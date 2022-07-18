"Мимино": занятные номера автомобилей, крутые самолеты, индийское кино и прочие классные детали

Дальность полёта этого самолёта небольшая — 4000-6000 км. Но, в принципе, до Дели (про него в фильме говорится) долетел бы.

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В момент, когда бабушка просит перевезти корову на вертолёте, Мимино несколько раз повторяет: "Это же не самолёт, это бабочка, бабочка". По грузински несколько раз произнеся "Пепела, пепела!!!" Видимо, действительно, отсюда сочинилось название "Пепелац" для "Кин-Дза-Дзы".