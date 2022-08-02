Неравнодушный работяга-экскаваторщик спас щенков, застрявших под бетонной плитой

Он мастерски провёл эту операцию. Хотя многие думали, что щенкам уже не помочь.
Сегодня в Челябинске нашли настоящего героя - скромного труженика-экскаваторщика. Он пришёл на помощь и проявил себя молодцом.
Вся история закрутилось из-за бездомной собаки с щенками. Её сбила машина и восемь малюток остались без матери. В поисках укрытия, они залезли под кусок бетона, а вот выбраться уже не смогли и стали скулить.
Местные жители пытались поднять бетонную плиту, но ничего не вышло. Тогда они обратились к экскаваторщику, который работал неподалёку и тот сразу согласился. Мужик подогнал машину и стал поднимать бетон.
Штука в том, что сделай он одно неосторожное движение - и всё, щенят бы придавило. К счастью, мужик оказался настоящим спецом:
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Пёселей забрала к себе одна из переживавших за них женщин. Но их целых восемь, поэтому она боится, что всех прокормить не сможет.
Ну что же, настоящего героя щенята уже встретили, а теперь им найдут новый дом и добрых хозяев.
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АНТИФИШКИ
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Теперь лишь бы собачки не оказались на улице..