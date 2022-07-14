Зачем покупателям видеомагнитофонов “вручали” девушку из пикантного мужского журнала

В 1967 году комплект стоил 67 862 доллара. В перевода на нынешние деньги с учётом инфляции - это больше 400 тысяч долларов.

В том же году к технической гонке присоединилась компания Sony и выпустила модель DV-2400. Ленты на катушке хватало на 20 минут записи - в самый раз для съёмки репортажа. Да и весил видеомагнитофон гораздо меньше, чем его аналоги у конкурентов.