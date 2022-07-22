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Фотограф побывал в жутковатом заброшенном доме, когда-то принадлежавшем врачу

Фотограф побывал в жутковатом заброшенном доме, когда-то принадлежавшем врачу

Автор:
22 июля 2022 15:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: США   американский фотограф   жутко   заброшенный дом   заброшки   фотография   
1054
34

Американский фотограф Брайан Сансиверо специализируется на фотографиях заброшенных домов. На этот раз дорога привела его в старый обветшалый дом, где когда-то жил и принимал пациентов врач. Каждая комната в этом доме страннее другой: здесь и ковры в виде чучел животных, и жутковатое медицинское оборудование, многочисленные антикварные книги и семейные фотографии. Настоящая временная капсула!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   американский фотограф   жутко   заброшенный дом   заброшки   фотография   
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8  комментариев
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61k
Опиум для народа 4 часа назад
У нас бы давно уже всё поп"здили.
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−129
Insaid From 11 минут назад
я бы купил дом тыщ за 100 в рублях
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32k
a.fey Полчаса назад
Пульт сигнализации сравнительно новый.
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2k
DHC 50 минут назад
Уютный домик)
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72
Вадим Дёмушкин Час назад
Не представляю, что могло случиться, чтобы люди бросили всё - семейные реликвии, личные вещи, бытовую технику. Попахивает криминальной драмой
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782
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 3 часа назад
Антиквариат
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46k
dima423 4 часа назад
Круто обожаю старые дома, полазить там, поискать разные интересные штучки... вообще ни разу не жуткий по моему, а очень интересный)
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67
iskra dima423 3 часа назад
Вот поэтому в России домов в такой сохранности нет.
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