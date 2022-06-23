Шесть любопытных фактов и историй обо всём на свете

О зверствах императоров и империй, об удивительных насекомых, странных видах спорта, а ещё о мошенниках и бунтовщиках.
В 1881 году один американский стрелок ехал на лошади по мосту. Мост был старым и начал рушиться прямо под копытами коня. Конь упал в воду, а стрелку пришла гениальная и абсолютно идиотская идея нового аттракциона - конные прыжки в воду. Развлечение достигло пика популярности в Северной Америке в 1920-х. Лошади прыгали в бассейны с вышек, высота которых доходила до 18 метров. Самые востребованные скакуны прыгали в воду четыре раза в день семь дней в неделю. С 1930-х защитники животных выступали за полный запрет лошадиных прыжков в воду. Прекратились прыжки в 1970-х.
Возможно, вы видели фильм "Храбрых сердцем не сломить" (1991), в котором рассказывается история Соноры Вебстер Карвер. В 1931 году в возрасте 27 лет в результате неудачного прыжка девушка полностью ослепла, но ещё 11 лет после этого продолжала выступать.
Кстати, в 11 сезоне "Симпсонов" Барт забирает себя коня, которого на ярмарке заставляли прыгать в воду.
Византийский император Василий II (958 - 1025) получил прозвище Болгаробойца за покорение Западно-Болгарского царства царя Самуила. Первый поход Василия II на Болгарию закончился с разгромным счётом в пользу Самуила. Василий едва смог избежать плена, зато в следующий раз византийский император выиграл кровопролитное сражение и взял в плен 15 000 болгарских воинов. Он разбил пленных на группы по 100 человек и приказал ослепить 99 солдат в каждой группе, а сотого оставить с одним глазом. Одноглазым поводырям было велено вести свои сотни к царю Самуилу. Увидев слепую армию, Самуил слёг и через пару дней умер от сердечного приступа.
Жуки-тигры не самые быстрые существа на Земле, но для своего маленького размера они настолько быстры, что во время погони временно слепнут.
Когда жук преследует добычу, он постоянно останавливается. Это довольно странное повеление для преследователя. Энтомологи выяснили, что жук так быстро бежит, что мир вокруг него расплывается примерно так, как во время прыжка в гиперпространство в "Звёздных войнах". Вот он и тормозит, чтобы понять, правильно ли он бежит.
Жук-тигр есть кузнечиков, муравьёв и других жуков. Иногда он даже охотится на мелких позвоночных животных. Добыча у него быстрая, поэтому ему надо быть ещё быстрее. Среди всех видов жуков-тигров абсолютный рекордсмен по скорости - австралийский жук. Жучок длиной в 2 см за секунду преодолевает расстояние в 2,5 м, что в 125 раз больше длины тела жука. Для сравнения Усэйн Болт за секунду преодолевает расстояние в 5 раз больше собственного роста.
Фридрих Вильгельм Фогт (1849-1922) почти всю свою сознательную жизнь сидел. Впервые он попал за решётку в 14 лет, и с тех пор зарабатывал себе на жизнь грабежами и подделкой документов, регулярно на этом попадаясь. Выйдя на волю в 1906 году, Фогт задумал украсть 2 млн марок из сейфа в ратуши Кёпеника (город рядом с Берлином, который теперь входит в его состав).
Для начала Фогт раздобыл капитанскую форму. Став капитаном, он проверил свои силы, пройдясь по Берлину и отдавая приказы попавшимся на глаза солдатам. План сработал, за погонами и пышными усами никто не разглядел рецидивиста. Набравшись уверенности, 16 октября 1906 года Фогт подкараулил на улице два отделения солдат, показал им сделанный им накануне приказ и приказал идти с ним в Кёпеник брать проворовавшегося бургомистра и его кассира. Солдаты выполнили приказ, за что получили от Фогта по пиву на вокзале.
Дежурившим у ратуши жандармам капитан приказал никого не впускать и не выпускать. Бургомистр был успешно арестован, а Фогт успешно реквизировал деньги (к сожалению, всего 4000 марок), поблагодарил всех за службу и ушёл.
Дерзкое ограбление восхитило берлинцев, а Фогт не удержался, похвастался, что он был тем капитаном и на этом попался. Суд приговорил к его 4 годам, но кайзер помиловал Фогта за то, что он всем показал дисциплинированность немецких военных. На воле Фогт стал жить честно, зарабатывая рассказами о своём великом преступлении. Фогту поставили памятник, выпустили с ним марку, сняли про него фильм.
В 1896 году между Англией и Занзибаром (Танзания) произошла самая короткая в истории война.
25 августа 1896 году скончался занзибарский султан Хамад ибн Тувайни. Возглавляемое им правительство было пробританским. Собственно, Британская империя и посадила на трон Тувайни. Предположительно, султана убил его двоюродный брат Хамуд ибн Мухаммад и сразу же провозгласил себя новым правителем Занзибара. Англичанам это очень не понравилось, потому что на регион также претендовала Германия, а Мухаммад был немецким ставленником.
26 августа, пока ещё Мухаммад не успел натворить антибританских дел, к нему явился английский посол и вежливо попросил освободить занзибарский престол для более надёжного человека. Султан отказался, и тогда посол поставил ему ультиматум - если до 9:00 27 августа Мухаммад не подаёт в отставку, на Занзибар обрушится вся мощь британской империи. Мухаммад решил, что британцы блефуют, но на всякий случай поставил под ружьё примерно 3000 человек, большинство из которых были слугами в его дворце.
В 9:00 английские корабли начали палить по дворцу. У занзибарцев была всего одна старая пушка и несколько пулемётов, а также яхта султана. Через 15 минут султан сбежал, а от его армии и дворца почти ничего не осталось. Но британцы продолжали стрелять, потому что занзибраский флаг продолжал развеваться над дворцом, его некому было снять. Наконец флагшток обломился, и война закончилась. Она продлилась 32 минуты. 500 защитников дворца погибли, 1 британец получил лёгкое ранение.
У жителей Уэльса была странная традиция вершить самосуд. Назывался этот суд Ceffyl Pren, что в переводе с валлийского означает "деревянная лошадь". Судьи, разыгрывая уличное судебное заседание, мазали лица сажей и надевали женские платья, таким образом сохраняя анонимность. Приговорённого заковывали в деревянную раму и водили по городу. В 1839 году валлийским крестьянам пришлось так туго, что они вспомнили старую традицию, нарядились в платья и чепчики и пошли вершить правосудие своими силами.
Крестьянское терпение закончилось, когда правительство ввело налог на въезд в города. Земледельцы и так почти что в минус уходили, но будки у городских ворот для сбора платы ставили крест на возможности продать на рынках свою продукцию и заработать хоть что-то. Восставшие назвали себя Ревекками в честь ветхозаветного персонажа. В Библии сказано, что потомки Ревекки овладеют вратами её врагов. Вот валлийские Ревекки и овладели вратами. Группы бунтовщиков в женских платьях собирались по ночам, разыгрывали сценку, в которой Ревекка (главарь) показывала, что ей мешают пройти, а её сёстры ломали то, что ей мешает. Пик бунтов пришёлся на 1842-1843 годы. Переодетые мужики стали серьёзной угрозой, и власти пошли на уступки. Городской налог был отменён.
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АНТИФИШКИ
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