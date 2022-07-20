Из моды джентльменов в медицину и позерство: почему трость больше не популярна?

Мужчина должен был показать, что трость у него не случайно, и он прекрасно умеет обращаться с аксессуарами. Например, при походе в гости хозяин должен был предложить гостю оставить в прихожей перчатки, шляпу и трость. Так он показывал, что в этом доме вас готовы терпеть долго.

А во время прогулки с дамой джентльмен должен был убирать трость в левую руку на случай, если его захотят взять под руку. Женщина не должна это проговаривать в слух, ведь иначе мужчину бы заподозрили в немужском поведении.

Самое интересное, что трости ещё и подбирались на все случаи жизни. Так, у Пушкина их было четыре – универсальная, праздничная, спортивная и рабочая. Но откуда вообще появилась потребность в этом аксессуаре и этикете к нему?