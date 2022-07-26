Первый «итальянец в России»

Трепетная любовь советской публики к итальянской эстраде расцвела пышным цветом в эпоху Сан-Ремо, но зародилась гораздо раньше. Летом 1965 года в Москву приехала целая делегация итальянских артистов, а их выступление в Зелёном театра Парка Горького транслировалось на весь СССР.
Лучше других публике запомнился импозантный Джанни Моранди. Путь к статусу иконы итальянской поп-культуры был для него непрост. В детстве Моранди продавал газировку и конфеты в местном кинотеатре в родном городе Монгидоро, чтобы свести концы с концами. Юный талант дебютировал в 12-летнем возрасте, спев прямо на площади.
Когда в 1961 году Джанни Моранди сформировал группу, его прозвали «итальянским Полом Анкой». В 1962 году певец выиграл конкурс талантов, его заметили искатели новых имён из RCA. В том же году мир оценил дебютный сингл молодого дарования — беззаботный твист «Andavo a Cento All'ora»:
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Потом был успех в СССР — и выпуск пластинки на фирме «Мелодия». В 1970 году отечественные меломаны получили миньон с четырьмя песнями: «Игрушка», «Дым», «Моя девушка знает» и «Разыскивая тебя». Как это часто бывает, первая песня стала самым громким хитом. Идеальное музыкальное сопровождение для юношеского романа в начале 1970-х:
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В 1970 году певец выступил на «Евровидении» и занял восьмое место с песней «Occhi di ragazza»:
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Несмотря на то, что в 1970-е годы популярность Джанни Моранди снизилась, следующее десятилетие было отмечено для него победным выступлением на престижном фестивале в Сан-Ремо в 1987 году. И триумфальными концертами 1983 года в Москве, Ленинграде, Риге, Ташкенте и Ростове-на-Дону. Выступления итальянского сердцееда можно было застать в новогодних программах:
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Джанни Моранди ушёл на второй план в 1990-е и 2000-е, но продолжал регулярно выпускать альбомы. В 2012 году вновь он выступил в амфитеатре Вероны вместе с Адриано Челентано:
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Моранди вернулся в 2016-м с самым крупным успехом за несколько десятилетий, когда в 71-летнем возрасте объединился с поп-легендой Клаудио Бальони для проекта «Capitani Coraggiosi». Выпуск песни, телевизионные передачи, череда живых выступлений... Эти двое отлично провели время! И сняли превосходный клип:
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В мире было распродано более 50 миллионов пластинок нашего героя. Певец также снялся во множестве фильмов и сыграл ряд ролей на телевидении. Шесть десятилетий успеха доказали, что Джанни Моранди входит в число величайших артистов Италии всех времён.
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