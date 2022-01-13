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"Раньше за такое били лицо!": жители Таганрога возмутились предложению "стучать" на нарушителей ПДД

"Раньше за такое били лицо!": жители Таганрога возмутились предложению "стучать" на нарушителей ПДД (5 фото)

Автор:
13 января 2022 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   гибдд   нарушители   обсуждения   пдд   реакция соцсетей   стукачи   таганрог   
1793
5

В местном паблике активист обратился к горожанам с инициативой фиксировать нарушения ПДД и отправлять фото на сайт ГИБДД. Получилась дискуссия.

Инспекторы ГИБДД не всегда успевают фиксировать нарушения. Между тем, из-за неправильной парковки, к примеру, страдают многие горожане. А если сфотографировать криво стоящее авто, да и отослать этот снимок на сайт, то порядка станет больше. Примерно так рассуждал житель Таганрога, предложивший эту идею соотечественникам.


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Что из этого вышло, несложно догадаться. Горожане в большинстве своем инициативу не поддержали, а ее автора заклеймили позором. Кто-то и вовсе решил фотографировать тех, кто снимает чужие авто, а после радоваться, когда "потомок писателя доносов" получает по лицу.


А как считаете вы, уважаемые фишкяне, этот метод помог бы справиться с нарушителями? Как сами относитесь к подобному?

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Метки: авто   гибдд   нарушители   обсуждения   пдд   реакция соцсетей   стукачи   таганрог   
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2k
Денис Час назад
Такое ощущение, что больше половины страны живут по понятиям, а не по законам.
Когда обнесут хату такого "антистукача" и сосед видевший ровных пацанчиков, откажется стучать на них. Как запоёт терпила?
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6k
mr.Poher Минуту назад
Странно мыслят идиоты, ну потому наверное, что они идиоты.
Вот припарковался хам перед перекрёстком, закрывает обзор тем кто выезжает, доставляет неудобство общественному транспорту.
Вот стоит очередной, перед пешеходным переходом.
Вот ещё один, самый умный ставит корыто на тротуаре или газоне.
Всё это, НАРУШИТЕЛИ правил управления и использования средства повышенной опасности. Каждый из них, получая водительское удостоверение, берёт на себя обязанность СОБЛЮДАТЬ эти самые правила! А нарушая, он обязан осознавать все последствия своего выбора, которые потом его обязательно настигнут!

Помощь общества в выявлении подобных нарушений - это большой и правильный шаг в сторону решения одной из самых важных проблем в стране, которая про строгость закона и якобы, необязательность его соблюдения. Вот она, эта обязательность и наступит, как следствие неотвратимости наказания!

Так уж вышло, что с утерей советского союза, люди перестали жить по совести, для того и есть закон, что бы люди без совести, жили по закону. Именно закон в данном случае, уравнивает всех в своих поступках и поведении, а ведь всех хотят равенства, визжа о том, что есть те, кто ровнее? )))
И вот ещё мне странно, когда на вас доносят за ваше же нарушение - это стукачество, а когда на соседа - это общественная работа. Получается, каждый утырок, сам в своей голове находит своё превосходство в чём-то или чем-то, перед другими? ...

И в заключение. Тот, кто соблюдает правила ПДД, обычно проходит мимо таких тем и не обращает внимание на камеры, посты, ужесточения, а ещё, он не платит в казну и не "содержит" правительство, которое существует по мнению дегенератов нарушающих закон только для того, что бы на них наживаться.
Подумайте над этим, не вдаваясь в крайности, и не растягивая частое на всё общество, дабы не подменять понятия исключениями и не вводить их в ранг дегенеративных, созданных в своих головах, собственных правил. Ведь закон вопреки вашим ожиданиям и мнению, создать лишь потому, что как я уже выше писал, люди, давным давно, разучились жить по совести и там где появляется несогласие, закон и требуется, что бы их уровнять!
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935
Григорий Водениктов 5 минут назад
быдло всегда будет против, им же придётся жить по правилам, а они быдло и это не для них, надо не обращать на них внимание и делать.
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42k
dima423 5 минут назад
Да тут у меня двойственное отношение...если кто то нарушает, но при этом никому не мешает то мне на это пофигу, у нас реально законы и правила иногда просто епанутые, не понятно какими идиотами принимающиеся, и тупо исполнять все что вам скажут это удел баранов... Но вот если нарушение связанно с тем что есть явная помеха другим людям, на такого нарушителя не грех и "настучать")
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4k
aleksei 6 минут назад
Я считаю, что это правильно, когда народ в край охамел и обнаглел, других вариантов нет, только штрафы должны быть серьезнее, тогда и порядку больше будет
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2k
Константин Синицин 19 минут назад
гнилее стукача только терпила
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707
Hallo FreeSpace 19 минут назад
Отличная идея кстати .
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4k
Владимир 23 минуты назад
не знал что в Таганроге столько быдла.а по факту,действительно задолбало это хамло на дорогах.
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9k
GRuslan 24 минуты назад
Из за опесдола стоящего перед пешиком, можно не заметить малыша переходящего дорогу на переходе. Случится непоправимое с ребёнком такого вот живущего по понятиям, как он потом заговорит. Считаю правильным такую инициативу, а ещё дрючить за окурки и прочий мусор из окна, глядишь поменяется что то в головах у быдла и станут нормальными людьми.
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2k
Anatoly Tananykhin Полчаса назад
Нарушение нарушению рознь, если человек нарушением мешает другим людям , я бы с удовольствием "настучал", с чего бы мне переживать за человека которому на всех наплевать.
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1k
K_II_T Полчаса назад
Почитал комментарии, что приложение - дрянь.
Да везде так.
Как в Камеди шутят над сайтом госуслуг.
Тут лепили те же программисты.
Сменили место работы.
А навыки работы остались.

Раньше ещё сайт РЖД был полным хламом.
Сейчас довели до уровня, что можно пользоваться
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1k
Glassy Полчаса назад
Автор, а что из этого вышло? 4 комментария недовольных предложением - Великая аналитическая работа.
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Гнилой базар, в натуре! Стукачей - на перо! Стучать западло. Эти истины знают все нормальные пацаны в правовом государстве.
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910
Иннoгeнтий Полчаса назад
В Риге таким способом парковка на тратуаре практически побеждена !!!
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1k
Гарри Слепнер 38 минут назад
Стучали от души после революции. В НКВД. Погавкался с соседом, состряпал донос и в добрый путь. Моего прадеда так сосед сдал, когда прадеда раскулачили и арестовать хотели, а прадед в бане за речкой прятался.
В голове не укладывается: работал человек, кормил семерых детишек,.. его ограбили и он же виноват оказался в том, что две лошади имел на девять ртов.
Конечно, балбесы и негодяи за рулём всем жизнь осложняют. Иногда таким я лично говорю, что негоже поступают. А вот, чтобы сообщать... Мне это чуждо.
Достаточно "камерунцев" с радарами на дорогах. И ладно бы от нищеты человек шакалить взялся. Но, иномарки камеры охраняют. И порой нехилые джипы. И ведь знаем и мы и они, как к таким «сознательным» народ относится.
Призывать никого ни к чему права не имею. Высказал лишь личное мнение.
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11k
gnyS i 39 минут назад
Я по началу фотографировал особо оборзевших (в основном тех кто газон весь перекопал своим ведром) причем это делал даже в присутствии владельцев, были такие которые угрожали настучать как выразился автор " по будке" правда душку на это не хватало =)) И если бы приложение продолжало и дальше нормально работать я бы и дальше этим занимался а оно в 9 из 10 случаев не может определить какой вид нарушения, выбрать любой вариант из предложенных нельзя т.к. потом приходит ответ что по данному пункту нарушения нет а то что есть другое нарушение никто не смотрит.
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893
Кактус 47 минут назад
Нарушение нарушению рознь: можно колесами на газон заехать на 20 см, что уже является нарушением правил парковки, а можно перед пешеходником встать, закрыть обзор водителям, и заставить пешеходов выходить "внезапно". Это реально опасно. И ладно взрослые, они хоть ростом побольше, и голова какая-никакая имеется, а дети? Стоит такой 120см из-за капота какого-нибудь джипа даже не выглядывает. Вот когда ему в голову придёт рвануть? Никто не знает воспитанный и толковый или с башкой пустой ,как барабан, перед вами ребенок. Ну, или лететь на красный, тут вообще никаких оправданий.
У нас в стране стукачество плохо ровно до момента, пока кто-то близкий не пострадает из-за нарушителя, которого раньше "прикрывали".
Сам стараюсь не нарушать, и всех призываю к этому.
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2k
Иван 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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39k
Alex 49 минут назад
Конечно надо стучать на уродов.
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13k
Сергей 49 минут назад
Снимок тачки, стоящей перед пешеходным переходом, как раз иллюстрация такого хамла! Вот его надо снять и отправить! Почему? А потому, что часто ПДД пишутся кровью! Кто потом будет снимать сбитого ребенка, вышедшего из-за стоящего хама и незамеченного водителем объезжающим этого урода?
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11k
Majul 51 минуту назад
Давно уже пора законодательно вытравливать этот ауе-шный бред из голов быдлоты. Стукачество, термин то еще какой, максимально урковский.
Наоборот, чем больше отвественности у рядовых граждан, тем больше порядка на улицах в целом. Как раз нужно не просто подерживать подобные гражданские проявления, а часть штрафа отдавать тому, кто указал на нарушение, пусть мизерные 2-3%, но пусть были бы. Тогда идиотов нарушителей было в разы меньше.
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