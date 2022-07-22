Удивительная VHS-находка чилийца на чердаке у дедушки

Пользователь уже и забыл, как любил в детстве этот мультик. А тут увидел кассету, вспомнил и чуть не прослезился. На кассете не указана ни страна, ни год выпуска. Чилиец помнит лишь, что это не диснеевский "Пиноккио", что в мультике были и другие куклы, кроме Пиноккио, например "чёрно-белый странный клоун", вместе с которым главный герой искал "что-то вроде земли обетованной".

Он провёл собственное расследование, но ничего не нашёл. Однако на Reddit ему довольно быстро помогли.