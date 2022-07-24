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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
24 июля 2022 22:13
Метки: история   ретро   фото   
415
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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3  комментария
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9k
Nero 2 часа назад
Прекрасные времена были!
А потом какая то сволочь придумала женскую велосипедную раму ((
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1k
Sergius SPb 38 минут назад
Ума Турман. 1990 год
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И один из Болдуинов.
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