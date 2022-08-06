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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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3.
Юрий Никулин и Олег Митяев на съёмках телепередачи Клуб «Белый попугай», 1997 год.
Если бы не легендарный Юрий Никулин, «Клуба «Белый попугай» не существовало бы. Любимый всеми актёр всю жизнь собирал анекдоты, умел хорошо их рассказывать, так и родилась идея о юмористической передаче.
Она появилась на свет 1993 году. Её сооснователями выступили Юрий Никулин и Эльдар Рязанов, а авторами — Аркадий Арканов и Григорий Горин.
На самом деле изначально шла речь всего лишь об одном выпуске с целью прорекламировать недавно изданную «Антологию анекдотов». Однако после его ошеломительного успеха стало ясно, что продолжению быть. Ведущим первых двух выпусков выступил Рязанов, в дальнейшем его заменили соведущие Горин и Никулин. Народный артист также был избран почетным президентом клуба и единодушно признан «душой» всей программы.
Юрия Никулина не стало в 1997 году, после чего даже обсуждалась идея закрыть «Клуб «Белый попугай», так как заменить актера было не под силу никому. Но затем члены клуба решили, что Юрий Владимирович не простил бы им закрытие передачи, и продолжили ее выпуск в память о легендарном актере. Однако несмотря на то, что формат остался неизменным: по-прежнему это был клуб любителей анекдотов, и в гости приглашались разные знаменитости, у всех было ощущение, что «что-то не так». Вместе с великим актёром ушла и «магия» клуба. Просуществовав еще несколько лет, «Клуб «Белый попугай» был закрыт.
Если бы не легендарный Юрий Никулин, «Клуба «Белый попугай» не существовало бы. Любимый всеми актёр всю жизнь собирал анекдоты, умел хорошо их рассказывать, так и родилась идея о юмористической передаче.
Она появилась на свет 1993 году. Её сооснователями выступили Юрий Никулин и Эльдар Рязанов, а авторами — Аркадий Арканов и Григорий Горин.
На самом деле изначально шла речь всего лишь об одном выпуске с целью прорекламировать недавно изданную «Антологию анекдотов». Однако после его ошеломительного успеха стало ясно, что продолжению быть. Ведущим первых двух выпусков выступил Рязанов, в дальнейшем его заменили соведущие Горин и Никулин. Народный артист также был избран почетным президентом клуба и единодушно признан «душой» всей программы.
Юрия Никулина не стало в 1997 году, после чего даже обсуждалась идея закрыть «Клуб «Белый попугай», так как заменить актера было не под силу никому. Но затем члены клуба решили, что Юрий Владимирович не простил бы им закрытие передачи, и продолжили ее выпуск в память о легендарном актере. Однако несмотря на то, что формат остался неизменным: по-прежнему это был клуб любителей анекдотов, и в гости приглашались разные знаменитости, у всех было ощущение, что «что-то не так». Вместе с великим актёром ушла и «магия» клуба. Просуществовав еще несколько лет, «Клуб «Белый попугай» был закрыт.
6.
Группа «Тату» Юля Волкова и Лена Катина, 2001 год.
Из интервью журнала Птюч:
Птюч: А как твои друзья отреагировали на участие в проекте? На эту лесбийскую тему?
Юля: Когда я приехала домой с кассетой нашего первого клипа «Я сошла с ума», дома были мама и бабушка. Мы вместе посмотрели. Мама говорит: «ОЙ, а на это вся Россия будет смотреть?» Я говорю: «Да» - «А тебе не стыдно?». А бабушка говорит: «Юля! Господи! Боже мой! Да кто ж это придумал?» Я говорю: «Мой продюсер». Нет, никакого скандала не было. А папа у меня просто скупает все журналы с «Тату», у него уже огромный альбом, куда вклеены все обложки, собраны все интервью...
Птюч: Они так рады, что ты не по улицам ночью ходишь, а поешь песни. Хоть ты голая скачи...
Юля: А это мои проблемы. Не их. У меня с родителями такие отношения, что это мои проблемы, что я буду делать. Даже если я буду сниматься в порнофильме - это мои проблемы, я этого хочу.
Из интервью журнала Птюч:
Птюч: А как твои друзья отреагировали на участие в проекте? На эту лесбийскую тему?
Юля: Когда я приехала домой с кассетой нашего первого клипа «Я сошла с ума», дома были мама и бабушка. Мы вместе посмотрели. Мама говорит: «ОЙ, а на это вся Россия будет смотреть?» Я говорю: «Да» - «А тебе не стыдно?». А бабушка говорит: «Юля! Господи! Боже мой! Да кто ж это придумал?» Я говорю: «Мой продюсер». Нет, никакого скандала не было. А папа у меня просто скупает все журналы с «Тату», у него уже огромный альбом, куда вклеены все обложки, собраны все интервью...
Птюч: Они так рады, что ты не по улицам ночью ходишь, а поешь песни. Хоть ты голая скачи...
Юля: А это мои проблемы. Не их. У меня с родителями такие отношения, что это мои проблемы, что я буду делать. Даже если я буду сниматься в порнофильме - это мои проблемы, я этого хочу.
9.
Детей, как сейчас, предпочитали наряжать в джинсовые брючки, комбинезоны для разных сезонов. Фото: Ирина Евграфова
14.
Так выглядели в 1994 году проводы в армию. Игорь Рапацевич (по середине) одет по моде — водолазка и светлые брюки
Фото: Игорь Рапацевич
Фото: Игорь Рапацевич
22.
Обувной магнат Александр Шарапов на десятках рекламных щитах признался в любви своей жене Светлане, 1996 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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