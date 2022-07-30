Государь Пётр I и дело о заспиртованной голове

В 1780 годах княгиня Екатерина Дашкова просматривала счета Санкт-Петербургской Академии наук. И обратила внимание на огромные расходы, которые шли на покупку спирта. Он был нужен для содержания двух заспиртованных голов. Откуда они - никто не знал, но за ними ухаживали. И княгиня велела провести служебное расследование.
В 1713 году у императрицы Екатерины Алексеевны появилась новая фаворитка - Марья Даниловна Гамильтон. Её предки перебрались в Россию из Дании и породнились с боярином Артамоном Матвеевым.
Молодая красотка была вхожа в высшие круги общества и на одном из приёмов на неё обратил внимание Пётр I. Он и рекомендовал её императрице.
Гамильтон быстро освоилась при дворе и даже завела любовника - царского денщика Ивана Орлова. Грубого мужика, склонного к пьянству и азартным играм. Он проматывал все деньги и чтобы покрыть его долги Гамильтон один раз даже пришлось украсть драгоценности у императрицы.
Роман Гамильтон и Орлова был довольно страстным и привёл к нескольким беременностям. Две из них Гамильтон прервала, а третьего ребёнка любовники умертвили и закопали в царском саду. Его тело потом случайно обнаружили и Пётр I велел выяснить все подробности убийства. Во время следствия Орлов сразу раскололся и всю вину спихнул на Гамильтон.
Если кражу драгоценностей и роман с денщиком Пётр I ещё мог простить, то детоубийство он просто так оставить не мог. Император приказал казнить Гамильтон.
14 марта 1719 года на Троицкой площади приговор был приведён в исполнение. На казнь приехал и Пётр I. Вот его последние слова осуждённой:
Без нарушения божественных и государственных законов не могу я спасти тебя от смерти…
После этого император отвернулся и Гамильтон отрубили голову.
Пётр приказал сохранить её - и голову опустили в банку со спиртовым раствором и передали в Академию наук. С 1724 года она хранилась там вместе с заспиртованной головой камергера Монса, его казнили за связь с императрицей.
За головами тщательно ухаживали и после смерти Петра I - долгие 60 лет. Уже никто не помнил, откуда они в Академии наук, но спирт в банках исправно меняли. Это дело всплыло совершенно случайно - из-за того, что княгиня Екатерина Дашкова тщательно проверяла счета.
Источник:
АНТИФИШКИ
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