«Да снимай, мне по...»: в Красноярске, за просьбу не пить в салоне, неадекватные пассажирки обматерили и облили пивом таксиста

Водитель приехал на вызов и в машину к нему загрузилось три «дамы» с багажом и пивом. Он обратил внимание на алкоголь и попросил его убрать. Иначе - поездки не будет.

Чтобы наверняка поняли, он вытащил их багаж.

С этого момента началось настоящее представление: одна из пассажирок облила трудягу пивом, вторая встала у открытой двери, чтобы машина не могла уехать, а третья пнула авто и материлась лучше любого сапожника:

«Да снимай, мне по… Сейчас твой телефон раз… Иди помойся, вонючая пи…» Сплошной поток оскорблений.

После этого алкокомпания позвонила в сервис, где работает таксист, пожаловалась на него, а самая буйная заявила, «что он разбил ей нос» и она будет судиться. За это его заблокировали в сервисе.

Но водитель оказался не промах: всё снимал на телефон и удачно остановил машину перед камерой - всё зафиксировано.