Фотоработы Евгения Халдея

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Евгений Халдей, фотокорреспондент ТАСС, стал свидетелем ключевых событий Великой Отечественной войны. Росший на Донбассе, он с ранних лет начал увлекаться фотографией. Мальчик в 12 лет смастерил свою первую фотокамеру: объективом послужила линза из бабушкиных очков, а корпусом — обычная картонная коробка. На эту камеру Халдею удалось заснять городскую церковь.
1.
Затем подростком Халдей начал работать на заводе. Там он продолжал заниматься своим хобби. Халдей фотографировал заводскую жизнь и занимался самообразованием. Агитбригада завода заинтересовалась юным фотографом, Халдей начал участвовать в оформлении стендов, а со временем — сотрудничать с агентствами «Прессфото» и «Союзфото».
В 17 лет, в 1933 году, Евгений Халдей уже был штатным фотографом газеты «Сталинский рабочий», а чуть позже — «Социалистического Донбасса». Фотограф постоянно участвовал в конкурсах, на которых был среди призёров. В 1936 году 20-летний Халдей отправился в Москву и начал работать в фотохронике ТАСС. Халдей путешествовал по СССР, снимал грандиозные советские стройки, также ездил на Памир, где ощутил советскую восточную экзотику. Однако жизнь фотографа, как и всей страны, круто изменилась 22 июня 1941 года.
В 17 лет, в 1933 году, Евгений Халдей уже был штатным фотографом газеты «Сталинский рабочий», а чуть позже — «Социалистического Донбасса». Фотограф постоянно участвовал в конкурсах, на которых был среди призёров. В 1936 году 20-летний Халдей отправился в Москву и начал работать в фотохронике ТАСС. Халдей путешествовал по СССР, снимал грандиозные советские стройки, также ездил на Памир, где ощутил советскую восточную экзотику. Однако жизнь фотографа, как и всей страны, круто изменилась 22 июня 1941 года.
2.
Евгений Халдей прошёл всю войну. 22 июня он был в Москве, где запечатлел толпу, слушающую знаменитую речь Молотова. Практически сразу после этого он отправился на Северный флот, впоследствии он был в Ростове-на-Дону и в Севастополе, участвовал в штурме Новороссийска, а затем вместе с Красной армией освобождал Европу — Румынию, Югославию, Болгарию, Австрию и Венгрию. И вот уже делает Халдей свой знаменитый снимок с флагом над Рейхстагом. Впрочем, для фотографа война закончилась не 9 мая 1945 года — Евгений Халдей фотографировал Нюрнбергский процесс.
После войны, в 1948 году, Халдей был уволен из ТАСС. Фотограф попал под удар из-за кампании против космополитов. Была вынужденная пауза в карьере фотографа. Затем он начал фотографировать для «Правды» и некоторых других изданий. Халдей был живой легендой и образцом для подражания. В 1978 году состоялось открытие его первой персональной выставки в Севастополе. В 1990‑е его творчеством заинтересовались за рубежом: были выпущены две биографические книги, посвящённые фотографу, а также появился документальный фильм.
За два года до смерти, в 1995 году, Евгений Халдей получил титул «Рыцаря ордена искусств и литературы» на фестивале во французском Перпиньяне. Умер Евгений Халдей в Москве 6 октября 1997 года.
Представляем подборку ярких фотографий, снятых Халдеем с 1934 по 1945 год.
После войны, в 1948 году, Халдей был уволен из ТАСС. Фотограф попал под удар из-за кампании против космополитов. Была вынужденная пауза в карьере фотографа. Затем он начал фотографировать для «Правды» и некоторых других изданий. Халдей был живой легендой и образцом для подражания. В 1978 году состоялось открытие его первой персональной выставки в Севастополе. В 1990‑е его творчеством заинтересовались за рубежом: были выпущены две биографические книги, посвящённые фотографу, а также появился документальный фильм.
За два года до смерти, в 1995 году, Евгений Халдей получил титул «Рыцаря ордена искусств и литературы» на фестивале во французском Перпиньяне. Умер Евгений Халдей в Москве 6 октября 1997 года.
Представляем подборку ярких фотографий, снятых Халдеем с 1934 по 1945 год.
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5.
На этом снимке запечатлена Паша (Прасковья) Ангелина, одна из ударниц Стахановского движения. 1935 год
8.
Знаменитый кадр, на котором москвичи слушают речь Молотова в воскресный полдень 22 июня 1941 года. В Советском Союзе началась Великая Отечественная война
9.
Халдей первый период войны провёл за полярным кругом. Это фотография 95-го истребительного авиационного полка. 1942 год
10.
Командующий Северным флотом вице-адмирал Головко награждает личный состав подводной лодки «К‑1» на причале военно-морской базы Северного флота. 1942 год
22.
Халдей побывал в Восточной Европе в 1944 году. Так встречали советских солдат-освободителей в Бухаресте.
40.
Ещё один знаменитый кадр Халдея. Поэт Евгений Долматовский со скульптурной головой Гитлера в Берлине
43.
Шутливое фото «Малой тройки» на той же Потсдамской конференции. Сидят трое военкоров, слева — сам Евгений Халдей
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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