Что интересно, на этом снимке очень четко переданы чувства - как молодых моряков, так и ветерана. Он улыбается. Он всегда улыбался, окрыляя всех вокруг своим оптимизмом.

Этот человек заслуживает книги. И она написана. Ее автор - контр-адмирал Ворков. В начале своей карьеры он был командиром эсминца “Сообразительный”. Ветеран же, изображенный на фотографии, был на этом эсминце мотористом. И единственным, кто выжил из десанта морской пехоты, ступившего на Малую землю.



Краснофлотцу этот бой стоил множественных ранений и обеих ног. Но он и в Тбилисском госпитале не сплоховал, очаровав старшую медсестру. Она станет его женой. Несмотря на его инвалидность. Он не только будет хорошим мужем, но и дождется внуков и правнуков.

Оставшись без ног, он не только не пал духом. До последнего дня своей жизни (а умер он в 80 лет) работал инженером в институте метрологии, собирал механизмы и приборы.



Это Анатолий Леопольдович Голимбиевский, яркий пример того, что никогда не надо падать духом.