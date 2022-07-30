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Отец построил сыну американские горки

Отец построил сыну американские горки

Автор:
30 июля 2022 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мечта   Эмоции   американские горки   видео   дети   милота   отец   
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Мужчина осуществил мечту своего сына и сделал ему лучший подарок в мире!

На видео можно увидеть всю гамму чувств, которую  испытывает во время поездки маленький мальчик.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мечта   Эмоции   американские горки   видео   дети   милота   отец   
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2  комментария
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18k
ЦСКА 3 часа назад
Детский смех и детская радость-это всегда прекрасно!
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2k
Pill Полчаса назад
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