7 закулисных фактов о фильме «Список Шиндлера»

«Список Шиндлера — пожалуй, самый известный и достоверный фильм о Холокосте. Картина, вышедшая на экраны в 1993 году, получила множество наград, включая семь премий «Оскар», и теперь его даже изучают на уроках истории в школе. Вот несколько малоизвестных фактов о создании этого кинематографического шедевра.
Стивен Спилберг узнал о списке Шиндлера в 1980-х годах, когда прочитал книгу «Ковчег Шиндлера», написанную Томасом Кенилли. К 1990-м годам имя Спилберга уже стало нарицательным благодаря таким фильмам, как «Челюсти» (1975), «Инопланетянин» (1982) и серии картин об Индиане Джонсе. И хотя он уже хорошо зарекомендовал себя в Голливуде, Спилбергу казалось, что ему пока не хватает зрелости и опыта для того, чтобы взяться за крупномасштабный фильм о Холокосте.
Сначала Спилберг обратился к режиссеру Роману Полански с предложением снять фильм. Полански тогда отказался, но несколько лет спустя снял свой собственный фильм о Холокосте («Пианист»), который принес ему премию «Оскар» за лучшую режиссуру в 2003 году. Затем Спилберг предложил этот проект Мартину Скорсезе, который сперва согласился, но позже был вынужден отказаться на фоне скандалов, связанных с его фильмом «Последнее искушение Христа» 1988 года. В итоге Спилберг все же забрал у Скорсезе «Список Шиндлера», променяв на него ремейк «Мыса страха». На его решение взяться за проект повлиял резкий рост отрицания Холокоста после падения Берлинской стены в 1989 году.
Актер Рэйф Файнс сыграл коменданта концентрационного лагеря Плашов Амона Гёта. Спилберг выбрал Файнса на роль Гёта из-за его «дьявольской сексуальности». Для этой роли Файнс набрал 13 килограммов — в основном за счет того, что все время пил пиво «Гиннесс».
Настоящий Амон Гёт был поистине зловещей личностью. В интервью Файнс рассказал, как он изучал жизнь Гёта: «Я помню, как выжившие рассказывали о том ужасе, что испытывали, когда видели его. Он наводил ужас на узников Плашова. Многие рассказы о нем были полны физического страха, который люди испытывали, когда видели его». Рэйфу Файнсу довелось лично наблюдать эту реакцию, когда он познакомился с бывшей узницей концлагеря Милой Пфефферберг, которая буквально задрожала от страха в его присутствии.
Работая над «Списком Шиндлера», Стивен Спилберг испытывал тяжелую эмоциональную нагрузку. Чтобы справиться с тяжелыми съемками, Спилберг звонил своему другу Робину Уильямсу, который всегда мог его рассмешить.
На кинофестивале Tribecca 2018 года Спилберг сказал: «Робин знал, через что я прохожу». Они созванивались в одно и то же время каждую неделю, и Уильямс устраивал другу «15-минутный стендап по телефону». Эти дружеские беседы помогали Спилбергу справиться с нагрузкой и доводили его до истерического смеха.
«Список Шиндлера» показывает ликвидацию краковского гетто, которая происходила с 13 по 16 марта 1943 года. Актер Бен Кингсли, сыгравший Ицхака Штерна, позже вспоминал, насколько травмирующими были съемки этой сцены: «В сцене ликвидации гетто я знал, что должен изложить историю. Я вспомнил свои реплики, но находился в глубоком шоке. Я не играл. Прекрасно организованный хаос был неповторимым и незабываемым».
5. Сцена, в которой Гёт пытается застрелить раввина Левертова (безуспешно), основана на реальных событиях
В одной из сцен «Списка Шиндлера» Амон Гёт пытается застрелить раввина Левартова (которого сыграл Эзра Даган), заметив, насколько медленно тот работает. Гёт стреляет из двух разных пистолетов, но оба дают осечку. В конце концов, Гёт сдается, и Левартов остается в живых.
В 1957 году настоящий раввин Левартов рассказал свою версию этой истории. «Очевидно, неудовлетворенный работой раввина за день, [Гёт] схватил его за шиворот и бросил на маленькие ступеньки, которые вели в другую комнату барака. Затем он совершенно спокойно достал из кармана револьвер, приставил ствол к голове раввина и нажал на курок. Револьвер дал осечку и не выстрелил. Он нажимал на курок снова и снова, и когда револьвер так и не выстрелил, он убрал его обратно в карман, а из второго вынул маленький автоматический револьвер с жемчужной ручкой, приставил его к голове раввина и нажал на курок. Револьвер не выстрелил и на этот раз. Все рабочие в бараке наблюдали за этой сценой, в ужасе затаив дыхание».
6. Стивен Спилберг попросил «девочку в красном» не смотреть фильм, пока она не повзрослеет
Один из самых запоминающихся персонажей «Списка Шиндлера» — маленькая девочка в красном пальто. Трехлетняя Оливия Дабровска сыграла маленькую девочку в красном пальто, которая бродила по краковскому гетто, ликвидируемому немецкими войсками.
Стивен Спилберг заставил Дабровску пообещать, что она не будет смотреть фильм, пока ей не исполнится 18 лет. Однако она посмотрела его, когда ей было всего 11 лет, и испытала сильное эмоциональное потрясение и стыд за свою роль. Позже Дабровска рассказала: «Мне было стыдно за то, что я снялась в фильме, и я очень злилась на мать и отца, когда они рассказывали кому-нибудь о моей роли. Я держала это в секрете очень долгое время, хотя в старших классах люди узнали об этом из Интернета».
Когда она вновь посмотрела фильм в 18 лет, она поняла, что должна была сдержать обещание, данное Стивену Спилбергу. «Я поняла, что участвовала в чем-то, чем могу гордиться. Спилберг был прав: мне нужно было дорасти до этого фильма».
Несмотря на скромный бюджет около 22 миллионов долларов, «Список Шиндлера» собрал в прокате более 320 миллионов долларов. Однако Стивен Спилберг отказался брать деньги за фильм.
Еще до того, как снять картину, Спилберг знал, что не возьмет за свою работу денег: «Как я сказал Сиду Шейнбергу, моему наставнику, я не смогу принять деньги, заработанные на «Списке Шиндлера» — если он вообще принесет какие-то деньги. Это кровавые деньги, которые нужно вернуть еврейскому сообществу». В итоге Спилберг основал на вырученные средства фонд Righteous Persons Foundation (RPF), посвященный еврейской истории и традициям.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вполне допускаю, что деньги эти Шиндлер даже не брал себе, а передавал в казну - во всяком случае, в советское время были источники, утверждающие, что фашисты выпускали на свободу евреев, которые могли заплатить за себя огромные суммы, и давали возможность им уехать из страны.
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И фото,Спилберг в пальто,галстуке,белой рубашке, ботинках и...... бейсболке.
Американец такой американец.