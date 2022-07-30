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Советская "деревенщина"

Советская "деревенщина"

Автор:
30 июля 2022 12:55
Метки: СССР   деревня   дети   
2007
13
Деревенские ребятишки СССР
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Источник:

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11  комментариев
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63
tutu 2 часа назад
советская деревенщина в кроксах, угу...
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7k
Elena Ki 14 минут назад
На 4-й, где мальчик пинает череп (так показалось), тоже сапоги современные, с завязками сверху.
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2k
Трям Полчаса назад
Аффтар - кретин!

Средний Волочек, ССССР, 1953г. Автор: Залупек Урмудаев.
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11k
Александр 43 минуты назад
Автор, а что СССР-то?) Почему сразу не Российская Империя?) А лучше Киевская Русь!)))
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2k
Enotko Ytko Час назад
Комментарий к фото
СССР ? в кроксах?
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11k
Алексей 2 часа назад
Автор имеет отношение к деревне как я к балету
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61k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Комментарий к фото
И это фото Изабелы Урбаниак из Польши, 2014 год. На фото её сыновья.
Сами посмотрите на обувь. Такие резиновые сандалии появились не так давно.
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61k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Комментарий к фото
Это фото Изабелы Урбаниак из Польши, датировано 2014 годом.
На проверку этой фотографии натолкнули колготы на девочке с ажурным рисунком. В СССР таких не было.
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61k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Комментарий к фото
Это фото не имеет к СССР никакого отношения.
Высокие шнурованные ботинки на девочке. Таких в СССР не было не только в деревне, но и в городе.
Небольшой поиск в гугле, и оказывается это Венгрия 1918 год https://www-lifo-gr.translate.goog/san-simera/afieroma-ston-fotografo-andre-kertesz?_x_tr_sl=el&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=schttps://www-lifo-gr.translate.goog/san-simera/afieroma-ston-fotografo-andre-kertesz?_x_tr_sl=el&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
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1k
z1380 3 часа назад
крайнее фото, Алкашня конченое!
Сам от туда.....
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