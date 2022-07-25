Один интересный факт

В течение следующих лет военные Дании и Канады продолжали оставлять на острове бутылки с алкоголем, флаги и записки. Алкоголь, возможно, привлекал проплывавших поблизости моряков. 8 августа 2005 года было объявлено, что Канада желает начать переговоры относительно острова Ханс. Тогдашний премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен поддержал переговоры, заявив о недопустимости «войны флагов» в современном мире. 16 августа 2005 года министр иностранных дел Дании Пер Стиг Меллер заявил о готовности обеих сторон приступить к переговорам. Правительство Гренландии поддержало решение. В случае, если им не удалось бы достичь соглашения, стороны договорились обратиться в Международный суд в Гааге. Министр иностранных дел Канады Пьер Петтигрю заявил в интервью "The Canadian Press" о маловероятности такого исхода и своих намерениях изложить историческую принадлежность острова Канаде.

19 сентября 2005 года министры иностранных дел Канады и Дании встретились в Нью-Йорке. Петтигрю заявил, что страны будут работать вместе, «‎чтобы оставить этот вопрос позади»‎, но продолжал настаивать на принадлежности острова Канаде.

В июле 2007 года канадские власти опубликовали новые спутниковые фотографии и признали, что остров находится на морской территории Канады не полностью, как предполагалось до этого, морская граница с Данией проходит примерно через середину острова. Переговоры с Данией продолжились