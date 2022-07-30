Советская "деревенщина"

2007
13
Источник:
АНТИФИШКИ
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Средний Волочек, ССССР, 1953г. Автор: Залупек Урмудаев.
Сами посмотрите на обувь. Такие резиновые сандалии появились не так давно.
На проверку этой фотографии натолкнули колготы на девочке с ажурным рисунком. В СССР таких не было.
Высокие шнурованные ботинки на девочке. Таких в СССР не было не только в деревне, но и в городе.
Небольшой поиск в гугле, и оказывается это Венгрия 1918 год https://www-lifo-gr.translate.goog/san-simera/afieroma-ston-fotografo-andre-kertesz?_x_tr_sl=el&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=schttps://www-lifo-gr.translate.goog/san-simera/afieroma-ston-fotografo-andre-kertesz?_x_tr_sl=el&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
Сам от туда.....