3.

Юрий Никулин и Олег Митяев на съёмках телепередачи Клуб «Белый попугай», 1997 год.

Если бы не легендарный Юрий Никулин, «Клуба «Белый попугай» не существовало бы. Любимый всеми актёр всю жизнь собирал анекдоты, умел хорошо их рассказывать, так и родилась идея о юмористической передаче.

Она появилась на свет 1993 году. Её сооснователями выступили Юрий Никулин и Эльдар Рязанов, а авторами — Аркадий Арканов и Григорий Горин.



На самом деле изначально шла речь всего лишь об одном выпуске с целью прорекламировать недавно изданную «Антологию анекдотов». Однако после его ошеломительного успеха стало ясно, что продолжению быть. Ведущим первых двух выпусков выступил Рязанов, в дальнейшем его заменили соведущие Горин и Никулин. Народный артист также был избран почетным президентом клуба и единодушно признан «душой» всей программы.



Юрия Никулина не стало в 1997 году, после чего даже обсуждалась идея закрыть «Клуб «Белый попугай», так как заменить актера было не под силу никому. Но затем члены клуба решили, что Юрий Владимирович не простил бы им закрытие передачи, и продолжили ее выпуск в память о легендарном актере. Однако несмотря на то, что формат остался неизменным: по-прежнему это был клуб любителей анекдотов, и в гости приглашались разные знаменитости, у всех было ощущение, что «что-то не так». Вместе с великим актёром ушла и «магия» клуба. Просуществовав еще несколько лет, «Клуб «Белый попугай» был закрыт.