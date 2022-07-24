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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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5.
Парад дорожной полиции Нью-Йорка. Мэр города Джордж Макклилан выходит из машины на Юнион-сквер. Фото сделано 5 ноября 1908 года
6.
Китайская чета на велосипеде прячется под мостом от разворачивающихся в восточной части Пекина танков. 5 июня 1989 года
8.
Польская актриса Барбара Брыльска в 30 лет. 1971 год.
Через 5 лет после этого фото Барбара Брыльска снимется в культовой советской комедии "Ирония судьбы или с лёгким паром", которая до сих пор у многих ассоциируется с встречей Нового года.
15.
Джек Николсон пожимает руку Ленину на Красной площади, а Маркс на это всё смотрит. Москва, 2001 год
19.
СССР и Финляндией, Выборг, осень 1944 года
Встреча советских и финских офицеров в связи с прекращением боевых действий между СССР и Финляндией, Выборг, осень 1944 года
21.
Актриса Татьяна Самойлова и итальянского режиссера Лукино Висконти
Актриса Татьяна Самойлова принимает поздравления от итальянского режиссера Лукино Висконти после присуждения Гран-при на Каннском фестивале. Фото Сергей Смирнов, 1958 год, Франция, г. Канн
25.
Советская "Лада" на одной из заправок в Канаде. Плакат гласит: "Лады заправлять не будем пока ... Советы не выведут войска". 1981 год
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Паром"Королева Виктория" столкнулся с советским грузовым судном неподалеку от Ванкувера, 1970 год
31.
Военнослужащие 6-й воздушно-десантной дивизии польской армии, изображающие вероятного противника во время учений; начало 80-х гг
38.
Велогонка «Тур де Франс», 1930 год. Французский гонщик Жюль Мервель подкрепляется красненьким винцом
Источник:
АНТИФИШКИ
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А потом какая то сволочь придумала женскую велосипедную раму ((
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И один из Болдуинов.