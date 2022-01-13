"Раньше за такое били лицо!": жители Таганрога возмутились предложению "стучать" на нарушителей ПДД

В местном паблике активист обратился к горожанам с инициативой фиксировать нарушения ПДД и отправлять фото на сайт ГИБДД. Получилась дискуссия.
Инспекторы ГИБДД не всегда успевают фиксировать нарушения. Между тем, из-за неправильной парковки, к примеру, страдают многие горожане. А если сфотографировать криво стоящее авто, да и отослать этот снимок на сайт, то порядка станет больше. Примерно так рассуждал житель Таганрога, предложивший эту идею соотечественникам.
Что из этого вышло, несложно догадаться. Горожане в большинстве своем инициативу не поддержали, а ее автора заклеймили позором. Кто-то и вовсе решил фотографировать тех, кто снимает чужие авто, а после радоваться, когда "потомок писателя доносов" получает по лицу.
А как считаете вы, уважаемые фишкяне, этот метод помог бы справиться с нарушителями? Как сами относитесь к подобному?
Источник:
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Когда обнесут хату такого "антистукача" и сосед видевший ровных пацанчиков, откажется стучать на них. Как запоёт терпила?
Вот припарковался хам перед перекрёстком, закрывает обзор тем кто выезжает, доставляет неудобство общественному транспорту.
Вот стоит очередной, перед пешеходным переходом.
Вот ещё один, самый умный ставит корыто на тротуаре или газоне.
Всё это, НАРУШИТЕЛИ правил управления и использования средства повышенной опасности. Каждый из них, получая водительское удостоверение, берёт на себя обязанность СОБЛЮДАТЬ эти самые правила! А нарушая, он обязан осознавать все последствия своего выбора, которые потом его обязательно настигнут!
Помощь общества в выявлении подобных нарушений - это большой и правильный шаг в сторону решения одной из самых важных проблем в стране, которая про строгость закона и якобы, необязательность его соблюдения. Вот она, эта обязательность и наступит, как следствие неотвратимости наказания!
Так уж вышло, что с утерей советского союза, люди перестали жить по совести, для того и есть закон, что бы люди без совести, жили по закону. Именно закон в данном случае, уравнивает всех в своих поступках и поведении, а ведь всех хотят равенства, визжа о том, что есть те, кто ровнее? )))
И вот ещё мне странно, когда на вас доносят за ваше же нарушение - это стукачество, а когда на соседа - это общественная работа. Получается, каждый утырок, сам в своей голове находит своё превосходство в чём-то или чем-то, перед другими? ...
И в заключение. Тот, кто соблюдает правила ПДД, обычно проходит мимо таких тем и не обращает внимание на камеры, посты, ужесточения, а ещё, он не платит в казну и не "содержит" правительство, которое существует по мнению дегенератов нарушающих закон только для того, что бы на них наживаться.
Подумайте над этим, не вдаваясь в крайности, и не растягивая частое на всё общество, дабы не подменять понятия исключениями и не вводить их в ранг дегенеративных, созданных в своих головах, собственных правил. Ведь закон вопреки вашим ожиданиям и мнению, создать лишь потому, что как я уже выше писал, люди, давным давно, разучились жить по совести и там где появляется несогласие, закон и требуется, что бы их уровнять!
Да везде так.
Как в Камеди шутят над сайтом госуслуг.
Тут лепили те же программисты.
Сменили место работы.
А навыки работы остались.
Раньше ещё сайт РЖД был полным хламом.
Сейчас довели до уровня, что можно пользоваться
В голове не укладывается: работал человек, кормил семерых детишек,.. его ограбили и он же виноват оказался в том, что две лошади имел на девять ртов.
Конечно, балбесы и негодяи за рулём всем жизнь осложняют. Иногда таким я лично говорю, что негоже поступают. А вот, чтобы сообщать... Мне это чуждо.
Достаточно "камерунцев" с радарами на дорогах. И ладно бы от нищеты человек шакалить взялся. Но, иномарки камеры охраняют. И порой нехилые джипы. И ведь знаем и мы и они, как к таким «сознательным» народ относится.
Призывать никого ни к чему права не имею. Высказал лишь личное мнение.
Подросток пишет? Максимализм какой-то.
Нарушители правил парковки могут создать аварийную ситуацию и доставляют неудобства людям. Почему из за их скотства должны страдать другие?
Так что не проходи мимо, сообщи о нарушителе, самому же станет жить лучше.
В итоге все село работало, а "крепкий хозяйственник" только руководил. Забирая себе все излишки сверх необходимого, чтобы зимой не помереть с голодухи. Советская власть боролась с эксплуатацией крестьянства. Естественно, что батраки кулаков сдавали только в путь. Это же они всем селом на покупку тех лошадей горбатились, которых та жадная сволочь теперь в колхоз сдавать не хочет.
У нас в стране стукачество плохо ровно до момента, пока кто-то близкий не пострадает из-за нарушителя, которого раньше "прикрывали".
Сам стараюсь не нарушать, и всех призываю к этому.
Наоборот, чем больше отвественности у рядовых граждан, тем больше порядка на улицах в целом. Как раз нужно не просто подерживать подобные гражданские проявления, а часть штрафа отдавать тому, кто указал на нарушение, пусть мизерные 2-3%, но пусть были бы. Тогда идиотов нарушителей было в разы меньше.
И да, я указываю администрации на нарушение правил портала, которые в свою очередь мешают 99% пользователей фишек получать удовольствие от просмотра сайта.