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«Союзмультфильм» отсудил 8 миллионов рублей у бара, который незаконно использовал образы Чебурашки и Крокодила Гены

«Союзмультфильм» отсудил 8 миллионов рублей у бара, который незаконно использовал образы Чебурашки и Крокодила Гены

Автор:
30 октября 2022 09:43
Сообщество : Жить в России
Метки: заведение   мультфильм   оформление   права   союзмультфильм   суд   чебурашка   
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Героев мультфильмов использовали в оформлении заведения.

  • О том, что Арбитражный суд Москвы взыскал восемь миллионов рублей с кафе «Тебурасика» за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены, сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».
  • Претензия киностудии заключалась в том, что в оформлении ресторана использовались изображения и имена анимационных персонажей. Владельцы «Тебурасики» в том числе нарисовали героев на стенах своего заведения, а также добавили их в полиграфическую продукцию.
  • Судебное разбирательство между «Союзмультфильмом» и «Тебурасикой» длилось с декабря 2020 года.
  • Владельцы кафе должны будут выплатить киностудии денежную компенсацию, а также прекратить использовать образы Чебурашки и Крокодила Гены.
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В сентябре 2022 года стало известно, что «Союзмультфильм» подал более 5000 исков с требованием защитить права на персонажей своих мультфильмов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: заведение   мультфильм   оформление   права   союзмультфильм   суд   чебурашка   
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12  комментариев
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6k
Allmaster 2 часа назад
Нормальных мультиков союзмультфильм уже не производит. Зато можно жить на исках ))
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39k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 минуты назад
ЭТО бар ? бомжатник побелкой покрасили.
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8k
Александр 5 минут назад
Говорят, если вы со своей девушкой/женой решили снять пикантное хоум видео, то обязательно на заднем плане включите мультик Диснея. Даже если ваше облако взломают и ваша домашняя порнушка утечет злоумышленникам - армия юристов Диснея не даст им никуда его выложить и затрахает всех причастных за авторские права.
И вот подъехало импортозамещение по данной идее)))
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5k
Компьютер DELL монитором 23 минуты назад
Лучше бы нормальные мультфильмы создавали , а не по судам как обиженные шлялись ...
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4k
V2.Smirnov 46 минут назад
Статья не та. Надо было за надругательство подавать. С таким жутким оформлением.
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1k
Егор Час назад
Союзмультфильму хорошие мультики делать бы. Но менеджмент видит иной путь... Завернуть какашку в проверенный фантик "Простоквашино" или "Ну, погоди!" и срубить бабла по-быстрому. Теперь вот на судах тоже зарабатывать начали.
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3k
sos1960sos Час назад
Почему только 8 миллионов, в не 80 или 800? Интересно, а судьи в доле?
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
А как они умудрились доказать,что это чебурашка вообще?Оно на лысого одноглазого дагестанца похож.
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
То есть если я у себя на стене в квартире нарисую чебурашку,меня тоже оштрафуют?И как союзмультфильм стал правообладателем того,что было сделано в СССР?
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371
Sumrak58100 Квантовый переход 37 минут назад
Если в квартире нарисуете, то ничего Вам не будет. А вот если нарисуете, откроете рюмочную и начнёте извлекать прибыль, заманивая клиентов с помощью чебурашки, то готовьте 8 миллионов. В детских поликлинниках и больницах нарисованы и Гены и Чебуршки и Шапокляки, но их не привлекают к ответственности - они не извлекают прибыль из своей деятельности. Тоже самое касается каких-нибудь песен. Дома - слушайте. А включаете на каком-нибудь мероприятии, привлекая публику - платите авторские. Вот как-то так.
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5k
Copycat 2 часа назад
епты... ну вот это тупо я считаю, пуст ьещё подаст суд на создателей фильма ДМБ - там тоже использовался образ чебурашки, потом на Лебединского он в своей песни тоже упоминал "Чебуратора"

это как Нинтенда подала в суд на сайт где бесплатно раздавались ромы её старых игр - вот всем пофигу, сега, атари, сони им плевать на существование эмуляторов, но только не нинтенде
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