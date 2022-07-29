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7Б &amp; Актеры – Молодые ветра

7Б & Актеры – Молодые ветра

Автор:
29 июля 2022 18:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   советские   
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Клип на известную песню (из кадров 141 фильма)

Источник:

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Метки: актеры   звезды   советские   
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6  комментариев
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6k
Кружок 2 часа назад
редкостная жуйня
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38k
Александр 14 минут назад
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45k
Прораб Полчаса назад
Плохо
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7k
Себастьян Перейра 38 минут назад
У кого-то слишком много свободного времени.
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7k
diman02 Час назад
Прекрасная песня , очень трудоёмкий процесс склейки а в результате слушать и смотреть не возможно ...
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3k
SandMANn 2 часа назад
Оценку посту давать не стану, просто посоветую зайти и прочесть о смысле (актуальной и ныне) песни Молодые ветра 7Б
Источник: https://kakoy-smysl.ru/meaning-song/smysl-pesni-molodye-vetrahttps://kakoy-smysl.ru/meaning-song/smysl-pesni-molodye-vetra
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