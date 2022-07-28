«Да снимай, мне по...»: в Красноярске, за просьбу не пить в салоне, неадекватные пассажирки обматерили и облили пивом таксиста

Но мужик оказался крепким орешком и по-умному среагировал на такое хамское поведение.
Водитель приехал на вызов и в машину к нему загрузилось три «дамы» с багажом и пивом. Он обратил внимание на алкоголь и попросил его убрать. Иначе - поездки не будет.
Чтобы наверняка поняли, он вытащил их багаж.
С этого момента началось настоящее представление: одна из пассажирок облила трудягу пивом, вторая встала у открытой двери, чтобы машина не могла уехать, а третья пнула авто и материлась лучше любого сапожника:
«Да снимай, мне по… Сейчас твой телефон раз… Иди помойся, вонючая пи…» Сплошной поток оскорблений.
После этого алкокомпания позвонила в сервис, где работает таксист, пожаловалась на него, а самая буйная заявила, «что он разбил ей нос» и она будет судиться. За это его заблокировали в сервисе.
Но водитель оказался не промах: всё снимал на телефон и удачно остановил машину перед камерой - всё зафиксировано.
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После просмотра увлекательного видео, все претензии к нему отпали. В сервисе разблокировали, и теперь он ждёт извинений от этих «лихих девчонок».
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АНТИФИШКИ
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Тормозов уже никаких. Да, думаю, что и по трезвости разговорный язык у этих двужопых самок не сильно разнообразен.
Как же сейчас стало сложно работать во многих областях сферы обслуживания.
Понтов - море, воспитания - ноль. А мнят о себе...!
<<После просмотра увлекательного видео, все претензии к нему отпали. В сервисе разблокировали, и теперь он ждёт извинений от этих «лихих девчонок».>>
Водитель теперь сам может на этих алкашек смело заяву писать и подавать в суд за клевету, порчу деловой репутации и моральный ущерб.
Пздц у мужика нервы
Ссыкухи блть