«Союзмультфильм» отсудил 8 миллионов рублей у бара, который незаконно использовал образы Чебурашки и Крокодила Гены

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Героев мультфильмов использовали в оформлении заведения.
- О том, что Арбитражный суд Москвы взыскал восемь миллионов рублей с кафе «Тебурасика» за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены, сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».
- Претензия киностудии заключалась в том, что в оформлении ресторана использовались изображения и имена анимационных персонажей. Владельцы «Тебурасики» в том числе нарисовали героев на стенах своего заведения, а также добавили их в полиграфическую продукцию.
- Судебное разбирательство между «Союзмультфильмом» и «Тебурасикой» длилось с декабря 2020 года.
- Владельцы кафе должны будут выплатить киностудии денежную компенсацию, а также прекратить использовать образы Чебурашки и Крокодила Гены.
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В сентябре 2022 года стало известно, что «Союзмультфильм» подал более 5000 исков с требованием защитить права на персонажей своих мультфильмов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И вот подъехало импортозамещение по данной идее)))
это как Нинтенда подала в суд на сайт где бесплатно раздавались ромы её старых игр - вот всем пофигу, сега, атари, сони им плевать на существование эмуляторов, но только не нинтенде