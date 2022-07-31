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Всех флотских и причастных-с днем ВМФ России!

Всех флотских и причастных-с днем ВМФ России!

Автор:
31 июля 2022 12:01
Метки: истории   к дню ВМФ   моим друзьям   поздравление   
731
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Флотские всегда вызывали у меня восторг и уважение.От души поздравляю всех моряков с праздником!


Я к флоту имею косвенное отношение-я был доработчиком радиолокацианных систем.К сожалению,особо вдаваться в подробности я немогу,но скажу только одно:-без помощи и поддержки со стороны флотских,тяжко и тоскливо-бы мне пришлось!

Давно устарела техника которую мы собирали,но я горжусь,что на базе наших,пусть и примитивных прототипов ,построены такие красавцы,от которых дух захватывает...А значит-все было не зря:- шишки и бессонные ночи,сгоревшие блоки,угробленные дизеля и протертые на коленках штаны от ползанья по чертежам и схемам...

И этот праздник не только праздник флотских,но и заводских мастеровых,собравших эти корабли!Ведь каждый корабль-это как произведение искусства-плод тяжелого и кропотливого труда сотен людей.Каждый корабел все свои корабли помнит как родных детей,со всеми их причудами и болячками...

Короче:

Удачи и семь футов под килем всем кадровым морякам!С праздником!

P.S.Берегите себя,Ветераны ВМФ!Молодежь,конечно,крутая пошла,но опыт старых морских волков заменить компьютором невозможно!Крепкого здоровичка Вам,флотские старики!

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Метки: истории   к дню ВМФ   моим друзьям   поздравление   
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18  комментариев
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12k
gavrosh 2 часа назад
С праздником моряки! Ура! Ура! Урааа!
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27k
Ashabad 12 минут назад
Надо принимать меры.

Ссылка www.youtube.com
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17k
Александр Сучков 38 минут назад
И не флотсих тоже поздравляю! ФЛОТСКИХ- ОСОБЕННО!!! Дай Вам Бог здоровья и Храни Вас Бог!
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−21
synco 43 минуты назад
Фото, которое выбрано для праздничного поста жирно намекает, что автор и вправду не имеет прямого отношения к ВМФ. О чём он честно и написал...
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4k
Нескучный сад 45 минут назад
А зачем утонувшая "Москва" на картинке? Других символов праздника автор не нашёл?
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1k
Sergius SPb Час назад
Хм, я не понимаю всего этого пышного понта дня ВМФ.
Россия разве была хозяйкой морей?
Или может у нас морские базы раскиданы по всему миру?
Вот недавно крейсер Москва затопили на ровном месте в Черном море.
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17k
Delhana 2 часа назад
Одно небольшое уточнение, чисто по поводу картинки, что автор хотел этим сказать?
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231
Сергей 2 часа назад
С праздником!!! У России два союзника- армия и флот!
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Хохлы попытались испортить праздник.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о шести пострадавших при ударе беспилотника. У двоих из них состояние средней степени тяжести, у остальных легкие травмы.
В 06:02 ориентировочно раздался хлопок. Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб флота, рассказал журналистам Михаил Развожаев. Во дворе штаба флота произошел взрыв. Погибших нет, шесть человек пострадало. Двое в средней степени тяжести ран, у остальных [травмы] легкие. Вся помощь необходимая оказана, работают правоохранительные органы.
Сегодня в Севастополе было запланировано празднование ко Дню Военно-Морского Флота, однако все мероприятия решено отменить. Жителей попросили оставаться дома, но не паниковать.
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Андрей Эйнав
Инженер по робототехнике и электронике на авиационном заводе.
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