Крема раздора: 50 оттенков расового

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Рядовые сотрудники британских магазинов Tesco спустили с «предохранителей» очередной БЛМ-скандал
Натали Вестгейт пожаловалась в сеть магазинов Tesco после того, как она с дочерью посетила местный магазин в Остерли, Западный Лондон. Там она увидела, что все продукты Garnier BB creme для “глубоких” тонов кожи, подходящие для темной кожи, были помещены в специальные ящики безопасности предотвращения краж. Тот же продукт, продаваемый по той же цене для “светлой” кожи, остался на полке без каких-либо изменений.
Натали посчитала это отвратительным проявлением расизма, о чем высказалась в сообщении.
В ответ Tesco лицемерно заявила: “у нас никогда не было намерения оскорбить кого-либо с помощью защитных меток ... иногда наши магазины используют защитные метки на тех товарах, которые недавно подверглись краже. Эти решения меняются от магазина к магазину”.
Натали заявила журналистам газеты The Sun: “Мне просто противны их оправдания. Могли бы сказать, что меры защиты всеохватывающие, а не только от определенной демографической группы - это просто расизм”.
Натали посчитала это отвратительным проявлением расизма, о чем высказалась в сообщении.
В ответ Tesco лицемерно заявила: “у нас никогда не было намерения оскорбить кого-либо с помощью защитных меток ... иногда наши магазины используют защитные метки на тех товарах, которые недавно подверглись краже. Эти решения меняются от магазина к магазину”.
Натали заявила журналистам газеты The Sun: “Мне просто противны их оправдания. Могли бы сказать, что меры защиты всеохватывающие, а не только от определенной демографической группы - это просто расизм”.
Представитель Tesco сообщил The Sun: «Мы глубоко сожалеем, что это произошло. Для нас действительно важно, чтобы Tesco была местом, где все чувствуют себя желанными гостями, и теперь охранительные бирки с кремов сняты».
Весь этот сыр-бор происходит на фоне того, что британские магазины сообщают о резком росте числа магазинных воров, крадущих “предметы первой необходимости и недорогие товары”. Так в охранные устройства начали уже упаковывать бараньи отбивные, бутылки молока, пачки сыров и прочие товары и продукты повседневного спроса, ранее безмятежно лежавшие на полках магазинов.
Весь этот сыр-бор происходит на фоне того, что британские магазины сообщают о резком росте числа магазинных воров, крадущих “предметы первой необходимости и недорогие товары”. Так в охранные устройства начали уже упаковывать бараньи отбивные, бутылки молока, пачки сыров и прочие товары и продукты повседневного спроса, ранее безмятежно лежавшие на полках магазинов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Казалось бы, все адекватно и ясно...
Но "борцуха" пишет о "Могли бы сказать, что меры защиты всеохватывающие, а не только от определенной демографической группы".
Напоминает наше старое русское - на воре и шапка горит.
2. Вы негр?
Почему то вспомнился анекдот
Были бы манагеры умнее, повесили бы бирки и на светлые тона и тогда бы этой черномазой Натали обламилось бы воровство по мелочи...
Я так чувствую.