Без "шенгена": в МИД России не исключили, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

Об этом заявил глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. По его словам, фактически «полностью приостановлена» выдача виз гражданам России консульскими учреждениями Чехии, Польши и стран Прибалтики. На отказах в визах россиянам настаивают и некоторые политические деятели Финляндии.
«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — добавил дипломат.
В ЕС действительно высказывались идеи отменить для россиян «шенген», а несколько стран запретили выдачу виз.
«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно», — сказал он.
В случае такого сценария «мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», считает Волынкин.
По его словам, Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл Евросоюза.
Двумя днями ранее сайт Medialeaks сообщил о том, что в продаже на «Авито» появились места на подачу документов на визу в Финляндию в Санкт-Петербурге. Чтобы не ждать месяцами, жители Северо-Запада могут купить место в очереди за ... 22 000 рублей. При этом, свободных окошек для записи на ближайшее время нет. Посредники, помогающие заполнять документы, предлагают встать на очередь на подачу документов на конец августа и сентябрь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что еще удивительно, так это телепатические способности, позволяющие достоверно узнать настоящие взгляды великого стратега. Вы это серьезно пишите? Или так шутите?
Хотя так сложно понять что делить человечеству?
Пустословы надоели, право дело.