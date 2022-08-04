Фильм в стол за 90 миллионов долларов: Batgirl не выйдет в свет

Что вы знаете о работе в стол? Для творческих людей это обычная практика. Например, многие художники и вовсе становились популярными и именитыми после своей смерти. Их работы при жизни стоили копейки, а после продавались за целые состояния.
Также и с писателями и сценаристами. Но чтобы работу целой съёмочной команды убирали в стол? Такое за всю историю кинематографа случалось крайне редко.
Особенно, если процесс производства кино уже был на финальной стадии. Так компания Warner Bros. отказалась от выпуска фильма о Бэтгёрл после того, как его съёмки были завершены.
В картину было вложено порядка 90 миллионов долларов, но даже эта колоссальная сумма не остановила боссов от запрета выпуска в прокат картины.
Стратегия кинокомпании изменилась после того, как произошло слияние Discovery и Warner Bros. Несмотря на то, что качество картины соответствовало требованиям, фильм с певицей Лесли Грейс в главной роли не увидит свет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Один фиг скорей всего с жестким подлизом феменизму и по сценарию обычного бэтмена, многое не потеряем.