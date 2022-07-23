«А что, так можно было?»: в Краснодаре девушка встала на колени перед своим молодым человеком и сделала ему предложение

Она всерьёз отнеслась к равноправию и взяла инициативу в свои руки.
Девушке надоело «играть в ждуна» и она привела своего парня в ювелирный магазин. Там она встала на колено перед растерявшимся молодым человеком и попросила у него руки и сердца. Вот оно - равноправие в действии.
Колечки уже были заранее подготовлены, так что соскочить он не мог и согласился. В России стало одной семьёй больше, с чем мы будущих супругов и поздравляем.
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Уже не независимая, но сильная женщина.
Ну и для контраста - романтическое признание в любви из США:
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АНТИФИШКИ
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Так нужно было))))))))