Нумерация мест

А когда же она появилась?

Французы в XVII веке тоже очень любили ходить в театр. В Париже их было сразу несколько. Новые спектакли ставились каждый месяц. Главными тогдашними "звёздами" были драматурги и театральные актёры. На спектаклях постоянно были аншлаги, причём публика была знатнее некуда – сплошные герцоги, графы и маркизы (с жёнами и детьми).

И при этом единственным креслом в зале, по поводу которого не возникало никаких споров, было место короля. А вот насчёт остальных кресел... происходили даже дуэли! Из-за разборок на тему «где кому сидеть» было убито множество знатных парижан.