FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 185 постов • 45 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Таксисты 
«Да снимай, мне по...»: в Красноярске, за просьбу не пить в салоне, неадекватные пассажирки обматерили и облили пивом таксиста

«Да снимай, мне по...»: в Красноярске, за просьбу не пить в салоне, неадекватные пассажирки обматерили и облили пивом таксиста

Автор:
28 июля 2022 17:01
Сообщество : Таксисты
Метки: багаж   водитель   гопники   дамы   красноярск   поездка   пьяные   таксист   
1826
1
1

Но мужик оказался крепким орешком и по-умному среагировал на такое хамское поведение.

Водитель приехал на вызов и в машину к нему загрузилось три «дамы» с багажом и пивом. Он обратил внимание на алкоголь и попросил его убрать. Иначе - поездки не будет.

Чтобы наверняка поняли, он вытащил их багаж.

С этого момента началось настоящее представление: одна из пассажирок облила трудягу пивом, вторая встала у открытой двери, чтобы машина не могла уехать, а третья пнула авто и материлась лучше любого сапожника:

«Да снимай, мне по… Сейчас твой телефон раз… Иди помойся, вонючая пи…» Сплошной поток оскорблений.

После этого алкокомпания позвонила в сервис, где работает таксист, пожаловалась на него, а самая буйная заявила, «что он разбил ей нос» и она будет судиться. За это его заблокировали в сервисе.

Но водитель оказался не промах: всё снимал на телефон и удачно остановил машину перед камерой - всё зафиксировано.

После просмотра увлекательного видео, все претензии к нему отпали. В сервисе разблокировали, и теперь он ждёт извинений от этих «лихих девчонок».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: багаж   водитель   гопники   дамы   красноярск   поездка   пьяные   таксист   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
yahaomsk 2 часа назад
не извинений надо ждать, а заяву писать, статью за клевету ещё никто не отменял. нахлабучить этих марамоек по полной , с оглаской в нэте, чтоб остальному быдлоподобному контингенту не повадно было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
Валера Балан 6 минут назад
Парнишка просто молоток , уважуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 11 минут назад
Инвентаризация: Быдло обыкновенно - 3шт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ЦСКА 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
americos 24 минуты назад
Хорошо ориентируется в расценках на I phone . Мгновенно определила, что сосать и сосать. Опыт работы сразу виден. Профессионалка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Gavanskiy 38 минут назад
Судя по переносной акустике девочки начали "разминаться" ещё дома. Потом решили продолжить пикничок на природе.
Тормозов уже никаких. Да, думаю, что и по трезвости разговорный язык у этих двужопых самок не сильно разнообразен.
Как же сейчас стало сложно работать во многих областях сферы обслуживания.
Понтов - море, воспитания - ноль. А мнят о себе...!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergius SPb 44 минуты назад
Какие на х извинения? С этого скота надо деньгами драть, ну если пи.дюлей нельзя навесить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
385
Nik Nik 55 минут назад
Это, не женщины - это, жертвы аборта....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
427
гоша гога 57 минут назад
А в сервисе сначала поступили как конченые м.раз.и и у.блюдк.и. Поверив на слово пьяной б.ляд.и они сразу заблокировали таксиста, а если бы не было видео у таксиста выходит что его бы наказали по беспределу и не работали бы с ним.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил Час назад
современные "леди" наверняка ищут олигарха :) при этом курят бухают и все в татухах наверное... ну что сказать современное быдло :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi Час назад
<<После этого алкокомпания позвонила в сервис, где работает таксист, пожаловалась на него, а самая буйная заявила, «что он разбил ей нос» и она будет судиться. За это его заблокировали в сервисе.>>
<<После просмотра увлекательного видео, все претензии к нему отпали. В сервисе разблокировали, и теперь он ждёт извинений от этих «лихих девчонок».>>
Водитель теперь сам может на этих алкашек смело заяву писать и подавать в суд за клевету, порчу деловой репутации и моральный ущерб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
16k
Роберт Шекли Час назад
А теперь представьте что бы сделал обычный мужик с комплекцией как у этого таксиста после пива за шиворот...
Пздц у мужика нервы

Ссыкухи блть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Самки уё*бка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь 2 часа назад
чего он ждет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Zемляк 2 часа назад
Как-то сел в такси. Пить хотелось жутко. Спросил вежливо таксиста, можно ли попивать по дороге, и он разрешил, только попросил не проливать. И никакого скандала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
dima423 2 часа назад
стремные, тупые быдлячки... жаль что он их как то не проучил, хотя бы их поганое шмотье вынуть за забор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Лихие девчонки"... Хабалки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

156530



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Неожиданные встречи: девчонки в метро
Неожиданные встречи: девчонки в метро
Одна из самых интересных ловушек, которую устанавливали вьетконговцы для борьбы с американскими вертолетами
Одна из самых интересных ловушек, которую устанавливали вьетконговцы для борьбы с...
Набирающие популярность в сообществах
Вот это голливуд: новый мост в Лос-Анджелесе закрыт на неопределенное время
Вот это голливуд: новый мост в Лос-Анджелесе закрыт на неопределенное время
В Воронеже подросток-трансгендер устроил вакханалию на кладбище
В Воронеже подросток-трансгендер устроил вакханалию на кладбище
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И то верно

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#Разное#интересное#аварии#в мире#искусство#Приколы#авто аварии
#Юмор#интересно#кино#подборка#фильм#СССР#роль#комментарии#сарказм#Жизнь
#прикол#история#фотографии#животные#актеры#Спорт#дтп#люди#футбол#автомобили
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви “Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о... «Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси «Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси Подгузники не понравились: таксист вышвырнул женщину из салона авто Подгузники не понравились: таксист вышвырнул женщину из салона авто "Ты знаешь, с кем разговариваешь?": матерящийся пассажир с удостоверением прокурора избил таксиста "Ты знаешь, с кем разговариваешь?": матерящийся пассажир с удостоверением прокурора избил таксиста В Анапе таксист обиделся на клиента за ожидание и, покатав по городу, привез его назад к дому В Анапе таксист обиделся на клиента за ожидание и, покатав по городу, привез его назад к дому "Отменяй заказ!": таксист отказался везти пассажирку за сумму, установленную Яндексом "Отменяй заказ!": таксист отказался везти пассажирку за сумму, установленную Яндексом

На что жалуетесь?

Вернуться