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Фото из прошлого. "СССР в цвете"

Фото из прошлого. "СССР в цвете"

Автор:
20 июля 2022 00:07
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   СССР   история   люди   фото   фотографии   
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Цветные фотографии из Советского союза.

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Метки: Жизнь   СССР   история   люди   фото   фотографии   
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