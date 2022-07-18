"Мимино": занятные номера автомобилей, крутые самолеты, индийское кино и прочие классные детали

Вряд ли найдется человек, который ни разу в жизни не смотрел одно из лучших творений режиссёра Георгия Данелия - "Мимино".
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Данелия использует забавные вывески. "Кепковая фантазия":
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Фильм в фильме "Разбитое сердце". Этот закос под индийское кино снял не Данелия, а второй режиссёр «Мимино» — Юрий Кушнерёв.
Забавно, что герой тут произносит на удачу: "Ахбар ИншаАллах" — радостный клич мусульман (не самая распространённая в Индии религия).
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Номер на "Запорожце":
Занятно, что некоторые виды водки в СССР стоили как раз 3 р. 46 коп. Возможно, имеет место быть отсылка.
Похожие тема и с номерами на грузовике. В те годы - 2-74 - цена водки "Московская".
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Свежевыданные, но чужие права, начальника. Интересно, зачем Мимино вообще их с собой возил? Толку от них...
Странно, что такой короткий срок действия — всего пару лет.
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Однокурсник-"международник" на крутом самолёте летает.
Красавец Ту-144 — советский сверхзвуковой пассажирский самолёт 1-го класса, разработанный КБ «Туполев» в 1960-х годах, производившийся в Воронеже. До пассажирских перевозок так дело и не дошло: сказалась череда авиакатастроф в процессе тысяч часов испытаний.
Дальность полёта этого самолёта небольшая — 4000-6000 км. Но, в принципе, до Дели (про него в фильме говорится) долетел бы.
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В момент, когда бабушка просит перевезти корову на вертолёте, Мимино несколько раз повторяет: "Это же не самолёт, это бабочка, бабочка". По грузински несколько раз произнеся "Пепела, пепела!!!" Видимо, действительно, отсюда сочинилось название "Пепелац" для "Кин-Дза-Дзы".
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Опять же удивляет советское преклонение перед всем заграничным. Туфли югославские, Дели, крокодилы зелёные и т.д. Ну, и не раз намекается, что всегда и везде нужны Связи. Все друг другу что-то достают. Вообще эта тема — для отдельной статьи. Но, кажется, фильм грамотно критикует эти моменты и перегибы советской жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Цены на водку не знает, про ТУ-144 не знает, да вообще ни хера не знает о той жизни, а пытается рассказать про какие-то "классные детали"
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В те годы - 2-74 - цена водки "Московская""
Школота. Дитя 90-х. Водка в те годы стоила 3-62= и дороже, 2-87= было намного раньше. Причем, даже если посуду отминусовать - один хер не получится. И, кстати, как из 34-46 получилось 3-46?
Московская стоила 2.75 или 2.87 с бутылкой в конце 60-х, к моменту выхода фильма практически пропала. Какие 2.74?
ну-ну, 13% населения, вторая по численности.
Как это не дошло?? Недолго, но летал.
"Коммерческая карьера Ту-144 была недолгой. До момента прекращения регулярной эксплуатации с пассажирами 23 мая 1978 года экипажи Аэрофлота на Ту-144 выполнили 55 рейсов, перевезя 3284 пассажира."