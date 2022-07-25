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Один интересный факт

Один интересный факт

Автор:
25 июля 2022 21:34
Метки: война виски   граница   остров   факты   
1054
5
Недавно был пост про интересные факты, попалась и такая картинка, однако с 14 июня 2022 года это совсем не так. Начнем с предистории.
Ханс — небольшой необитаемый остров площадью 1,2 км², расположенный в проливе Кеннеди, который разделяет Гренландию, принадлежащую Датскому королевству, и остров Элсмир, принадлежащий Канаде.
В 1880 году Великобритания передала Канаде все свои владения в Арктике, однако по причине использования устаревших карт XVI века остров Ханс не был включён в документы. В 1920-х годах датские исследователи составили более подробное описание местности, обозначив остров на карте. Правительство Дании приняло решение включить его в состав королевства.
В 1933 году остров признан территорией Дании Постоянной палатой международного правосудия Лиги Наций, однако с её роспуском признание практически потеряло вес.
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Война виски

Война́ ви́ски — название территориального спора между Данией и Канадой из-за небольшого необитаемого острова Ханс в проливе Кеннеди. В 1933 году остров был признан территорией Дании Постоянной палатой международного правосудия Лиги Наций, однако с её роспуском решение практически потеряло вес. В 1973 году сторонами было достигнуто соглашение о границах в проливе Нэрса, однако решение насчёт острова Ханс не вынесено. В 1984 году вооружённые силы Канады высадились на острове, водрузив флаг Канады, оставив бутылку канадского виски и записку с надписью «Добро пожаловать в Канаду». Вскоре министр Дании по делам Гренландии прибыл на остров, оставив на нём бутылку шнапса, записку с надписью «Добро пожаловать на датский остров» и заменив канадский флаг на датский. В течение следующих лет датские и канадские военные продолжали оставлять на острове бутылки и записки, устанавливать флаги.
В течение следующих лет военные Дании и Канады продолжали оставлять на острове бутылки с алкоголем, флаги и записки. Алкоголь, возможно, привлекал проплывавших поблизости моряков. 8 августа 2005 года было объявлено, что Канада желает начать переговоры относительно острова Ханс. Тогдашний премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен поддержал переговоры, заявив о недопустимости «войны флагов» в современном мире. 16 августа 2005 года министр иностранных дел Дании Пер Стиг Меллер заявил о готовности обеих сторон приступить к переговорам. Правительство Гренландии поддержало решение. В случае, если им не удалось бы достичь соглашения, стороны договорились обратиться в Международный суд в Гааге. Министр иностранных дел Канады Пьер Петтигрю заявил в интервью "The Canadian Press" о маловероятности такого исхода и своих намерениях изложить историческую принадлежность острова Канаде.
19 сентября 2005 года министры иностранных дел Канады и Дании встретились в Нью-Йорке. Петтигрю заявил, что страны будут работать вместе, «‎чтобы оставить этот вопрос позади»‎, но продолжал настаивать на принадлежности острова Канаде.
В июле 2007 года канадские власти опубликовали новые спутниковые фотографии и признали, что остров находится на морской территории Канады не полностью, как предполагалось до этого, морская граница с Данией проходит примерно через середину острова. Переговоры с Данией продолжились
14 июня 2022 года в Оттаве состоялась встреча Мелани Жоли и Йеппе Кофода, министров иностранных дел Канады и Дании соответственно, а также премьер-министра Гренландии Мюте Эгеде. Они подписали соглашение, завершившее конфликт. По его условиям, остров был разделён по расщелине в его центре, проходящей с севера на юг; 60 % острова достались Дании, остальные 40 % — Канаде. Стороны обменялись бутылками алкоголя. Мелани Жоли назвала конфликт «самой дружелюбной из всех войн»‎. Соглашение не будет ограничивать передвижение по острову. После вступления соглашения в силу Канада и Дания установят самую длинную морскую границу в мире — 3882 км. К тому же у Дании появилась вторая сухопутная граница на сей раз с Канадой.

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Метки: война виски   граница   остров   факты   
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Броненосец Потелкам 11 часов назад
куйней страдают
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12k
Cornho 10 часов назад
"Начнем с предистории"


Автор, а слово, скажем, "предыдущий" вы тоже через "и" писать будете? "Предидущий"?
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