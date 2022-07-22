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Удивительная VHS-находка чилийца на чердаке у дедушки

Удивительная VHS-находка чилийца на чердаке у дедушки

Автор:
22 июля 2022 15:13
Сообщество : Кино
Метки: Reddit   VHS   Чили   видеомагнитофон   интернет   кассеты   мультфильм   находка   сказка   союзмультфильм   
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Бывало у вас такое, что долгое время не могли найти фильм или мультфильм, который очень любили в детстве, но забыли даже его название?

На сайте Reddit есть раздел lostmedia, где пользователи ищут виденные когда-то фильмы и мультики чьи названия давно позабыты. И вот один чилиец рассказал, как копался на чердаке у своего дедушки и наткнулся на коллекцию VHS, среди которых ему попалась коробка с до боли знакомой обложкой. Коробка оказалась пуста, а даже если бы и была кассета внутри, то найти работающий видак было бы не так просто.

Пользователь уже и забыл, как любил в детстве этот мультик. А тут увидел кассету, вспомнил и чуть не прослезился. На кассете не указана ни страна, ни год выпуска. Чилиец помнит лишь, что это не диснеевский "Пиноккио", что в мультике были и другие куклы, кроме Пиноккио, например "чёрно-белый странный клоун", вместе с которым главный герой искал "что-то вроде земли обетованной".

Он провёл собственное расследование, но ничего не нашёл. Однако на Reddit ему довольно быстро помогли.

Оказывается, в детстве пользователь из далёкого Чили засматривался советским мультфильмом "Приключения Буратино" 1959 года. Узнать в Пиноккио Буратино Алексея Толстого удалось при помощи ключа. Кукла на обложке чилийской кассеты совсем не похожа на Буратино, но у Пиноккио не было золотого ключика.


В комментах шутят, что было бы смешно, если бы в коробке с "Буратино" оказался XXX-фильм, который дедушка там прятал.


На YouTube даже нашлась версия "Приключений Буратино" с испанским дубляжом.


Пользователь из Чили узнал мульт-сокровище из детства: "Это он и есть. Моя мама тоже подтвердила. Как странно, что старый советский мультик продавали в 1990-х в Чили на кассетах. Большое спасибо!"


В комментариях отметился ещё один чилиец, который смотрел такую кассету в детстве. А ещё кто-то из США тоже припомнил советского Буратино, который в английском дубляже всё же был Пиноккио. Кстати, согласно Википедии, в английской версии советского мультика Базилио озвучил Билл Мюррей. Однако в имеющемся на YouTube видео дублированный голос кота не похож на голос Мюррея.


Источник:

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Метки: Reddit   VHS   Чили   видеомагнитофон   интернет   кассеты   мультфильм   находка   сказка   союзмультфильм   
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1  комментарий
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Ashabad 2 минуты назад
Надо самим запомнить и на западе всем объяснить: Буратино - это не Пиноккио.
Это принципиально разные персонажи, имеющие общего "прородителя", но это разные персонажи.
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