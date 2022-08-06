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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
06 августа 2022 21:52
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
944
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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Маламут Уральский Полчаса назад

Я служил в 94 пилоток не було.
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