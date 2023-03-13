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Русская история - Барон Мюнхгаузен

Русская история - Барон Мюнхгаузен

Автор:
13 марта 2023 21:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: российская империя   российская история   русская история   
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Барон Мюнхгаузен давно стал литературным персонажем. И уже забылось, что в XVIII веке существовал вполне реальный человек – барон Иероним Фридрих фон Мюнхгаузен

И этот человек состоял на русской службе. И самые яркие события его жизни произошли именно в России.


Корнет Кирасирского Полка


В XIII веке рыцарь Гейно ходил в крестовый поход. А пока он ходил, все его сыновья и внуки умерли бездетными. Остался только один, да и от того мало толку – он монах. Детей у него быть не может.


Чтобы род не угас, монаху разрешили вернуться к мирской жизни. Видимо, бывший монах со страстью наверстывал упущенное по женской части, поскольку от него пошел многочисленный род

Мюнхгаузенов.


Что в переводе на русский означает «дом монаха». Простыми словами «монастырь»

В XVIII веке Мюнхгаузены получили баронский титул. Носил его и Иероним Карл Фридрих, родившийся пятым ребенком в семье подполковника.


Уже в четырехлетнем возрасте он остался без отца. Мать распихала детей пажами к разного рода владетельным особам, которых в тогдашней Германии хватало с избытком.


Иерониму достался герцог Брауншвейгский. У герцога был сын – Антон Ульрих. Он жил в России. Его вызвала туда императрица Анна Иоанновна, чтобы женить на своей племяннице Анне Леопольдовне.


Приехав в Россию, Антон Ульрих отправился воевать с турками. Под Очаковом у него погибло два пажа. Он попросил прислать с исторической родины новых пажей. К нему отправили 17 – летнего Иеронима Мюнхгаузена.


«Я выехал в Россию верхом на коне. Дело было зимою. Шел снег» - так начинаются «Приключения барона Мюнхгаузена». Разумеется, барон не въезжал в Петербург на санях, запряженных волком. А приехал на обычной почтовой карете. И вроде бы вместе с Антоном Ульрихом сражался против турок.


«В боях я, конечно, отличался отчаянной храбростью и впереди всех налетал на врага». Увы, историки сомневаются, что он вообще участвовал в русско – турецкой войне. Правда после нее началась русско – шведская, но здесь полная ясность. «Мюнхгаузен находился в Риге при оставшей от того полку команде и в кампании не был», - говорится в документах Военной коллегии.


Но мы забежали вперед. В 1739 году барон Мюнхгаузен переводится из пажей в армию – поступает корнетом в Брауншвейгский кирасирский полк, командиром которого был Антон Ульрих Брауншвейгский. Кирасиры – это престижно, это почти гвардия. Большинство офицеров – иностранцы, что, конечно, удобно для Мюнхгаузена, который «по русски только говорит», то есть писать не умеет.


Встреча с принцессой


Тем временем состоялась свадьба Антона Ульриха с Анной Леопольдовной. У них родился сын – Иоанн, который в двухмесячном возрасте взошел на престол. Анна Леопольдовна превратилась в правительницу, а Антон Ульрих – в генералиссимуса. Его бывший паж тут же получил чин поручика, в обход других претендентов.


Перед бароном открывались блестящие перспективы. Ведь карьеры в России того времени делались не менее сказочные, чем любые рассказы Мюнхгаузена. А у него покровитель – генералиссимус и царский папаша.


Фортуна отвернулась от барона. Елизавета Петровна свергла Брауншвейгскую династию и сама уселась на трон. Мюнхгаузену еще повезло, что не угодил в ссылку. Но карьера, разумеется застопорилась. Следующего чина ему пришлось ждать 10 лет.


Впрочем, был в российской жизни барона еще один момент, когда удача могла повернуться к нему лицом.


В 1744 году он, поручик Кирасирского полка, встречал в Риге едущую в Россию принцессу Софию Августу Фредерику Ангальт – Цербтскую. Проще говоря, будущую императрицу Екатерину II. «Я очень хвалила виденные мною войска и в особенности кирасирский полк, который действительно чрезвычайно красив», - писала мать Екатерины.


Надо сказать, что чрезвычайно красив был и Мюнхгаузен. Высокий, статный, с правильными чертами лица, совсем не похожий на субтильного старичка с эспаньолкой, каким его обычно изображают. Екатерина любила красивых мужчин. И конечно, через много лет барон рассказывал небылицы, как она заметила его и отличила его. И как между ними что – то было. В это, кстати, верили. Репутация Екатерины II не позволяла усомниться в словах барона.


Но снова – увы. Принцесса лишь взглянула на него и в лучшем случае улыбнулась. Зато он в Риге присмотрел себе жену – местную дворянку Якобину фон Дунтен.


Байки в охотничьем павильоне


В 1750 году барон Мюнхгаузен получил, наконец, долгожданный новый чин – ротмистра. И тут же взял отпуск и поехал в Германию «для исправления крайних и необходимых нужд». Нужды заключались в том, что он делил с братьями наследство. В Россию он больше не вернулся. Мюнхгаузен хотел, чтобы ему оформили отставку, как положено – с пенсией и с производством в следующий чин. В Военной коллегии заявили, что для этого он должен вернуться в Россию и там подать прошение. В конце концов его уволили с русской службы как самовольно ее оставившего. Безо всякой пенсии.


Однако и имеющимся чином Мюнхгаузен чрезвычайно гордился. И во всех официальных документах называл себя ротмистром российской армии. Барон вообще всегда вспоминал о России с любовью и теплотой.


 С тех пор до самой смерти он жил в Боденвердере, в своем родовом поместье. После Петербурга саксонская глушь нагоняла тоску. Правда, даже здесь в жизни барона находилось место приключениям, хотя и без подвигов.


Однажды он решил построить мост через реку, чтобы удобнее было добираться из поместья в ближайший город. Однако бургомистр запретил строительство. Он говорил, что, построив мост, его нужно будет охранять, а денег для этого нет. Но Мюнхгаузен не зря много лет прожил в России. Он хорошо усвоил российские нравы. И, естественно, наплевал на какого – то там бургомистра. Тогда возмущенные горожане, вооружившись топорами, пришли и разрушили постройку. Такое вот бесславное приключение.


Барон любил охотиться, но разве можно сравнить охоту в Саксонии с русской охотой, про национальные особенности которой даже фильмы снимают. Но все таки он построил себе охотничий павильон, в котором собирал друзей и за пуншем травил байки. Про полет на ядре. Про лисицу, которая выскочила из своей шубы и убежала нагишом.


«Обычно он начинал рассказывать после ужина, закурив свою огромную пеньковую трубку с коротким мундштуком и поставил перед собой дымящийся стакан пунша, - вспоминает один из слушателей барона.


Он жестикулировал все выразительнее, крутил на голове свой маленький щегольской паричок, лицо его все более оживлялось и краснело, и он, обычно очень правдивый человек, в эти минуты замечательно разыгрывал свои фантазии».


 Старый Рогоносец


Считая себя непревзойденным рассказчиком, Мюнхгаузен не терпел конкуренции. Как – то раз заезжие офицеры завели при нем рассказ о своих победах на любовной фронте. Барон тут же их перебил, заявив, что все это чепуха по сравнению с его похождениями. И рассказал, как он ездил в санях с русской императрицей. Сани эти были такого размера, что в них помещался и зал для танцев, и отдельные кабинеты для интимных удовольствий.


Все рассказы барона были про Россию. Поскольку Россия – единственное яркое воспоминание. Все остальные страны приплетут уже авторы книг, написанных от его имени, но без его ведома.


В 1781 году в берлинском журнале «Путеводитель для веселых людей» были напечатаны 16 рассказов. Имя рассказчика скрывалось под аббревиатурой «М – г -з -н». А в 1785 году Рудольф Эрих Распе издал рассказы барона Мюнхгаузена на английском языке. Через год появился немецкий перевод. Мюнхгаузен рассвирепел и подал в суд, но его иск отклонили.


Европейская слава не радовала отставного ротмистра. Не радовало и устоявшееся за ним прозвище «барон – лжец». Слуги получили приказ не пускать любопытных, которые стекались со всех концов послушать россказни «барона – лжеца».


А после смерти жены 74 – летний Мюнхгаузен женился на 17 – летней красотке Бернардине фон Брун. Не понимая, что легкомысленную и расточительную барышню интересовало исключительно его имение.


Вскоре жена родила ребенка. И тут уж Мюнхгаузен догадался, что ребенок не от него. Жену он выгнал, ребенка не признал. Брошенная супруга затеяла процесс, требуя алиментов. Местные жители с удовольствием ходили на судебные заседания, чтобы послушать пикантные подробности. В итоге ребенок умер, в жена сбежала за границу, а барон окончательно разорился.


В 76 лет он скончался от сердечного приступа. Как ни странно, всеми забытый. Рядом с ним осталась одна служанка. Незадолго до смерти она спросила Мюнхгаузена, почему у него нет двух пальцев на ноге. Барон попросту отморозил их в России, и пальцы пришлось ампутировать. Болтали, что он отморозил, еще кое – что, поэтому и не мог иметь детей. Но даже на смертном одре Мюнхгаузен остался верен себе. Пальцы, говорит, во время полярной охоты откусил белый медведь. Так и умер – с байкой на устах.


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Метки: российская империя   российская история   русская история   
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1  комментарий
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Djeff Полчаса назад
"После Петербурга саксонская глушь нагоняла тоску"
*Нижнесаксонская, если быть точным.
Вот так выглядит поместье барона сейчас.
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