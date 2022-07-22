Фотограф побывал в жутковатом заброшенном доме, когда-то принадлежавшем врачу

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Американский фотограф Брайан Сансиверо специализируется на фотографиях заброшенных домов. На этот раз дорога привела его в старый обветшалый дом, где когда-то жил и принимал пациентов врач. Каждая комната в этом доме страннее другой: здесь и ковры в виде чучел животных, и жутковатое медицинское оборудование, многочисленные антикварные книги и семейные фотографии. Настоящая временная капсула!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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