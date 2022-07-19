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Как испанцы бегают от быков и как прошел главный фестиваль Памплоны

Как испанцы бегают от быков и как прошел главный фестиваль Памплоны

Автор:
19 июля 2022 09:41
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: бега   бык   в мире   животные   испанцы   люди   фестиваль Памплоны   фото   
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Откуда пошла традиция убегать от разъяренных быков и как прошла большая гулянка Сан-Фермин.

Каждый июль в Памплону съезжаются более миллиона человек, чтобы поучаствовать в одном из самых ярких испанских фестивалей под названием Сан-Фермин. Он длится целую неделю, люди тут гуляют, веселятся, смотрят корриду и… убегают от разъяренных быков. Предлагаем посмотреть, какой яркой была прошлая неделя в Памплоне.


Открытие праздника всегда бывает 6 июля, а его закрытие — в полночь 14 июля

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Он посвящен святому Фермину, покровителю Наварры

Проводится праздник уже более восьми столетий, и неизменно в нем одно...

Это семь дней круглосуточного веселья, гулянка, шествие гигантских кукол, уличные представления

Особое место занимает коррида, и каждое утро на арену разъяренных быков гонят по улице

А перед быками бегут горожане и туристы, спасаясь от раздраженных животных

Этот побег от быков получил название «энсьерро»

Длится мероприятие около пятнадцати минут, но оно самое зрелищное на фестивале

Непонятно, как горожане решили бегать перед быками, известно, что в XVIII веке традиция уже существовала

В Памплоне есть легенда, что святой Фермин встретил именно таким образом свою смерть

Мученика, который проповедовал христианство, волокли по улице, а за ним гнались быки

Так что каждое утро фестиваля десятки людей выходят перед быками, чтобы повторить забег

Бегут они по узким улочкам в общей сложности чуть более 800 метров

Но это все равно очень зрелищно и очень опасно

Конечно, не обходится без травм и ушибов, за неделю к медикам обращаются около 300 гостей

Редко травмы бывают несовместимы с жизнью (последний случай был в 2009 г.)

Однако это не мешает каждое утро начинать с энсьерро, самой зрелищной части праздника

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бега   бык   в мире   животные   испанцы   люди   фестиваль Памплоны   фото   
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2  комментария
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Серёга@ 20 минут назад
Я за быков болею!
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Hunson Abadeer 12 минут назад
психи блин)))
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