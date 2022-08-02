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Неравнодушный работяга-экскаваторщик спас щенков, застрявших под бетонной плитой

Неравнодушный работяга-экскаваторщик спас щенков, застрявших под бетонной плитой

Автор:
02 августа 2022 15:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Герой   бетон   кран   работяга   спасение   щенки   экскаваторщик   
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Он мастерски провёл эту операцию. Хотя многие думали, что щенкам уже не помочь.

Сегодня в Челябинске нашли настоящего героя - скромного труженика-экскаваторщика. Он пришёл на помощь и проявил себя молодцом.

Вся история закрутилось из-за бездомной собаки с щенками. Её сбила машина и восемь малюток остались без матери. В поисках укрытия, они залезли под кусок бетона, а вот выбраться уже не смогли и стали скулить.

Местные жители пытались поднять бетонную плиту, но ничего не вышло. Тогда они обратились к экскаваторщику, который работал неподалёку и тот сразу согласился. Мужик подогнал машину и стал поднимать бетон.

Штука в том, что сделай он одно неосторожное движение - и всё, щенят бы придавило. К счастью, мужик оказался настоящим спецом:

Пёселей забрала к себе одна из переживавших за них женщин. Но их целых восемь, поэтому она боится, что всех прокормить не сможет.

Ну что же, настоящего героя щенята уже встретили, а теперь им найдут новый дом и добрых хозяев.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Герой   бетон   кран   работяга   спасение   щенки   экскаваторщик   
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5  комментариев
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7k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
Что-то в глаз попало..
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40k
Лесли 🥰 22 минуты назад
Спасибо вам люди!
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11k
.Атеист. Час назад
Щенячий лайк тем, кто не остался равнодушным! )
Теперь лишь бы собачки не оказались на улице..
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10k
a_komolow Час назад
Жирный Плюс всем в карму!
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August

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