Эльдар Рязанов об Андрее Миронове

Позже Рязанов был убежден, что актер станет идеальным Ипполитом в «Иронии судьбы». Миронов, прочитав сценарий, сказал, что не хочет играть отрицательного персонажа. Режиссер парировал тем, что Ипполит вовсе таковым не является, он просто несчастный человек. Но Андрей Александрович все равно отказался. Миронов пробовался на роль Лукашина, так как Рязанов сказал: - Андрюша, я дам тебе на пробу одну каверзную сцену. И если ты убедишь меня в этом эпизоде... клянусь, ты будешь играть Лукашина.



Началась кинопроба. Миронов, пряча глаза, застенчиво произносил такие реплики: «А я у женщин никогда не пользовался успехом... еще со школьной скамьи... Была у нас девочка - Ира... Что-то в ней было... Я в нее еще в восьмом классе... как тогда говорили... втюрился... А она не обращала на меня ну никакого внимания... Потом, уже после школы, она вышла за Павла...»



Но почему-то ощущения правды жизни, веры в актерскую убедительность не возникало... Поверить в то, что какая-то неведомая Ира могла пренебречь таким парнем, как Миронов, было невозможно... И я отказал ему. Я повторил еще раз, что на роль Ипполита беру его без кинопробы. Но тут он отказал мне. Однако... мы продолжали относиться друг к другу нежно и по-дружески.

Позже Андрей Миронов пел и читал текст в телефильме «О бедном гусаре замолвите слово», участвовал в телевизионных передачах и творческих встречах Эльдара Рязанова. Режиссер говорил, что его друга тяготила репутация легкого комедийного актера, он мечтал сыграть трагедийную роль. Когда он ушел, советский кинематограф лишился доброй, веселой и музыкальной краски. Искусство стало более тусклым.