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Новый тренд - гигантские плюшевые пауки

Новый тренд - гигантские плюшевые пауки

Автор:
03 июня 2022 21:42
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Игрушки   Разное   в интернете   девушки   игрушка   пауки   плюшевые игрушки   развлечения   фото   
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Пока арахнофобы боятся даже просто вида пауков, другие активно заказывают огромную плюшевую игрушку в виде паука - и обнимаются со своим новым питомцем. Эта штука набирает популярность в сети, а создал ее магазин LifelikeSpiderArt в США. Взяли бы себе такого?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Игрушки   Разное   в интернете   девушки   игрушка   пауки   плюшевые игрушки   развлечения   фото   
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3  комментария
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201
Raingold Fischer 9 часов назад
Раньше был тренд сделать своими руками и показать этим ты способен на что-то, а сейчас купил подушку и спи....
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2k
poбт Полчаса назад
яб не взял, на глазах сэкономили
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3k
Frank Borman Час назад
В России каждый сходят с ума по своему, а на Западе все вместе, как стадо. Разрекламировали гигантских пауков - и все кинулись покупать эту хрень.
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