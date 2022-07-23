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«А что, так можно было?»: в Краснодаре девушка встала на колени перед своим молодым человеком и сделала ему предложение

«А что, так можно было?»: в Краснодаре девушка встала на колени перед своим молодым человеком и сделала ему предложение

Автор:
23 июля 2022 17:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   кольца   краснодар   парень   предложение   равноправие   свадьба   семья   
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Она всерьёз отнеслась к равноправию и взяла инициативу в свои руки.

Девушке надоело «играть в ждуна» и она привела своего парня в ювелирный магазин. Там она встала на колено перед растерявшимся молодым человеком и попросила у него руки и сердца. Вот оно - равноправие в действии.

Колечки уже были заранее подготовлены, так что соскочить он не мог и согласился. В России стало одной семьёй больше, с чем мы будущих супругов и поздравляем.

Уже не независимая, но сильная женщина.

Ну и для контраста - романтическое признание в любви из США:

Источник:

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Метки: Девушка   кольца   краснодар   парень   предложение   равноправие   свадьба   семья   
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9  комментариев
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19k
homerchik 3 часа назад
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1k
Тордион 6 минут назад
Тиотка страшная. Посему ей приходится выбирать что называется йух мамин. Тиотку остаеца пожалеть. Трудно быть и мужыком и бабой одновременно, да еще няньчить великовозрастного балбеса, производителя...
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11k
.Атеист. Час назад
А что, счастья им!
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Сразу понятно у кого в этой семье яйца
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6k
Shtoppi 3 часа назад
«А что, так можно было?»
Так нужно было))))))))
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13k
Majul 3 часа назад
Дебила кусок в последнем видео
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14k
Александр 3 часа назад
Не зассала и подошла.
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35k
Опаньки 3 часа назад
страшно представить, что она с ним в первую брачную сделает
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12k
сеньор Леонсио 3 часа назад
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August

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