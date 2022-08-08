Крема раздора: 50 оттенков расового

Натали Вестгейт пожаловалась в сеть магазинов Tesco после того, как она с дочерью посетила местный магазин в Остерли, Западный Лондон. Там она увидела, что все продукты Garnier BB creme для “глубоких” тонов кожи, подходящие для темной кожи, были помещены в специальные ящики безопасности предотвращения краж. Тот же продукт, продаваемый по той же цене для “светлой” кожи, остался на полке без каких-либо изменений.

Натали посчитала это отвратительным проявлением расизма, о чем высказалась в сообщении.

В ответ Tesco лицемерно заявила: “у нас никогда не было намерения оскорбить кого-либо с помощью защитных меток ... иногда наши магазины используют защитные метки на тех товарах, которые недавно подверглись краже. Эти решения меняются от магазина к магазину”.

Натали заявила журналистам газеты The Sun: “Мне просто противны их оправдания. Могли бы сказать, что меры защиты всеохватывающие, а не только от определенной демографической группы - это просто расизм”.