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Фильм в стол за 90 миллионов долларов: Batgirl не выйдет в свет

Фильм в стол за 90 миллионов долларов: Batgirl не выйдет в свет

Автор:
04 августа 2022 17:39
Сообщество : Кино
Метки: Бэтгерл   Лесли Грейс   ворнер бразерс   интересно   кино   новинки   релиз   съемки   
741
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Что вы знаете о работе в стол? Для творческих людей это обычная практика. Например, многие художники и вовсе становились популярными и именитыми после своей смерти. Их работы при жизни стоили копейки, а после продавались за целые состояния.

Также и с писателями и сценаристами. Но чтобы работу целой съёмочной команды убирали в стол? Такое за всю историю кинематографа случалось крайне редко.

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Особенно, если процесс производства кино уже был на финальной стадии. Так компания Warner Bros. отказалась от выпуска фильма о Бэтгёрл после того, как его съёмки были завершены.

В картину было вложено порядка 90 миллионов долларов, но даже эта колоссальная сумма не остановила боссов от запрета выпуска в прокат картины.

Стратегия кинокомпании изменилась после того, как произошло слияние Discovery и Warner Bros. Несмотря на то, что качество картины соответствовало требованиям, фильм с певицей Лесли Грейс в главной роли не увидит свет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бэтгерл   Лесли Грейс   ворнер бразерс   интересно   кино   новинки   релиз   съемки   
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4  комментария
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59k
pynh Полчаса назад
да и хер с ним
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179
HalloFreeSpace 13 минут назад
50 % моей работы )))
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21k
СергейПименов 17 минут назад
"Объявляю в хате летучую крысу!!!"
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11k
.Атеист. 21 минуту назад
Да потому что не толерантно! Надо было назвать Бэттранс..

Один фиг скорей всего с жестким подлизом феменизму и по сценарию обычного бэтмена, многое не потеряем.
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Александр Невский
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