Новый тренд - гигантские плюшевые пауки

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Пока арахнофобы боятся даже просто вида пауков, другие активно заказывают огромную плюшевую игрушку в виде паука - и обнимаются со своим новым питомцем. Эта штука набирает популярность в сети, а создал ее магазин LifelikeSpiderArt в США. Взяли бы себе такого?
В сети активно набирает популярность огромные плюшевые пауки размером 190 см. Изготовитель этих очаровашек - магазин LifelikeSpiderArt из США. Плюшевые тарантулы бывают черного или белого цвета, у них гибкие лапки на проволочном каркасе - что позволяет спать с ними или обниматься. Каждый из них на 100% ручной работы, а стоимость составляет около тысячи долларов (63 тысячи рублей).
Как шутят изготовители, этот паучок - отличный подарок для арахнофоба, который поможет легче справиться со страхом. Все возможно - но эти пауки уже очаровали многих. Они активно набирают популярность и заказы со всего мира.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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