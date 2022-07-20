Фото из прошлого. "СССР в цвете"

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20 июля 2022 00:07
Цветные фотографии из Советского союза.
1.
Торжественное открытие VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов на Центральном стадионе имени В.И. Ленина в Лужниках 1957 г.
2.
Футболисты ЦДКА (ЦСКА) на поле стадиона «Динамо» Москва 1948 г.
3.
Физкультурники-мотоциклисты ВЦСПС 1947 г.
4.
Верещагинский пляж Сочи 1958 г.
5.
Комсомолка Мария Выгнан - знатная доярка колхоза «Большевик» Черновицкая обл. 1960 г.
6.
Физкультурницы добровольного спортивного общества "Локомотив" Москва 1948 г.
7.
Буковина. Сельские жители вокруг вертолета 1960 г.
8.
Детская мода. Школьники Москва 1958 г.
11.
Девушки-бортпроводницы Алма-Ата 1961 г.
12.
Хлопкороб Турсуной Ахунова - мастер на все руки Чиназский р-н, колхоз им. С.М. Кирова 1960 г.
13.
Рязанская доярка Нина Бурмистрова Рыбновский район 1960 г.
14.
На веранде ресторана «Турист» на озере Иссык-Куль 1961 г.
15.
Комсомолец Владимир Коваленко. Евпаторийский район, совхоз «Первомайский».
16.
Ванда Павловская - агроном артели "Заря коммунизма" 1960 г.
17.
Семенной зернопункт. Ростовская область. 1959 г.
18.
На первомайской демонстрации Тирасполь 1964 г.
19.
На морском берегу 1960е
20.
Детский сад на прогулке 1960е
21.
Пионеры в гостях на боевом корабле Севастополь 1949 г.
23.
В универмаге Одесская обл., г. Вилково 1955 г.
24.
Американский певец Дин Рид в Москве 1966 г.
25.
Прохожие на улицах Тольятти 1981 г.
26.
Городской рынок Волгоградская обл., г. Волжский 1967 г.
27.
М.А.Шолохов на веранде дома,ст.Вёшенская. 1970 г.
28.
На пляже Волгоградская обл., г. Волжский 1967 г.
29.
Москва Проспект Маркса 1960е
30.
Баскетболистки 1967 г.
31.
Всесоюзный парад физкультурников на стадионе "Динамо" Москва 1954 г.
32.
Бассейн «Москва» 1960 г.
33.
Кинотеатр «Россия» Москва 1960е
34.
Государственный музей Грузии имени Симона Джанашия 1950е
35.
Кортеж с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным на Ленинском проспекте 14 апреля 1961 г.
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