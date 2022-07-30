Государь Пётр I и дело о заспиртованной голове

Гамильтон быстро освоилась при дворе и даже завела любовника - царского денщика Ивана Орлова. Грубого мужика, склонного к пьянству и азартным играм. Он проматывал все деньги и чтобы покрыть его долги Гамильтон один раз даже пришлось украсть драгоценности у императрицы.

Роман Гамильтон и Орлова был довольно страстным и привёл к нескольким беременностям. Две из них Гамильтон прервала, а третьего ребёнка любовники умертвили и закопали в царском саду. Его тело потом случайно обнаружили и Пётр I велел выяснить все подробности убийства. Во время следствия Орлов сразу раскололся и всю вину спихнул на Гамильтон.