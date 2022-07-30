Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 Мария Кежа — Mиcc CCCP 1990 года. Ha фото девушке 17 лет.

2. 0 Маленький фанат группы "Metallica" демонстрирует новую аппаратуру. Россия , 90-е годы.

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3. 0 ГУМ. Очередь за дефицитным товаром. 22 марта 1990 года. Автор: Игорь Стомахин. Москва.

4. 0 Торговля с лотков. Пушкинская площадь. 20 июня 1992 года. Автор: Владимир Сергиенко. Москва.

5. 0 Скупка ваучеров на улицах города. 1992 год. Автор: А. П. Заев. Златоуст.

6. 0 Владимир Жириновский и Роман Трахтенберг в клубе «Хали-Гали».

Санкт-Петербург, 1998 год.

7. 0 Девушка на Арбате в Москве, 1990 год.

8. 0 Ведущие юмористической передачи «Городок»

Илья Олейников и Юрий Стоянов на отдыхе за границей,1996 год.

9. 0 Аллан Чумак «заряжает» воду в плавательном бассейне «Чайка». Россия, 1992 год.

10. 0 Старый Арбат, Москва

11. 0 Очередь за молоком, Тула, ноябрь 1991-го

12. 0 Казанский вокзал, Москва, 1999 год

13. 0 Новый рекорд был установлен на церемонии открытия ежегодной выставки «Подмосковье» в выставочном центре известным российским спортсменом Владимиром Турчинским по прозвищу «Динамит». Используя обычный ремень и только одной рукой он передвинул автобус весом 18 тонн на расстояние около 15 метров, «это даже проще, чем я думал», сказал спортсмен. 17 сентября 1997 год.

14. 0 Мужчина продает фильмы на видеокассетах VHS. Таганрог, середина 90-х

15. 0 Автостанция "Аврора". Самара, 1993

16. 0 Ростов-на-Дону, 1996

17. 0 Студенческая общага 90-х

18. 0 Безруков на съёмочной площадке сатирического шоу "Куклы". Безруков озвучивал разных персонажей с 1995 по 1999 год

19. 0 На дискотеке «Шестнадцать тонн» в Москве, 1998 год

20. 0 Нижний Новгород, 1994-1995

21. 0 Девчули на отдыхе.

22. 0 Оптовый рынок в районе стадиона "Трудовые резервы". Омск, 1998