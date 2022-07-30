Фотоработы Евгения Халдея

2.

Евгений Халдей прошёл всю войну. 22 июня он был в Москве, где запечатлел толпу, слушающую знаменитую речь Молотова. Практически сразу после этого он отправился на Северный флот, впоследствии он был в Ростове-на-Дону и в Севастополе, участвовал в штурме Новороссийска, а затем вместе с Красной армией освобождал Европу — Румынию, Югославию, Болгарию, Австрию и Венгрию. И вот уже делает Халдей свой знаменитый снимок с флагом над Рейхстагом. Впрочем, для фотографа война закончилась не 9 мая 1945 года — Евгений Халдей фотографировал Нюрнбергский процесс.



После войны, в 1948 году, Халдей был уволен из ТАСС. Фотограф попал под удар из-за кампании против космополитов. Была вынужденная пауза в карьере фотографа. Затем он начал фотографировать для «Правды» и некоторых других изданий. Халдей был живой легендой и образцом для подражания. В 1978 году состоялось открытие его первой персональной выставки в Севастополе. В 1990‑е его творчеством заинтересовались за рубежом: были выпущены две биографические книги, посвящённые фотографу, а также появился документальный фильм.

За два года до смерти, в 1995 году, Евгений Халдей получил титул «Рыцаря ордена искусств и литературы» на фестивале во французском Перпиньяне. Умер Евгений Халдей в Москве 6 октября 1997 года.



Представляем подборку ярких фотографий, снятых Халдеем с 1934 по 1945 год.