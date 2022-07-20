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Никогда не надо падать духом

Никогда не надо падать духом

Автор:
20 июля 2022 17:42
Метки: ветераны   герои   интересно   
279
1

Снимок сделан в 1989 году. Место - Ленинград. Фотограф - Иван Куртов. Он совершенно случайно запечатлел встречу курсантов Нахимовского училища и изувеченного ветерана, тихо едущего по своим делам по набережной.


Что интересно, на этом снимке очень четко переданы чувства - как молодых моряков, так и ветерана. Он улыбается. Он всегда улыбался, окрыляя всех вокруг своим оптимизмом.

Этот человек заслуживает книги. И она написана. Ее автор - контр-адмирал Ворков. В начале своей карьеры он был командиром эсминца “Сообразительный”. Ветеран же, изображенный на фотографии, был на этом эсминце мотористом. И единственным, кто выжил из десанта морской пехоты, ступившего на Малую землю.

Краснофлотцу этот бой стоил множественных ранений и обеих ног. Но он и в Тбилисском госпитале не сплоховал, очаровав старшую медсестру. Она станет его женой. Несмотря на его инвалидность. Он не только будет хорошим мужем, но и дождется внуков и правнуков.

Оставшись без ног, он не только не пал духом. До последнего дня своей жизни (а умер он в 80 лет) работал инженером в институте метрологии, собирал механизмы и приборы.

Это Анатолий Леопольдович Голимбиевский, яркий пример того, что никогда не надо падать духом.

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Метки: ветераны   герои   интересно   
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3  комментария
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1
Роман 4 часа назад
Этот снимок сделан не случайно. Это постановочный снимок.

«Позвонил в Нахимовское училище и попросил выделить взвод моряков. А когда мы с Анатолием Леопольдовичем приехали туда, к нам вышли всего трое матросов и один офицер. Но в итоге оказалось, что это даже хорошо, потому что на фоне целого взвода инвалид мог бы просто потеряться». Люди меня потом спрашивали, где я увидел то, что заснял. А увидеть такое в те времена было просто невозможно!».

Отснятый материал Куртов отправил в московские и ленинградские издания. Однако фотографии инвалида взяли лишь в газете «Смена», причём тот самый снимок с моряками не выбрали. «Ленинградская правда» наотрез отказалась: «Нам патология не нужна».

А полгода спустя, в феврале 1990-го, фотограф узнал от коллеги, что фотография с Голимбиевским и моряками получила первое место в престижнейшей премии World Press Photo «Золотой глаз», в номинации «Повседневная жизнь».

И тут же «Ленинградская правда» опубликовала снимок на первой полосе!

В 2010 году журнал «Русский репортер» тоже поместил это фото на обложке и написал, что оно поменяло мировоззрение советских людей. Действительно, после публикации этого снимка 9 мая во всех газетах стали печатать фотографии и истории инвалидов. То есть пришло понимание, что это не зазорно, что инвалиды тоже люди.
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−35
Evgeny Podlubny Час назад
Каждый раз, когда вижу это фото, в моей душе поднимается буря гнева. В этом фото выразилась вся показуха и лицемерие по отношению ко всем ветеранам ВОВ. Цветочки и красивые речи на 9 мая, и ежедневное выживание. Фотограф даже не понял, какую гнусность он показал. Несчастный старик "удостоился" чести от курсантов училища, но не удостоился кресла-коляски за счёт "Родины", которую защищал? ПОЗОР
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
"И единственным, кто выжил из десанта морской пехоты, ступившего на Малую землю." (с)

Настя Кузнецова своей писаниной убила несколько сотен человек. Сильно обидно за Цезаря Куникова и его батальон и отдельно обидно за Леонида Ильича Брежнева. Вопреки Насте Кузнецовой, они выжили.
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
47040



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