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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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8.
Ведущие юмористической передачи «Городок»
Илья Олейников и Юрий Стоянов на отдыхе за границей,1996 год.
Илья Олейников и Юрий Стоянов на отдыхе за границей,1996 год.
13.
Новый рекорд был установлен на церемонии открытия ежегодной выставки «Подмосковье» в выставочном центре известным российским спортсменом Владимиром Турчинским по прозвищу «Динамит». Используя обычный ремень и только одной рукой он передвинул автобус весом 18 тонн на расстояние около 15 метров, «это даже проще, чем я думал», сказал спортсмен. 17 сентября 1997 год.
18.
Безруков на съёмочной площадке сатирического шоу "Куклы". Безруков озвучивал разных персонажей с 1995 по 1999 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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