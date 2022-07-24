У "Самбекских высот"

В масштабной экспозиции открывшегося 30 августа 2020 года комплекса, представлено более 1000 экспонатов. Интерактивная площадка «Прорыв», где размещено 13 образцов военной техники времён Великой Отечественной войны. (Основная масса -полномасштабные макеты, выполненные очень схоже с оригиналами. Здесь- макет танка Т-VI "Тигр", учитывая тот факт что в мире их осталось учтенных всего 6 единиц, из них только 2 "на ходу"- данный труд мастеров позволит посетителям сравнить и представить технику того периода.)