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Эльдар Рязанов об Андрее Миронове

Эльдар Рязанов об Андрее Миронове

Автор:
07 августа 2022 17:26
Метки: Андрей Миронов   СССР   Эльдар Рязанов   история   народная любовь   факты   
838
5
"В жизни он был противоположностью экранному образу"
В августе 2022 года исполняется 35 лет с того, момента как навсегда ушел Андрей Миронов. Его не стало через несколько дней после Анатолия Папанова. Но его роли и выступления остались с нами, это часть искусства. В жизни Андрей Александрович был полной противоположностью своего сценического образа – он был деликатен, раним и добр. Когда режиссер Эльдар Рязанов впервые увидел на экране Миронова, то сделал вывод, что это актер с отрицательным обаянием. Эльдар Александрович не увидел в нем положительного героя.
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Первая встреча режиссера и актера состоялась во время подготовки к съемкам фильма «Берегись автомобиля». Рязанов предложил Миронову роль Димы Семицветова, который променял свое образование и специальность на судьбу спекулянта. Через много лет такой герой станет вполне типичным представителем современности, а тогда это был однозначно отрицательный герой. Эту роль по задумке авторов сценария Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского исполнитель должен был дополнить своей индивидуальностью и мастерством. Вскоре после знакомства Рязанов и Миронов прониклись взаимной симпатией и дружили на протяжении 20 лет.
- Наши встречи сопровождались шутками, внезапными подковырками, легкими дерзостями, окрашенными приязнью, - писал режиссер в своей книге «Неподведенные итоги». Во время съемок актер делился с режиссером историями из жизни. Однажды в Звенигороде на улице он рассказал ему историю со съемок фильма «Бриллиантовая рука», когда на улице прямо во время работы на улице в Сочи толпу растолкал местный выпивоха и громко крикнул Юрий Никулину: «Здорово, раздолбай!». Вся съемочная группа, включая Анатолия Папанова и Андрея Миронова, с завистью смотрела на Юрия Владимировича. Вот она, народная любовь! Во время рассказа мимо ехал на велосипеде местный мужичонка с бидоном на руле. Увидев Миронова, он подъехал и остановился, а потом, убедившись, что перед ним действительно известный актер, сказал: «Вот так хрен к нам пожаловал!».
- Андрей, твоя популярность сравнялась с никулинской! – заметил Рязанов. К работе Миронов относился очень ответственно – никогда не опаздывал, работал с полной самоотдачей, был способен к экспромту. Кстати, большую часть трюков в фильмах он выполнял сам. К примеру, во время съемок фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» актер сам висел на ковровой дорожке на уровне шестого этажа гостиницы «Астория» в Ленинграде, и сам же висел на краю моста над Невой на высоте 20 этажа.
Позже Рязанов был убежден, что актер станет идеальным Ипполитом в «Иронии судьбы». Миронов, прочитав сценарий, сказал, что не хочет играть отрицательного персонажа. Режиссер парировал тем, что Ипполит вовсе таковым не является, он просто несчастный человек. Но Андрей Александрович все равно отказался. Миронов пробовался на роль Лукашина, так как Рязанов сказал: - Андрюша, я дам тебе на пробу одну каверзную сцену. И если ты убедишь меня в этом эпизоде... клянусь, ты будешь играть Лукашина.

Началась кинопроба. Миронов, пряча глаза, застенчиво произносил такие реплики: «А я у женщин никогда не пользовался успехом... еще со школьной скамьи... Была у нас девочка - Ира... Что-то в ней было... Я в нее еще в восьмом классе... как тогда говорили... втюрился... А она не обращала на меня ну никакого внимания... Потом, уже после школы, она вышла за Павла...»

Но почему-то ощущения правды жизни, веры в актерскую убедительность не возникало... Поверить в то, что какая-то неведомая Ира могла пренебречь таким парнем, как Миронов, было невозможно... И я отказал ему. Я повторил еще раз, что на роль Ипполита беру его без кинопробы. Но тут он отказал мне. Однако... мы продолжали относиться друг к другу нежно и по-дружески.
Позже Андрей Миронов пел и читал текст в телефильме «О бедном гусаре замолвите слово», участвовал в телевизионных передачах и творческих встречах Эльдара Рязанова. Режиссер говорил, что его друга тяготила репутация легкого комедийного актера, он мечтал сыграть трагедийную роль. Когда он ушел, советский кинематограф лишился доброй, веселой и музыкальной краски. Искусство стало более тусклым.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Андрей Миронов   СССР   Эльдар Рязанов   история   народная любовь   факты   
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14  комментариев
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32k
Korolev 3 часа назад
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2k
Закрытый файл 46 минут назад
Если он мечтал сыграть "трагедийную" роль, то он её сыграл:
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5k
Умница-красавица Час назад
Вот объясните мне, почему раньше у знаменитых людей и дети были талантливыми - Михалков, Миронов, Райкин, Вертинские? А теперь все так измельчало, и от «знаменитостей» тошнит, и яблочки от яблоньки ещё тошнее..
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Я обожала Андрея Александровича с детства, смотрела с ним все фильмы, а незадолго до его смерти я была на его творческих вечерах (встречах со зрителями), он к нам в Серпухов приезжал с Марией Мироновой и Ларисой Голубкиной. Я сидела на втором ряду, на расстоянии вытянутой руки, можно сказать. Какое же у него было обаяние! Как он держал зал! Светлая память гениальному актеру...
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−87
ann 2 часа назад
Мне он в его ролях никогда не нравился. Разве что в роли Остапа, вот там где есть немного трагикомедии это его... (как раз из за наличия траги...) по мне - правильно он чувствовал - Комедия это не про него.
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16k
Вася 2 часа назад
Эльдар Рязанов об Андрее МироновеПосмотреть
Эльдар Рязанов об Андрее Миронове
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1k
Горбовский 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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14k
ss 3 часа назад
"Миронов пробовался на роль Лукашина, так как Рязанов сказал – если убедишь меня в этой роли, то отдаст ее ему. Но кто мог поверить, что какая-то женщина может пренебречь таким мужчиной? Не получилось."
_____________
Теперь по смыслу: Почему не получилось? Каким мужчиной нужно было пренебречь по сюжету? Лукашиным?! Так, вроде бы как, всё наоборот. Не Лукашиным пренебрегают по сюжету, а он пренебрегает своей невестой. Так чего там не получилось? Или всё таки Миронов пробовался на роль Ипполита? Но тогда другой вопрос. А что, Яковлев, как мужчина, не может составить конкуренцию Миронову? Так что же там с логикой в этом абзаце?
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14k
ss 3 часа назад
"Миронов пробовался на роль Лукашина, так как Рязанов сказал – если убедишь меня в этой роли, то отдаст ее ему."
______

Нет слов!... Какая дивная стилистика в речи у автора! А какие глубочайшие познания в орфографии и пунктуации!

Автор, в следуюший раз, когда будешь копипастил или сочиняешь текст, обращать внимание на в каким времени находиться разные части предложение.
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1k
Денис Ануфриев 3 часа назад
в наших сердцах навсегда
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Митхун Чакрабортенков

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