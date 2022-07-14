Зачем покупателям видеомагнитофонов “вручали” девушку из пикантного мужского журнала

На что только не идут рекламщики и маркетологи, чтобы привлечь покупателя. В 1970-х годах додумались даже до откровенной съёмки: любой купивший видеомагнитофон, мог провести время с моделью журнала Penthouse.
Видеомагнитофоны появились в далёком 1956 году. Первая модель была гигантской бондурой и стоила космических денег. Основными покупателями такой техники были телестудии.
Видеопроката не было, фильмы на плёнке ещё не распространялись, поэтому о продаже видеомагнитофона частным лицам никто и не помышлял.
В 1967 году компания Ampex презентовала видеомагнитофон VR-3000, он шёл в комплекте с видеокамерой BC-300. Набор весил 70 кг (55 и 15 кг), переносился в специальном рюкзаке, ну а оператор должен был быть здоровенным и крепким мужиком - другой бы с такой тяжестью просто не справился.
В 1967 году комплект стоил 67 862 доллара. В перевода на нынешние деньги с учётом инфляции - это больше 400 тысяч долларов.
В том же году к технической гонке присоединилась компания Sony и выпустила модель DV-2400. Ленты на катушке хватало на 20 минут записи - в самый раз для съёмки репортажа. Да и весил видеомагнитофон гораздо меньше, чем его аналоги у конкурентов.
В 1968 году на рынок вышла японская фирма Akai и представила свой видеомагнитофон VT 100 и камеру. Этот комплект можно смело назвать компактным - аппарат весил 4,6 кг, а камера - 1,9 кг. К видеомагнитофону можно было присоединять миниатюрный 3-х дюймовый дисплей.
Но появилась другая проблема - рынок телевизионщиков быстро насытился новой аппаратурой, а рядовые покупатели магнитофоны не покупали. Модели стоили дорого, около 2500 долларов, а применять их было негде.
Тогда маркетологи Akai заключили контракт с изданием Penthouse и устроили широкую рекламную кампанию: любой покупатель видеомагнитофона получал подарок - он мог провести съёмки с любой из моделей журнала. Причём модель привозили практически на дом - её оперативно привозили в указанный покупателем город.
После этого Akai наконец-то получила медийную популярность, её рекламную кампанию обсуждали все. И продажи техники сдвинулись с мёртвой точки. Плюс цена постепенно понижалась, а видеомагнитофоны становились всё меньше и компактней.
А после того, как фильмы стали выпускать на кассетах и появился видеопрокат - эта техника появилась практически в каждом доме.
Источник:
АНТИФИШКИ
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