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Немного о космосе

Немного о космосе

Автор:
24 июля 2022 17:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Галактика   космос   планеты   
1078
21

Небольшой пост о галактике планетах черных и белых дырах.

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Источник:

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Метки: Галактика   космос   планеты   
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8  комментариев
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5k
VL 2 часа назад
Мда... Как постичь всё это...
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29k
АнтонПолднев Час назад
Ну как обычно про космос. "Гипотетически", вроде бы, наверное, по предположениям и т.п.
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85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Нахрена я это все прочитал?

Как мне и галактике теперь вернуться назад?

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6k
Котэ 2 часа назад
эдакая инфа... вроде есть, а как то от жизни оторвана, что 42 световых года , что 420....
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10k
Владимир 2 часа назад
Да ладно - всю фишку за 10 секунд? Вы мне льстите.
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