Могли бы сказать, что меры защиты всеохватывающие, а не только от определенной демографической группы".
Напоминает наше старое русское - на воре и шапка горит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Master Bo 2 часа назад
Призналась газете The Sun!!!!
Это жёлтое бульварное издание! О чем можно дальше говорить! Остаётся, только по смеяться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ego sum qui sum 3 часа назад
факты называть расизмом глупо

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Saplus 5 часов назад
Просто по поводу краж... Недавно подумалось: через 20 лет банку икры за 300р всё так же будут на кассу относить, чтоб я её там забыл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
*Сергей* 5 часов назад
Я правильно понял что крема для негров часто воровали и их начали отслеживать? И что это магазин конечно виноват в этом?
Почему то вспомнился анекдот

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С 5 часов назад
пришло баба спи.дить крем для морды лица, а тут облом. Но молодец не растерялась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
АнтонПолднев 6 часов назад
Дайте кто-нибудь этой активистке почитать статистику преступлений. Хотя с её уровнем адекватности вряд ли это что-то даст.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Axel 6 часов назад
Хороший крем для "темной" кожи кажется у одного дяди имеется. И не дорогой)
Ссылка m.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
275
Сергей Axel 6 часов назад
Матроскин самый шаристый тип. Спасибо воле случая, но Табаков умничка, ни кто не смог бы лучше него озвучить данный персонаж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
parallax 6 часов назад
Верно, борьба с воровством - это расизм. Не дают понимаешь ли бедным неграм красть. Куда цивилизованный мир катится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
654
АлоКин 7 часов назад
"Так в охранные устройства начали уже упаковывать бараньи отбивные, бутылки молока, пачки сыров и прочие товары и продукты повседневного спроса"... Как быстро с европейцев спал налет цивилизованности)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
11k
11k
Alex Djeff 7 часов назад
"и теперь охранительные бирки с кремов сняты"
Были бы манагеры умнее, повесили бы бирки и на светлые тона и тогда бы этой черномазой Натали обламилось бы воровство по мелочи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Meri Poppins Ufa

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31786



Другие посты автора
Популярное
14 бытовых хитростей от смекалистых людей, которые упрощают жизнь
14 бытовых хитростей от смекалистых людей, которые упрощают жизнь
Братки 90-х: всемогущество, деньги, могила
Братки 90-х: всемогущество, деньги, могила
Набирающие популярность
Вопрос по вахтовой жизни
Вопрос по вахтовой жизни
Парень с детства фотографируется со знаменитостями и собрал внушительную коллекцию снимков
Парень с детства фотографируется со знаменитостями и собрал внушительную коллекцию снимков
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Ну, во-первых, это красиво… ...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#люди#сатира#фотографии#роль#интересное#Ynews#искусство
#Юмор#прикол#история#позитив#в мире#Россия#познавательно#новости#Разное#комментарии
#интересно#картинки#кино#сарказм#животные#фильм#подборка#улыбнуло#забавно#коты
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Методики установления отцовства, которые использовали в СССР Методики установления отцовства, которые использовали в СССР Актер Роуэн Аткинсон выступил против избирательного юмора Актер Роуэн Аткинсон выступил против избирательного юмора Важное о деликатном положении: баланс между рабочим процессом и декретным отпуском Важное о деликатном положении: баланс между рабочим процессом и декретным отпуском Зачем в Индии людей до сих пор делят на «чистых» и «неприкасаемых» Зачем в Индии людей до сих пор делят на «чистых» и «неприкасаемых» Вступил в силу новый "мусорный" штраф для автомобилистов Вступил в силу новый "мусорный" штраф для автомобилистов

На что жалуетесь?

Вернуться