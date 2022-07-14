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Зачем покупателям видеомагнитофонов “вручали” девушку из пикантного&nbsp; мужского журнала

Зачем покупателям видеомагнитофонов “вручали” девушку из пикантного мужского журнала

Автор:
14 июля 2022 02:37
Сообщество : RealFishki
Метки: Акаи   Девушка   видеокамера   видеомагнитофон   журнал   пентхаус   покупатель   съемки   
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На что только не идут рекламщики и маркетологи, чтобы привлечь покупателя. В 1970-х годах додумались даже до откровенной съёмки: любой купивший видеомагнитофон, мог провести время с моделью журнала Penthouse.

Видеомагнитофоны появились в далёком 1956 году. Первая модель была гигантской бондурой и стоила космических денег. Основными покупателями такой техники были телестудии.

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Видеопроката не было, фильмы на плёнке ещё не распространялись, поэтому о продаже видеомагнитофона частным лицам никто и не помышлял.

В 1967 году компания Ampex презентовала видеомагнитофон VR-3000, он шёл в комплекте с видеокамерой BC-300. Набор весил 70 кг (55 и 15 кг), переносился в специальном рюкзаке, ну а оператор должен был быть здоровенным и крепким мужиком - другой бы с такой тяжестью просто не справился.

В 1967 году комплект стоил 67 862 доллара. В перевода на нынешние деньги с учётом инфляции - это больше 400 тысяч долларов.

В том же году к технической гонке присоединилась компания Sony и выпустила модель DV-2400. Ленты на катушке хватало на 20 минут записи - в самый раз для съёмки репортажа. Да и весил видеомагнитофон гораздо меньше, чем его аналоги у конкурентов.

В 1968 году на рынок вышла японская фирма Akai и представила свой видеомагнитофон VT 100 и камеру. Этот комплект можно смело назвать компактным - аппарат весил 4,6 кг, а камера - 1,9 кг. К видеомагнитофону можно было присоединять миниатюрный 3-х дюймовый дисплей.

Но появилась другая проблема - рынок телевизионщиков быстро насытился новой аппаратурой, а рядовые покупатели магнитофоны не покупали. Модели стоили дорого, около 2500 долларов, а применять их было негде.

Тогда маркетологи Akai заключили контракт с изданием Penthouse и устроили широкую рекламную кампанию: любой покупатель видеомагнитофона получал подарок - он мог провести съёмки с любой из моделей журнала. Причём модель привозили практически на дом - её оперативно привозили в указанный покупателем город.

После этого Akai наконец-то получила медийную популярность, её рекламную кампанию обсуждали все. И продажи техники сдвинулись с мёртвой точки. Плюс цена постепенно понижалась, а видеомагнитофоны становились всё меньше и компактней.

А после того, как фильмы стали выпускать на кассетах и появился видеопрокат - эта техника появилась практически в каждом доме.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Акаи   Девушка   видеокамера   видеомагнитофон   журнал   пентхаус   покупатель   съемки   
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Ф Ив 5 часов назад
Для тех, у кого друг спрашивает без цензуры.
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31k
ACU900 2 часа назад
А после того, как фильмы стали выпускать на кассетах и появился видеопрокат - эта техника появилась практически в каждом доме" В СССР вплоть до его распада все 80-е годы и даже в начале 90-х видеомагнитофон считался предметом росскоши и был далеко не в каждом доме. "Машина будет будет дача, и будет видео у нас" - так пел Владимир Асмолов сравнив авто и дачу (которые и сегодня считаются предметами достатка) с видеомагнитофоном.Во первых он тогда стоил как "москвич" а во вторых его невозможно было вот просто так купить в магазине. Или их привозили счастливчики из за границы (о поездках за пределы СССР советскими гражданами отдельная тема) или по блату доставали "электронику". И тем не менее у кого он все таки был могли зарабатывали бабло открыв "видеосалон". Нет не тот видеосалон где кассеты с фильмами на прокат выдавали (это уже 90-е) а кустарный кинотеатр где или в снятом помещеннии или даже у владельца на дому ставили стулья подключали видак к телевизору (иногда дажа два или три телевизора в зависимости от размера помещения) , брали по рублю за вход (для сравнения самый дорогой билет в стандартный советский кинотеатр стоил 40 копеек) и крутили фильмы с неважным качеством и таким же переводом. Однако люди были готовы растаться со своими кровными ради посмотреть на это "чудо техники". Да и фильмы которые крутили ни в кинотеатрах ни по ТВ не показывали. У группы "мираж" даже песня была на эту тему Забавно ведь, никому же не придет сегодня петь песни про смартфоны и "умные телевизоры"?

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V2.Smirnov 4 часа назад
По нынешним временам реклама выглядит ламповый и целомудренной.
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