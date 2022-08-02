Неравнодушный работяга-экскаваторщик спас щенков, застрявших под бетонной плитой

Сегодня в Челябинске нашли настоящего героя - скромного труженика-экскаваторщика. Он пришёл на помощь и проявил себя молодцом.

Вся история закрутилось из-за бездомной собаки с щенками. Её сбила машина и восемь малюток остались без матери. В поисках укрытия, они залезли под кусок бетона, а вот выбраться уже не смогли и стали скулить.

Местные жители пытались поднять бетонную плиту, но ничего не вышло. Тогда они обратились к экскаваторщику, который работал неподалёку и тот сразу согласился. Мужик подогнал машину и стал поднимать бетон.

Штука в том, что сделай он одно неосторожное движение - и всё, щенят бы придавило. К счастью, мужик оказался настоящим спецом: