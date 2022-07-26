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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-83

Смешные комментарии из социальных сетей-83

Автор:
26 июля 2022 09:25
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1335
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Прикольные картинки с комментариями

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Источник:

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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36  комментариев
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1k
Ловите наркомана! 53 минуты назад
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Я один ничего не понял?
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877
Aaron Bezzazrenia 18 секунд назад
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У меня при нажатии на смартфоне кнопок б и л Т9 предлагает "блѣ"
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7k
Mowgley Z ⚔ 4 минуты назад
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Как бы родители не разосрались и как бы далеко друг от друга не разбежались, дети тут ни при чем. Они не виноваты, что у них папаша мудак или мамаша овца.

Сделали детей - достойно воспитайте их.
А если не можете - не размножайтесь.
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711
basil pupkin 11 минут назад
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пояснительную бригаду в студию
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47k
dima423 20 минут назад
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он еще поди и летает...)
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