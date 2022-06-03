Новый тренд - гигантские плюшевые пауки

В сети активно набирает популярность огромные плюшевые пауки размером 190 см. Изготовитель этих очаровашек - магазин LifelikeSpiderArt из США. Плюшевые тарантулы бывают черного или белого цвета, у них гибкие лапки на проволочном каркасе - что позволяет спать с ними или обниматься. Каждый из них на 100% ручной работы, а стоимость составляет около тысячи долларов (63 тысячи рублей).