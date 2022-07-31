Всех флотских и причастных-с днем ВМФ России!

Флотские всегда вызывали у меня восторг и уважение.От души поздравляю всех моряков с праздником!
Я к флоту имею косвенное отношение-я был доработчиком радиолокацианных систем.К сожалению,особо вдаваться в подробности я немогу,но скажу только одно:-без помощи и поддержки со стороны флотских,тяжко и тоскливо-бы мне пришлось!
Давно устарела техника которую мы собирали,но я горжусь,что на базе наших,пусть и примитивных прототипов ,построены такие красавцы,от которых дух захватывает...А значит-все было не зря:- шишки и бессонные ночи,сгоревшие блоки,угробленные дизеля и протертые на коленках штаны от ползанья по чертежам и схемам...
И этот праздник не только праздник флотских,но и заводских мастеровых,собравших эти корабли!Ведь каждый корабль-это как произведение искусства-плод тяжелого и кропотливого труда сотен людей.Каждый корабел все свои корабли помнит как родных детей,со всеми их причудами и болячками...
Короче:
Удачи и семь футов под килем всем кадровым морякам!С праздником!
P.S.Берегите себя,Ветераны ВМФ!Молодежь,конечно,крутая пошла,но опыт старых морских волков заменить компьютором невозможно!Крепкого здоровичка Вам,флотские старики!
АНТИФИШКИ
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Россия разве была хозяйкой морей?
Или может у нас морские базы раскиданы по всему миру?
Вот недавно крейсер Москва затопили на ровном месте в Черном море.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о шести пострадавших при ударе беспилотника. У двоих из них состояние средней степени тяжести, у остальных легкие травмы.
В 06:02 ориентировочно раздался хлопок. Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб флота, рассказал журналистам Михаил Развожаев. Во дворе штаба флота произошел взрыв. Погибших нет, шесть человек пострадало. Двое в средней степени тяжести ран, у остальных [травмы] легкие. Вся помощь необходимая оказана, работают правоохранительные органы.
Сегодня в Севастополе было запланировано празднование ко Дню Военно-Морского Флота, однако все мероприятия решено отменить. Жителей попросили оставаться дома, но не паниковать.
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Так спортили же.
Когда едешь мимо Кремля - навигатор показывает, что ты в 40 километрах от Кремля. Это защита от беспилотников.
В Москве и Подмосковье полно таких мест.
Никакого иного ПВО не нужно для бытовых коптеров.
Почему военные объекты в Крыму не оборудованы такими системами (вопрос риторический)
Просто забивается частотный диапазон и все.
Давно отработано все эти методы борьбы.