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Нумерация мест

Нумерация мест

Автор:
07 августа 2022 09:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   математика   нумерация   познавательно   факты   фото   
662
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А задумывались ли вы, что нумерацию мест (как, в общем-то, и всё, чем мы пользуемся в своей жизни) кто-то когда-то изобрёл, придумал?

Например, в античном театре нумерации мест не было. Каждая городская община имела в театре свою особую секцию. Внутри этих секций существовали особые места для женщин, для юношей и для мужчин, а уж кто на какой участок скамьи сядет внутри этих "специально отведённых мест" – разбирайтесь сами. Каждый зритель получал особый входной жетон, куда ему садиться, но на жетонах обозначались только секции и подразделения внутри секций, но не место. Нумерации мест не было!

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А когда же она появилась?

Французы в XVII веке тоже очень любили ходить в театр. В Париже их было сразу несколько. Новые спектакли ставились каждый месяц. Главными тогдашними "звёздами" были драматурги и театральные актёры. На спектаклях постоянно были аншлаги, причём публика была знатнее некуда – сплошные герцоги, графы и маркизы (с жёнами и детьми).

И при этом единственным креслом в зале, по поводу которого не возникало никаких споров, было место короля. А вот насчёт остальных кресел... происходили даже дуэли! Из-за разборок на тему «где кому сидеть» было убито множество знатных парижан.

В то время в Париже жил и работал великий математик и философ Рене Декарт. Именно он впервые предложил на каждом проданном билете писать номер ряда и номер места. Драки, ссоры и поединки на шпагах моментально исчезли. Благодарные маркизы и герцоги даже упрашивали короля наградить Декарта орденом за такое замечательное изобретение!

А изобретение Декарт совершил ещё в 1637 году – когда понял, что если ввести на плоскости две нумерованные перпендикулярные оси, то каждую точку можно описать парой чисел – как координаты X и Y. Тогда любые геометрические фигуры – прямые и кривые линии, многоугольники и т. д. – можно будет описывать с помощью чисел и уравнений!

Декартова система координат произвела в математике настоящую революцию. Впервые учёные получили возможность соединить в единое целое алгебру и геометрию – то есть решать численные уравнения с помощью рисунков (графиков), или, наоборот, представлять геометрические фигуры в виде формул.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   математика   нумерация   познавательно   факты   фото   
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satra 56 минут назад
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Ashabad Полчаса назад
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