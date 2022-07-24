У "Самбекских высот"

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Военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» — самый большой региональный памятный комплекс, воздвигнутый в Неклиновском районе Ростовской области недалеко от села Самбек в честь советских воинов, в том числе 130-й и 416-й СД, удостоенных почётного наименования «Таганрогских», воевавших на линии «Миус-фронта» в 1943 году. Время посещения -июль 2022 года. Фото мои.
Комплекс занимает площадь 14 гектаров. Ведущим сооружением является Мемориал Славы. Помимо него на территории комплекса располагаются самый современный в Ростовской области музей- «Дон в Великой Отечественной войне», Информационно-выставочный центр,постоянная выставка техники времен войны, а также комплекс памятных прудов, аллей с цветами и деревьями, а также с храмом и парком(расположен за шоссе).
Посещение комплекса бесплатное, за исключением самого музея. Туалетные комнаты расположены в зданиях информационно-выставочного центра и музея. Кафе только на территории ИВЦ.
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Сам ИВЦ имеет два этажа и сквозной проход, от стоянки для автомобильного транспорта посетителей до самого музея. Цены билетов для всех категорий посетителей указаны на официальном сайте музея.
На втором этаже расположены лаборатории. Наверное при больших экскурсиях они работают на посетителей и для посетителей.
Основой воинского мемориального комплекса является - памятник, открытие которого состоялось 7 мая 1980 года, воздвигнут на самой высокой точке возле осыпающихся от времени окопов, разрушенных пулемётных гнёзд, блиндажей на окраине села.Автор комплекса — бакинский скульптор Э. Шамилов и ростовского архитектора Григора В.И.
Памятник представляет собой две бетонные подковообразные стены, символизирующие две стрелковые дивизии, освобождавшие эти места, и является самым крупным памятником на территории Ростовской области.
В 2014 году был утвержден план по созданию военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Его место определено на участке примерно 6 га в районе села Самбек под Таганрогом. Комплекс охватывает помимо экспозиционно-мемориальной зоны (здание музея, демонстрационная площадка военной техники, мемориал памяти павших героев, интерактивная площадка «Военно-полевой лагерь»), зону приема и обслуживания посетителей (парковочные площадки, кассы, места для организации питания и другое), административно-хозяйственную часть и переходную галерею.
.... Поисковой отряд общественной организации «Последний след войны» под руководством Игоря Третьякова обнаружил в апреле 2015 года на будущей тогда, стройплощадке 59 немецких 78-миллиметровых снарядов времен Великой Отечественной войны. ...
Создавать экспозицию музея было поручено Таганрогскому музею-заповеднику. В августе 2015 года начал работу Благотворительный фонд поддержки будущего музея «Самбекские высоты». Планировалось, что музейный комплекс будет открыт 9 мая 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса, открытие было перенесено на 30 августа.
30 августа 2015 года, в день освобождения Таганрога, в основание строительства музейного комплекса был открыт музейный камень
Несмотря на то, что комплекс открыт для посетителей, на его территории активно ведутся работы по благоустройству и оформлению.
В масштабной экспозиции открывшегося 30 августа 2020 года комплекса, представлено более 1000 экспонатов. Интерактивная площадка «Прорыв», где размещено 13 образцов военной техники времён Великой Отечественной войны. (Основная масса -полномасштабные макеты, выполненные очень схоже с оригиналами. Здесь- макет танка Т-VI "Тигр", учитывая тот факт что в мире их осталось учтенных всего 6 единиц, из них только 2 "на ходу"- данный труд мастеров позволит посетителям сравнить и представить технику того периода.)
Площадка представляет собой символичное поле боя, где противостоящие друг другу стороны и ведут оборону и пытаются прорвать чужую. Ходы сообщений, блиндажи, ДЗОТы и ДОТы, инженерные заграждения и техника нацеленная на врага.
В центре расположена Аллея Памяти где венчает ее "Высота Народной Памяти" — скульптурная композиция «Журавли», выполненная С. Н. Олешней.
Таких плит много, где то 43 безымянных солдат и командиров, где то чуть больше...представители народов многонационального СССР, погибших в бою с оружием в руках защищавших свою общую для всех Родину- СССР.
Информационные таблички есть, но больших ярких указателей на местности указывающих основные объекты комплекса, к сожалению нет. Те что есть, как то сливаются с окружающей местностью и часто не совсем понятно где находишься, куда идти, особенно если находишься первый раз.
Непосредственно само помещение музея состоит из экспозиций расположенных по кругу и олицетворяющих противостояние двух миров- многонационального СССР и фашисткой Германии и ее союзников.
На открытой стоянке, в самом дальнем углу комплекса расположены образцы вооружения и военной техники, преимущественно послевоенного периода ВС СССР. Т-72
Спасибо за внимание.
АНТИФИШКИ
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