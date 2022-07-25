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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
25 июля 2022 23:14
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
982
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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6  комментариев
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3k
Peter Griffin 4 часа назад
Ну,такой фотографией можно оформить новый альбом какой-нибудь доброй и ласковой блэк-метал группы.
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11k
Denissg 3 часа назад
Очередная жертва ЕГЭ! Это осциллограф! Видите стрелка внизу выдвигается?
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18k
Жан Батист Эмануэль Зорг 4 часа назад

Тут не верно описано - тут капсула, связана из шпагата. Так что минус на минус.
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5k
Дмитрий 4 часа назад
Санкт-Петербург. Ботанический сад. Июнь этого года. Всё обошлось мирно. Ни кто ни до кого не до....ся.
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