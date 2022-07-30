Отец построил сыну американские горки

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Мужчина осуществил мечту своего сына и сделал ему лучший подарок в мире!
На видео можно увидеть всю гамму чувств, которую испытывает во время поездки маленький мальчик.
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АНТИФИШКИ
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