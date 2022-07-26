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Без "шенгена": в МИД России не исключили, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

Без "шенгена": в МИД России не исключили, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

Автор:
26 июля 2022 12:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   визы   выдача   европа   мид   приостановка   шенген   
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Об этом заявил глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. По его словам, фактически «полностью приостановлена» выдача виз гражданам России консульскими учреждениями Чехии, Польши и стран Прибалтики. На отказах в визах россиянам настаивают и некоторые политические деятели Финляндии.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — добавил дипломат.

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В ЕС действительно высказывались идеи отменить для россиян «шенген», а несколько стран запретили выдачу виз.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно», — сказал он.

В случае такого сценария «мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», считает Волынкин.

По его словам, Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл Евросоюза.


Двумя днями ранее сайт Medialeaks сообщил о том, что в продаже на «Авито» появились места на подачу документов на визу в Финляндию в Санкт-Петербурге. Чтобы не ждать месяцами, жители Северо-Запада могут купить место в очереди за ... 22 000 рублей. При этом, свободных окошек для записи на ближайшее время нет. Посредники, помогающие заполнять документы, предлагают встать на очередь на подачу документов на конец августа и сентябрь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   визы   выдача   европа   мид   приостановка   шенген   
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33  комментария
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27k
Vazari 3 часа назад
Всегда, когда постится очередной пост о том, чего мы еще лишились, захожу почитать комменты, как у туловища снизу. "Да пошли они", " и не очень хотелось" "так даже лучше". Ни разу не ошибся)
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55
alyamkin1961 13 минут назад
КАК ЖЕ МЫ РАНЬШЕ ХОРОШО ЖИЛИ, НЕ БЫЛО СРАНОГО ЕВРОСОЮЗА А БЫЛ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС, НИКТО НЕ УМЕР ВСЕ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО, ТАК ЧТО СРАТЬ НА НИХ
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6k
Семеныч 17 минут назад
Эх.. щас бы в Барселону. Дураки они. Русские кучу бабла туда отвозили. Я только хамона на штуку съедал, и на штуку с собой увозил

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−101
Сигизмунд Лазаревич 24 минуты назад
))))) ох беда огорчение... мы в отличии от хохлов в евросоюз отдыхать, а не работать или попрошайничать катаемся. То есть мы ПРИВОЗИМ им деньги. Не нужны наши деньги? Ну и отлично ))
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5k
qap 24 минуты назад
Венгры дадут, кому сильно надо будет.
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−4
Enter Полчаса назад
Сейчас будут потихонечку аккуратненько продвигать тему, что нехер простым людям на вражеский запад ездить. Охеревшие Финляндия с Эстонией взяли и открыли границы для простого люда, а господа-бояре не могут выехать на свои виллы или навестить деток в Лондонах. Т.к. загран есть, вроде, процентов у 10, то и возмущения не должны особо.
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4k
Слава 40 минут назад
Поживем - увидим как оно будет. Сначала самолеты/поезда отменили, теперь для полного счастья еще и визы отменить.
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776
Виктор 52 минуты назад
Удивляет логика. Мы же если едем к ним - оставляем там деньги. Для некоторых стран типа Греции это вообще огромная доля в ВВП страны. 5-10 лет назад вообще спокойно можно было мотануться на выходные куда-то в Европу - чисто сменить обстановку, т.к. перелеты недлинные. В Азию, к сожалению, так не мотанешься. Но пережить-то это легче легкого. Мне кажется, что это опять себе же в ущерб мутят.
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−39
Thomsen 2 часа назад
Дело, как понимаю, не в желании или нежелании выдавать визы. Проблема в сокращающемся штате консульских учреждений, наверное. Которые, в свою очередь явились следствием тотальной маргинализации дипотношений. Вообще, главными бенефициарами железного занавеса выступает наша власть, а не какие-то там мифические финские русофобы и французские нацЫсты. В принципе, всё идёт по изоляционистскому плану великого стратега. Зарубежный туризм - это, на его взгляд, нетрадиционная ценность. для автаркии)
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17k
Наталья 3 часа назад
Все имеет свою цену.
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Помню читал фантастов в детстве и всегда считал, что именно будущее без границ и есть лучший выход для человека. Но мечты фантастов так и остались мечтами. Границы всё серьезней, разногласий все больше.
Хотя так сложно понять что делить человечеству?
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279
<name> Б.Касторский Час назад
это противоречит нашей природе и есть лишь красивая утопия. Может когда нить, в очень далёком будущем. Но до этого нам ещё эволюционировать и эволюционировать. Мы совсем недалеко ушли от животного мира, точнее приматов, в плане эмоций и других глубинных процессов в организме.
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17k
alexis 3 часа назад
Финны поселят бешенцев в свои коттеджи а елупуки их будет развлекать .
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9k
antonium 3 часа назад
Да и пошли эти гейропейцы!!! Проживем без них! Я вот нигде никогда не был кроме своего села и не поеду никуда, можете даже не умолять. Шенген-шменген, подумаешь.
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