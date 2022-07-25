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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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5.
Фотокомпозиция с фетишистским и шовинистским подтекстом и соответствующим названием-посылом: «Седло». Фотограф Хельмут Ньютон, Париж, 1976 год.
7.
Французский линкор «Ришелье» во время испытаний после перевооружения и модернизации в Нью-Йорке, 25 сентября 1943 года
8.
Продукция Коломенского машиностроительного завода с гербом Российской империи. Паровой дорожный каток. 1910-1912 г.г.
9.
Стрелка-указатель для пилотов самолётов
На просторах США, удалённых от городов, нередко можно встретить вот такие стрелки из бетона длиной 25 метров. Это остатки навигационной системы для авиапочты, сооружённой в 1920-х годах, когда в самолётах ещё не было радиосвязи. Пилотам приходилось определять координаты по наземным ориентирам, а в плохую погоду и ночью летать было вообще нельзя. Поэтому между тихоокеанским и атлантическим побережьями были построены тысячи маяков-прожекторов, снабжённых автономными генераторами. Со временем система утратила свою актуальность, вышки были разобраны, и только бетонные стрелки служат напоминанием о её существовании.
12.
Синицы воруют молоко. Великобритания
В 20-х годах прошлого века бутылки с молочными продуктами начали закрывать алюминиевой фольгой. А уже в пятидесятых годах вся популяция синиц в Британии научилась вскрывать крышки бутылок, которые оставлял молочник, чтобы добраться до сливок. Многие британцы вынуждены были оставлять на ступеньках специальные пластиковые крышки, чтобы молочник обезопасил бутылки от рейдов синиц, которые даже выучили время, когда молочники объезжали дома клиентов. Все дело в способности передавать накопленное знание. Синицы живут стаями, и молодые птицы перенимают навык у опытных. Новое поведение распространялось от пары птиц к сотням особей буквально за несколько недель.
13.
Многие ли из нас помнят, что раньше принимали не только пустую посуду, но и пробки? СССР, 1950-е
16.
Автомат по продаже сигарет, 1955 год
В США сигареты продавались в автоматах, которые принимали только монеты в 25 центов, а пачка сигарет стоила 23 цента. И производители, вместо того, чтобы поднять цены на сигареты, вкладывали в пачку, для продажи через эти автоматы - две одноцентовые монеты сдачи.
17.
Церемония передачи московской милиции вертолета американской компании Bell Helicopter Textron, 1992 год
20.
Получившая приз фотография Эда Кларити, на которой женщина ловит ребенка сачком на пляже Рокуэй, 24 августа 1958 года
22.
1-й лейтенант Рой «Бак» Роджерс из 102-й пехотной дивизии обнаружил немецкого солдата, который закопал себя в окопе, пытаясь избежать плена, недалеко от города Линних, Северный Рейн-Вестфалия, февраль 1945 года
23.
28-летняя Марси Бордерс, выжившая сотрудница Bank of America, расположенном во Всемирном торговом центре. 11 сентября 2001 год
29.
Шествие с надувной бутылкой водки по Тверской улице. 24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон".
33.
Прыжки на лыжах с трамплина на VI зимних Олимпийских играх в Норвегии. Болельщиков больше, чем на футболе. Осло. 24 февраля 1952 год
35.
Тринадцать сестер в семье Брукс смотрят на своего единственного брата Лесли Бенджамина после его рождения дома в Питтсфилде, штат Массачусетс, 1954 год
36.
Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Леонид Кучма в детском лагере «Артек» в Крыму, июль 2001 год
37.
19 июля - 7 августа 1920 года. РСФСР. Выставка трофеев Гражданской войны у Московского Кремля, приуроченная ко II конгрессу Коммунистического Интернационала
38.
Испытания 350-тонного крана на верфи Пьюджет Саунд, 1933 год
Подвешены 4 356 мм орудия, 4 152 мм и пара бронеплит. На втором плане слева линкор "Нью Йорк", справа кто то из "Колорадо"
39.
Дрессировщик вертолетов.
Репетиция авиашоу Фарнборо для команды показа вертолетов «Розовые слоны». Три вертолета Sikorsky Mark VI с розовыми хоботами и прикрепленными ушами прошлись по арене цирка во время генеральной репетиции авиашоу Фарнборо, которое состоится в следующем месяце. Три вертолета подчинялись всем командам дрессировщика флайт-сержанта Дж. Д. Хейхоу. Машины назывались «Гасси», «Глэдис» и «Герти». Июнь 1950 год
42.
Венгерский фехтовальщик и пятиборец Имре Петнехази терпит неудачу на соревнованиях по современному пятиборью на Олимпийских играх 1932 г. в Лос-Анджелесе
Ни всадник, ни лошадь не пострадали. Петнехази пересел на велосипед и закончил гонку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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