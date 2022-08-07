Эльдар Рязанов об Андрее Миронове

838
5
"В жизни он был противоположностью экранному образу"
В августе 2022 года исполняется 35 лет с того, момента как навсегда ушел Андрей Миронов. Его не стало через несколько дней после Анатолия Папанова. Но его роли и выступления остались с нами, это часть искусства. В жизни Андрей Александрович был полной противоположностью своего сценического образа – он был деликатен, раним и добр. Когда режиссер Эльдар Рязанов впервые увидел на экране Миронова, то сделал вывод, что это актер с отрицательным обаянием. Эльдар Александрович не увидел в нем положительного героя.
×
×
Первая встреча режиссера и актера состоялась во время подготовки к съемкам фильма «Берегись автомобиля». Рязанов предложил Миронову роль Димы Семицветова, который променял свое образование и специальность на судьбу спекулянта. Через много лет такой герой станет вполне типичным представителем современности, а тогда это был однозначно отрицательный герой. Эту роль по задумке авторов сценария Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского исполнитель должен был дополнить своей индивидуальностью и мастерством. Вскоре после знакомства Рязанов и Миронов прониклись взаимной симпатией и дружили на протяжении 20 лет.
- Наши встречи сопровождались шутками, внезапными подковырками, легкими дерзостями, окрашенными приязнью, - писал режиссер в своей книге «Неподведенные итоги». Во время съемок актер делился с режиссером историями из жизни. Однажды в Звенигороде на улице он рассказал ему историю со съемок фильма «Бриллиантовая рука», когда на улице прямо во время работы на улице в Сочи толпу растолкал местный выпивоха и громко крикнул Юрий Никулину: «Здорово, раздолбай!». Вся съемочная группа, включая Анатолия Папанова и Андрея Миронова, с завистью смотрела на Юрия Владимировича. Вот она, народная любовь! Во время рассказа мимо ехал на велосипеде местный мужичонка с бидоном на руле. Увидев Миронова, он подъехал и остановился, а потом, убедившись, что перед ним действительно известный актер, сказал: «Вот так хрен к нам пожаловал!».
- Андрей, твоя популярность сравнялась с никулинской! – заметил Рязанов. К работе Миронов относился очень ответственно – никогда не опаздывал, работал с полной самоотдачей, был способен к экспромту. Кстати, большую часть трюков в фильмах он выполнял сам. К примеру, во время съемок фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» актер сам висел на ковровой дорожке на уровне шестого этажа гостиницы «Астория» в Ленинграде, и сам же висел на краю моста над Невой на высоте 20 этажа.
Позже Рязанов был убежден, что актер станет идеальным Ипполитом в «Иронии судьбы». Миронов, прочитав сценарий, сказал, что не хочет играть отрицательного персонажа. Режиссер парировал тем, что Ипполит вовсе таковым не является, он просто несчастный человек. Но Андрей Александрович все равно отказался. Миронов пробовался на роль Лукашина, так как Рязанов сказал: - Андрюша, я дам тебе на пробу одну каверзную сцену. И если ты убедишь меня в этом эпизоде... клянусь, ты будешь играть Лукашина.
Началась кинопроба. Миронов, пряча глаза, застенчиво произносил такие реплики: «А я у женщин никогда не пользовался успехом... еще со школьной скамьи... Была у нас девочка - Ира... Что-то в ней было... Я в нее еще в восьмом классе... как тогда говорили... втюрился... А она не обращала на меня ну никакого внимания... Потом, уже после школы, она вышла за Павла...»
Но почему-то ощущения правды жизни, веры в актерскую убедительность не возникало... Поверить в то, что какая-то неведомая Ира могла пренебречь таким парнем, как Миронов, было невозможно... И я отказал ему. Я повторил еще раз, что на роль Ипполита беру его без кинопробы. Но тут он отказал мне. Однако... мы продолжали относиться друг к другу нежно и по-дружески.
Позже Андрей Миронов пел и читал текст в телефильме «О бедном гусаре замолвите слово», участвовал в телевизионных передачах и творческих встречах Эльдара Рязанова. Режиссер говорил, что его друга тяготила репутация легкого комедийного актера, он мечтал сыграть трагедийную роль. Когда он ушел, советский кинематограф лишился доброй, веселой и музыкальной краски. Искусство стало более тусклым.
Началась кинопроба. Миронов, пряча глаза, застенчиво произносил такие реплики: «А я у женщин никогда не пользовался успехом... еще со школьной скамьи... Была у нас девочка - Ира... Что-то в ней было... Я в нее еще в восьмом классе... как тогда говорили... втюрился... А она не обращала на меня ну никакого внимания... Потом, уже после школы, она вышла за Павла...»
Но почему-то ощущения правды жизни, веры в актерскую убедительность не возникало... Поверить в то, что какая-то неведомая Ира могла пренебречь таким парнем, как Миронов, было невозможно... И я отказал ему. Я повторил еще раз, что на роль Ипполита беру его без кинопробы. Но тут он отказал мне. Однако... мы продолжали относиться друг к другу нежно и по-дружески.
Позже Андрей Миронов пел и читал текст в телефильме «О бедном гусаре замолвите слово», участвовал в телевизионных передачах и творческих встречах Эльдара Рязанова. Режиссер говорил, что его друга тяготила репутация легкого комедийного актера, он мечтал сыграть трагедийную роль. Когда он ушел, советский кинематограф лишился доброй, веселой и музыкальной краски. Искусство стало более тусклым.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Блогершу, съевшую акулу, могут посадить в тюрьму
- Индианка нашла алмаз в деревне - и собирается оплатить свадьбы детям
- 5 самых странных войн в истории человечества
- 14 историй от медиков, которые раскрывают всю суть работы в больнице
- В США собак возят в дневной приют на "школьных автобусах"
Новости партнёров
_____________
Теперь по смыслу: Почему не получилось? Каким мужчиной нужно было пренебречь по сюжету? Лукашиным?! Так, вроде бы как, всё наоборот. Не Лукашиным пренебрегают по сюжету, а он пренебрегает своей невестой. Так чего там не получилось? Или всё таки Миронов пробовался на роль Ипполита? Но тогда другой вопрос. А что, Яковлев, как мужчина, не может составить конкуренцию Миронову? Так что же там с логикой в этом абзаце?
______
Нет слов!... Какая дивная стилистика в речи у автора! А какие глубочайшие познания в орфографии и пунктуации!
Автор, в следуюший раз, когда будешь копипастил или сочиняешь текст, обращать внимание на в каким времени находиться разные части предложение.