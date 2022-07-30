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Фотоработы Евгения Халдея

Фотоработы Евгения Халдея

Автор:
30 июля 2022 22:21
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
516
49
Евгений Халдей, фотокорреспондент ТАСС, стал свидетелем ключевых событий Великой Отечественной войны. Росший на Донбассе, он с ранних лет начал увлекаться фотографией. Мальчик в 12 лет смастерил свою первую фотокамеру: объективом послужила линза из бабушкиных очков, а корпусом — обычная картонная коробка. На эту камеру Халдею удалось заснять городскую церковь.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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51k
smakido 10 часов назад
Во многом мы, советские люди в прошлые годы и вот уже сейчас живущие молодые поколения видели Великую Отечественную войну именно глазами замечательного мастера фотодокументолистики Евгения Халдея, благодаря героизму, смелости и профессионализму его и его коллег по "оружию"!
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26k
Ваня 3 часа назад
а я у него уроки брал по фотомастерству...
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25k
Ego sum qui sum 7 часов назад
Композиция на фото безупречна
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