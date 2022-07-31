Всех флотских и причастных-с днем ВМФ России!

Я к флоту имею косвенное отношение-я был доработчиком радиолокацианных систем.К сожалению,особо вдаваться в подробности я немогу,но скажу только одно:-без помощи и поддержки со стороны флотских,тяжко и тоскливо-бы мне пришлось!

Давно устарела техника которую мы собирали,но я горжусь,что на базе наших,пусть и примитивных прототипов ,построены такие красавцы,от которых дух захватывает...А значит-все было не зря:- шишки и бессонные ночи,сгоревшие блоки,угробленные дизеля и протертые на коленках штаны от ползанья по чертежам и схемам...

И этот праздник не только праздник флотских,но и заводских мастеровых,собравших эти корабли!Ведь каждый корабль-это как произведение искусства-плод тяжелого и кропотливого труда сотен людей.Каждый корабел все свои корабли помнит как родных детей,со всеми их причудами и болячками...

Короче:

Удачи и семь футов под килем всем кадровым морякам!С праздником!

P.S.Берегите себя,Ветераны ВМФ!Молодежь,конечно,крутая пошла,но опыт старых морских волков заменить компьютором невозможно!Крепкого здоровичка Вам,флотские старики!