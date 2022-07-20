Снимок сделан в 1989 году. Место - Ленинград. Фотограф - Иван Куртов. Он совершенно случайно запечатлел встречу курсантов Нахимовского училища и изувеченного ветерана, тихо едущего по своим делам по набережной.
Что интересно, на этом снимке очень четко переданы чувства - как молодых моряков, так и ветерана. Он улыбается. Он всегда улыбался, окрыляя всех вокруг своим оптимизмом.
Этот человек заслуживает книги. И она написана. Ее автор - контр-адмирал Ворков. В начале своей карьеры он был командиром эсминца “Сообразительный”. Ветеран же, изображенный на фотографии, был на этом эсминце мотористом. И единственным, кто выжил из десанта морской пехоты, ступившего на Малую землю.
Краснофлотцу этот бой стоил множественных ранений и обеих ног. Но он и в Тбилисском госпитале не сплоховал, очаровав старшую медсестру. Она станет его женой. Несмотря на его инвалидность. Он не только будет хорошим мужем, но и дождется внуков и правнуков.
Оставшись без ног, он не только не пал духом. До последнего дня своей жизни (а умер он в 80 лет) работал инженером в институте метрологии, собирал механизмы и приборы.
Это Анатолий Леопольдович Голимбиевский, яркий пример того, что никогда не надо падать духом.
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«Позвонил в Нахимовское училище и попросил выделить взвод моряков. А когда мы с Анатолием Леопольдовичем приехали туда, к нам вышли всего трое матросов и один офицер. Но в итоге оказалось, что это даже хорошо, потому что на фоне целого взвода инвалид мог бы просто потеряться». Люди меня потом спрашивали, где я увидел то, что заснял. А увидеть такое в те времена было просто невозможно!».
Отснятый материал Куртов отправил в московские и ленинградские издания. Однако фотографии инвалида взяли лишь в газете «Смена», причём тот самый снимок с моряками не выбрали. «Ленинградская правда» наотрез отказалась: «Нам патология не нужна».
А полгода спустя, в феврале 1990-го, фотограф узнал от коллеги, что фотография с Голимбиевским и моряками получила первое место в престижнейшей премии World Press Photo «Золотой глаз», в номинации «Повседневная жизнь».
И тут же «Ленинградская правда» опубликовала снимок на первой полосе!
В 2010 году журнал «Русский репортер» тоже поместил это фото на обложке и написал, что оно поменяло мировоззрение советских людей. Действительно, после публикации этого снимка 9 мая во всех газетах стали печатать фотографии и истории инвалидов. То есть пришло понимание, что это не зазорно, что инвалиды тоже люди.
Настя Кузнецова своей писаниной убила несколько сотен человек. Сильно обидно за Цезаря Куникова и его батальон и отдельно обидно за Леонида Ильича Брежнева. Вопреки Насте Кузнецовой, они выжили.