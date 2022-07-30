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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
30 июля 2022 22:14
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
909
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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16k
Вася 12 минут назад
мда.. я только 11 класс в 93м закончил, пытались ограбить за год раза три.. два раза отбился, один раз кроссовки китайские сняли, которые отцу вместо зарплаты по бартеру выдали. В 94м на комиссии замаячила перспектива чечни. Кто смог или успел вернуться в более менее целом виде, отбили охоту служить в армии. Тварям устроившим эту заваруху гореть в аду вечно
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7k
Погулять вышел 40 минут назад
Пилять, скоро же день ВДВ
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59k
doker Час назад
Эх, годы мои молодые! Плюс за сохранение памяти!
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59k
doker Час назад
Вот чисто интересно - вылечился? Поплыл в бассейне?
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6k
Али Ди Час назад
Спонсор поста Ирина Салтыкова (Сапронова). Автор лови бонус: https://www.saltykova.ru/https://www.saltykova.ru/
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