Шесть любопытных фактов и историй обо всём на свете

В 1881 году один американский стрелок ехал на лошади по мосту. Мост был старым и начал рушиться прямо под копытами коня. Конь упал в воду, а стрелку пришла гениальная и абсолютно идиотская идея нового аттракциона - конные прыжки в воду. Развлечение достигло пика популярности в Северной Америке в 1920-х. Лошади прыгали в бассейны с вышек, высота которых доходила до 18 метров. Самые востребованные скакуны прыгали в воду четыре раза в день семь дней в неделю. С 1930-х защитники животных выступали за полный запрет лошадиных прыжков в воду. Прекратились прыжки в 1970-х.

Возможно, вы видели фильм "Храбрых сердцем не сломить" (1991), в котором рассказывается история Соноры Вебстер Карвер. В 1931 году в возрасте 27 лет в результате неудачного прыжка девушка полностью ослепла, но ещё 11 лет после этого продолжала выступать.

Кстати, в 11 сезоне "Симпсонов" Барт забирает себя коня, которого на ярмарке заставляли прыгать в воду.