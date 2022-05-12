7 закулисных фактов о фильме «Список Шиндлера»

Стивен Спилберг узнал о списке Шиндлера в 1980-х годах, когда прочитал книгу «Ковчег Шиндлера», написанную Томасом Кенилли. К 1990-м годам имя Спилберга уже стало нарицательным благодаря таким фильмам, как «Челюсти» (1975), «Инопланетянин» (1982) и серии картин об Индиане Джонсе. И хотя он уже хорошо зарекомендовал себя в Голливуде, Спилбергу казалось, что ему пока не хватает зрелости и опыта для того, чтобы взяться за крупномасштабный фильм о Холокосте.

Сначала Спилберг обратился к режиссеру Роману Полански с предложением снять фильм. Полански тогда отказался, но несколько лет спустя снял свой собственный фильм о Холокосте («Пианист»), который принес ему премию «Оскар» за лучшую режиссуру в 2003 году. Затем Спилберг предложил этот проект Мартину Скорсезе, который сперва согласился, но позже был вынужден отказаться на фоне скандалов, связанных с его фильмом «Последнее искушение Христа» 1988 года. В итоге Спилберг все же забрал у Скорсезе «Список Шиндлера», променяв на него ремейк «Мыса страха». На его решение взяться за проект повлиял резкий рост отрицания Холокоста после падения Берлинской стены в 1989 году.