Учёные смогли разогнать торпеду до скорости 400 км/ч. Как же им это удалось?

Кавитационные повреждения гребного винта

Идея заключалась в том, чтобы создать вокруг движущегося под водой тела покрывало из пузырьков, окутывающих его. Это привело бы к тому, что единая плотность воды вокруг объекта заменилась паровой средой, и тело, двигавшееся в ней, не плыло бы, а фактически летело, но только под водой.

Разработка оружия, основанного на данном принципе, велась в СССР в Институте гидромеханики АН УССР. И 29 ноября 1977 года, на основании проведённых работ, ВМФ СССР принял на вооружение новый противолодочный комплекс «Шквал». Этот комплекс был основан на принципе суперкавитации и имел впечатляющие даже на сегодняшний день характеристики для движущихся под водой боеприпасов. Его скорость, в зависимости от среды и плотности воды, могла достигать 370 километров в час. Торпеда также была оснащена подводным реактивным двигателем. Твёрдое топливо, что приводило «Шквал» в движение, реагировало с водой, воссоздавая тем самым реактивный эффект, а движение в кавитационном пузыре обеспечивало ещё большую скорость.

Получившееся оружие было уникальным: ни один боеприпас под водой не мог бы достигнуть той же скорости. Значит, и уклонение цели от попадания «Шквала» становилось маловероятным. Стоит ещё добавить, что по первоначальному проекту ракето-торпеда несла на себе ядерную боеголовку мощностью в 150 килотонн. Таким образом, атака «Шквалом», к примеру, вражеской субмарины даже без прямого попадания привела бы к серьёзным повреждениям, которые не оставили бы шансов на продолжение боя.