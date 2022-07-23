«А что, так можно было?»: в Краснодаре девушка встала на колени перед своим молодым человеком и сделала ему предложение

Девушке надоело «играть в ждуна» и она привела своего парня в ювелирный магазин. Там она встала на колено перед растерявшимся молодым человеком и попросила у него руки и сердца. Вот оно - равноправие в действии.

Колечки уже были заранее подготовлены, так что соскочить он не мог и согласился. В России стало одной семьёй больше, с чем мы будущих супругов и поздравляем.