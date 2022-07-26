Без "шенгена": в МИД России не исключили, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — добавил дипломат.

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В ЕС действительно высказывались идеи отменить для россиян «шенген», а несколько стран запретили выдачу виз.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно», — сказал он.

В случае такого сценария «мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», считает Волынкин.

По его словам, Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл Евросоюза.