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У "Самбекских высот"

У "Самбекских высот"

Автор:
24 июля 2022 17:29
Сообщество : Авторские посты
Метки: Великая Отечественная вона   музеи   ростов-на-дону   таганрог   
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Военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» — самый большой региональный памятный комплекс, воздвигнутый в Неклиновском районе Ростовской области недалеко от села Самбек в честь советских воинов, в том числе 130-й и 416-й СД, удостоенных почётного наименования «Таганрогских», воевавших на линии «Миус-фронта» в 1943 году. Время посещения -июль 2022 года. Фото мои.

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Спасибо за внимание.

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Метки: Великая Отечественная вона   музеи   ростов-на-дону   таганрог   
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