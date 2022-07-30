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Государь Пётр I и дело о заспиртованной голове

Государь Пётр I и дело о заспиртованной голове

Автор:
30 июля 2022 00:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Император   Пётр I   голова   государь   екатерина дашкова   казнь   марья гамильтон   российская империя   
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В 1780 годах княгиня Екатерина Дашкова просматривала счета Санкт-Петербургской Академии наук. И обратила внимание на огромные расходы, которые шли на покупку спирта. Он был нужен для содержания двух заспиртованных голов. Откуда они - никто не знал, но за ними ухаживали. И княгиня велела провести служебное расследование.

В 1713 году у императрицы Екатерины Алексеевны появилась новая фаворитка - Марья Даниловна Гамильтон. Её предки перебрались в Россию из Дании и породнились с боярином Артамоном Матвеевым.

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Молодая красотка была вхожа в высшие круги общества и на одном из приёмов на неё обратил внимание Пётр I. Он и рекомендовал её императрице.

Гамильтон быстро освоилась при дворе и даже завела любовника - царского денщика Ивана Орлова. Грубого мужика, склонного к пьянству и азартным играм. Он проматывал все деньги и чтобы покрыть его долги Гамильтон один раз даже пришлось украсть драгоценности у императрицы.

Роман Гамильтон и Орлова был довольно страстным и привёл к нескольким беременностям. Две из них Гамильтон прервала, а третьего ребёнка любовники умертвили и закопали в царском саду. Его тело потом случайно обнаружили и Пётр I велел выяснить все подробности убийства. Во время следствия Орлов сразу раскололся и всю вину спихнул на Гамильтон.

Если кражу драгоценностей и роман с денщиком Пётр I ещё мог простить, то детоубийство он просто так оставить не мог. Император приказал казнить Гамильтон.

14 марта 1719 года на Троицкой площади приговор был приведён в исполнение. На казнь приехал и Пётр I. Вот его последние слова осуждённой:

Без нарушения божественных и государственных законов не могу я спасти тебя от смерти…

После этого император отвернулся и Гамильтон отрубили голову.

Пётр приказал сохранить её - и голову опустили в банку со спиртовым раствором и передали в Академию наук. С 1724 года она хранилась там вместе с заспиртованной головой камергера Монса, его казнили за связь с императрицей.

За головами тщательно ухаживали и после смерти Петра I - долгие 60 лет. Уже никто не помнил, откуда они в Академии наук, но спирт в банках исправно меняли. Это дело всплыло совершенно случайно - из-за того, что княгиня Екатерина Дашкова тщательно проверяла счета.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Император   Пётр I   голова   государь   екатерина дашкова   казнь   марья гамильтон   российская империя   
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8  комментариев
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7k
ишты 3 часа назад
И? Чем дело-то кончилось? Где спирт, где головы?
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3k
Natalia 2 часа назад
Она была любовницей Петра 1, а Екатеринина Алексеевна всегда держала его любовниц у себя в фаворитках. Петр же был собственником и заварушка началась, когда он узнал, что его любовница ему изменяет. Тут и всплыли и драгоценности и дети, которые могли быть от Петра. За что и была казнена. Кстати, Екатерина хлопотала за ее помилование, но не помогло. Где-то читала, что Петр взял отрубленную голову и поцеловал в губы на прощание. Избавиться от головы приказала Екатерина Алексеевна уже после смерти Петра
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18k
Corvus Corax 3 часа назад
И всего-то? Я уж думал, что академики просто обеспечивали себя выпивкой за счет государства...
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