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Из моды джентльменов в медицину и позерство: почему трость больше не популярна?

Из моды джентльменов в медицину и позерство: почему трость больше не популярна?

Автор:
20 июля 2022 23:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: 18 век   Исторические факты   Прошлое   вышло из моды   джентльмены   трости   этикет   
1418
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Обязательным атрибутом джентльмена прошлого всегда была трость. По крайней мере, её всегда можно заметить в литературных произведениях и фильмах прошлого. Сейчас же она служит сугубо медицинским приспособлением, а всех, кто носит её с собой просто так, скорее воспринимают как позера.

Почему же раньше было иначе?


В 18 веке не только в Европе, но и в России трость выступала неким символом взросления. Мол, он показывал, что перед вами стоит уже не юнец, а настоящий жених. Казалось бы, что особенного в этой палке? Однако для обращения с ней даже был проработан особый этикет.

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Мужчина должен был показать, что трость у него не случайно, и он прекрасно умеет обращаться с аксессуарами. Например, при походе в гости хозяин должен был предложить гостю оставить в прихожей перчатки, шляпу и трость. Так он показывал, что в этом доме вас готовы терпеть долго.


А во время прогулки с дамой джентльмен должен был убирать трость в левую руку на случай, если его захотят взять под руку. Женщина не должна это проговаривать в слух, ведь иначе мужчину бы заподозрили в немужском поведении.


Самое интересное, что трости ещё и подбирались на все случаи жизни. Так, у Пушкина их было четыре – универсальная, праздничная, спортивная и рабочая. Но откуда вообще появилась потребность в этом аксессуаре и этикете к нему?

Всему виной мужская мода 17-го столетия. Из-за того, что костюмы были каркасными, они были довольно объёмными. Если одну руку ещё можно положить на пояс, то две сразу выглядели бы как подготовка к танцу, что не очень-то нужно в условиях строго этикета.

На выручку и приходила трость, если рядом не было лошади, женщины или холодного оружия. Последнее, к слову, уже тогда было запрещено носить на людях в мирное время. Разумеется, с обычной палкой никто ходить не хотел, поэтому аксессуар как только не украшали.


Например, французский король Людовик XIV снабдил трость драгоценностями, чтобы подчеркнуть величие государства. Позднее её чаще стали применять с практичной точки зрения: дать отпор хулиганам, отбиться от собаки или просто постучать кому-то в дверь (хотя непонятно, чем не угодили руки).

Нашли практичность в трости и врачи. В ней имела головка с губкой, пропитанной уксусом, поскольку считалось, что он отлично отгоняет болезни и служит своеобразным аналогом медицинской маски того времени. Однако не только медики модернизировали свой аксессуар.

Многие встраивали в него запрещённые клинки, часы, свистки и даже бинокли. Появлялись новые экземпляры, стилизованные под определённую профессию или увлечение. Однако популярность тростей всё-таки уходила в закат.

И всё из-за того, что на смену им пришли офицерские стеки. По сути, это те же трости, только не достающие до поверхности. Популярность они обрели благодаря британской армии в 19 веке, а позже моду подхватили и рядовые граждане. Стоит ли говорить, что и они недолго пользовались спросом.


Сегодня трости по-прежнему используются. Правда, их уже не украшают драгоценностями и не подбирают на все случаи жизни, ведь чаще всех они выступают в качестве ортопедического приспособления или же встречаются в туризме. Однако символом джентльменства их точно уже не назовёшь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 18 век   Исторические факты   Прошлое   вышло из моды   джентльмены   трости   этикет   
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615
Гиви 22 минуты назад
1-ое сентября уже скоро?
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6k
newegg 44 минуты назад
"Позднее её чаще стали применять с практичной точки зрения: дать отпор хулиганам, отбиться от собаки или просто постучать кому-то в дверь (хотя непонятно, чем не угодили руки)."
Похоже, автор никогда не стучал рукой по толстой грязной дубовой двери. Иначе б не задавал подобных вопросов.
Набалдашником трости стучать удобней, гигиеничней, и получается намного громче.
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Антибиотик
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