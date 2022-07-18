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"Мимино": занятные номера автомобилей, крутые самолеты, индийское кино и прочие классные детали

"Мимино": занятные номера автомобилей, крутые самолеты, индийское кино и прочие классные детали

Автор:
18 июля 2022 10:06
Сообщество : Кино
Метки: Мимино   актеры   кино   киноляп   роль   факты   фильм   фото   
1178
14

Вряд ли найдется человек, который ни разу в жизни не смотрел одно из лучших творений режиссёра Георгия Данелия - "Мимино".

***

Данелия использует забавные вывески. "Кепковая фантазия":

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***

Фильм в фильме "Разбитое сердце". Этот закос под индийское кино снял не Данелия, а второй режиссёр «Мимино» — Юрий Кушнерёв.

Забавно, что герой тут произносит на удачу: "Ахбар ИншаАллах" — радостный клич мусульман (не самая распространённая в Индии религия).

***

Номер на "Запорожце":

Занятно, что некоторые виды водки в СССР стоили как раз 3 р. 46 коп. Возможно, имеет место быть отсылка.

Похожие тема и с номерами на грузовике. В те годы - 2-74 - цена водки "Московская".

***

Свежевыданные, но чужие права, начальника. Интересно, зачем Мимино вообще их с собой возил? Толку от них...

Странно, что такой короткий срок действия — всего пару лет.

***

Однокурсник-"международник" на крутом самолёте летает.

Красавец Ту-144 — советский сверхзвуковой пассажирский самолёт 1-го класса, разработанный КБ «Туполев» в 1960-х годах, производившийся в Воронеже. До пассажирских перевозок так дело и не дошло: сказалась череда авиакатастроф в процессе тысяч часов испытаний.

Дальность полёта этого самолёта небольшая — 4000-6000 км. Но, в принципе, до Дели (про него в фильме говорится) долетел бы.

***

В момент, когда бабушка просит перевезти корову на вертолёте, Мимино несколько раз повторяет: "Это же не самолёт, это бабочка, бабочка". По грузински несколько раз произнеся "Пепела, пепела!!!" Видимо, действительно, отсюда сочинилось название "Пепелац" для "Кин-Дза-Дзы".

***

Опять же удивляет советское преклонение перед всем заграничным. Туфли югославские, Дели, крокодилы зелёные и т.д. Ну, и не раз намекается, что всегда и везде нужны Связи. Все друг другу что-то достают. Вообще эта тема — для отдельной статьи. Но, кажется, фильм грамотно критикует эти моменты и перегибы советской жизни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мимино   актеры   кино   киноляп   роль   факты   фильм   фото   
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11  комментариев
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2k
il16 2 часа назад
Не врите. Ту-144 пассажирские перевозки совершал. Из Москвы в Алма-Ату и обратно.
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27k
Vazari 11 минут назад
Мусульман в Индии свыше 15%, в некоторых регионах доходит до 50%, так что Данелия и тут угадал.
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25k
SerGProS 19 минут назад
Никаких перегибов, это была норма. А крокодила он искал зеленого.Были крокодилы, только красные.Югославия , это союзная республика. Как Чехословакия и ГДР.
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15k
seller-k Полчаса назад
Источник копипасты узнаётся сразу - чушь для малолетних дебилов

Цены на водку не знает, про ТУ-144 не знает, да вообще ни хера не знает о той жизни, а пытается рассказать про какие-то "классные детали"

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18k
Corvus Corax Полчаса назад
"некоторые виды водки в СССР стоили как раз 3 р. 46 коп.
...
В те годы - 2-74 - цена водки "Московская""
Школота. Дитя 90-х. Водка в те годы стоила 3-62= и дороже, 2-87= было намного раньше. Причем, даже если посуду отминусовать - один хер не получится. И, кстати, как из 34-46 получилось 3-46?
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6k
newegg 40 минут назад
Водка Столичная и «коленвал» стоили 3.50 за 0.5л, или 3.62 с бутылкой. Никаких 3.46.
Московская стоила 2.75 или 2.87 с бутылкой в конце 60-х, к моменту выхода фильма практически пропала. Какие 2.74?
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5k
hhwost Час назад
>>радостный клич мусульман (не самая распространённая в Индии религия).
ну-ну, 13% населения, вторая по численности.
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566
Alex 2 часа назад
"Ларису Ивановну хочу"
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43k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Дитя ЕГЭ текст писало? Мысли автора скачут как блохи, текст читать невозможно.
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650
HalloFreeSpace 2 часа назад
Ту-144 вроде бы летал с пассажирами но не долго ...
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10k
Владимир 2 часа назад
>> До пассажирских перевозок так дело и не дошло
Как это не дошло?? Недолго, но летал.
"Коммерческая карьера Ту-144 была недолгой. До момента прекращения регулярной эксплуатации с пассажирами 23 мая 1978 года экипажи Аэрофлота на Ту-144 выполнили 55 рейсов, перевезя 3284 пассажира."
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