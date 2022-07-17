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Любовник на чердаке: история длиною в 10 лет

Любовник на чердаке: история длиною в 10 лет

Автор:
17 июля 2022 17:14
Сообщество : Истории
Метки: Вальбурга Остеррайх   Жизнь   Отто Санубер   измена   история   преступление   психика   странность   чердак   
1950
10

Порою люди ведут себя так странно, что объяснить логику их поступков бывает не то что сложно, а практически невозможно. Так это было и с парнем, который целое десятилетие скитался по чердакам вслед за любимой женщиной. Только любимой ли?

Фрау Вальбурга Остеррайх, которую родные называли Долли, познала все горести нищеты с юных лет. Девочка в 12 лет вынуждена была пойти работать на швейную фабрику Фреда Остеррайха. Но, будучи обаятельной и предприимчивой особой, сумела расположить к себе Фреда и выйти за него замуж.


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Через некоторое время чета Остеррайх перебралась в Лос-Анджелес. У них родился сын. Со стороны казалось, что в семье царит идиллия. Но мужчина был постоянно занят на работе. К тому же периодически прикладывался к бутылке. И скучающая Долли решила окунуться в омут порочных страстей.

И нашла себе отдушину в виде любовника – 17-летнего парня Отто Санубера, который трудился наладчиком швейных машин на фабрике ее супруга в Милуоки.


Вальбурга вызвала юношу домой, чтобы починить якобы сломавшуюся швейную машинку. И встретила молодого мастера в соблазнительной коротенькой рубашке и чулках. С этого момента Отто попал в сексуальное рабство, которое продлилось очень долго.

Парочка встречалась в отелях, потом Санубер стал приходить к любовнице домой. Соседи заподозрили неладное, и хотя женщина пыталась выдать мастера за внезапно найденного сводного брата, в округе начали шептаться о странном посетителе.


Что делать? Долли решила держать любовника, что называется, при себе. И поселила его на чердаке. Обстановка в месте добровольного заточения Санубера была гнетущая: минимум света, пыльный матрас, тусклая керосинка и ночная ваза. Парень был одержим желанием попробовать себя в литературе, и для комфорта ему достаточно было этого минимума да письменных принадлежностей. А еще обожаемой Долли. Днем, когда мужа не было, он не только удовлетворял сексуальный аппетит женщины, но и трудился по дому: убирал, готовил, мыл посуду.


Некоторые бульварные романчики, написанные Отто, даже публиковали под псевдонимом. Правда, гонорары фрау Остеррайх оставляла себе: незачем баловать любовника, талант должен быть полуголодным.


В один далеко не прекрасный день супруги Остеррайх поссорились. Отто примчался с чердака с пистолетами, схватился с Фредом и случайно пристрелил ошарашенного присутствием постороннего человека хозяина дома.

Парочка выдала смерть за результат ограбления. Отто запер Долли, выбросил ключ, забрал кое-какие ценные вещи, в том числе дорогие часы Фреда, и улизнул. Полиция, которую вызвали услышавшие выстрелы соседи, приняла эту версию, и долгое время убийство владельца швейной фабрики оставалось нераскрытым.


Вдовушка, верная своим склонностям, быстро определила в любовники своего адвоката Германа Шапиро. В процессе общения женщина несколько раз проговаривалась, выдавая ненужную информацию, и юрист начал что-то подозревать. Особенно когда любовница преподнесла ему те самые якобы украденные часы, сказав, что случайно нашла их под подушкой. А полиции во время допроса соседи сдали пистолеты, которые Долли зачем-то отдала на хранение.

Остеррайх предъявили обвинение и задержали. Но Отто остался на чердаке. Предприимчивая дамочка каким-то образом ухитрилась запудрить мозги адвокату и отправила его кормить чердачного узника. Но когда Шапиро пришел в дом любовницы, то наваждение спало. А после общения с Санубером пелена спала окончательно. Ведь изможденный мужчина, которого юрист действительно обнаружил на чердаке, сказал, что он впервые за 10 лет заговорил с кем-то кроме Долли.


Шапиро выгнал чердачного обитателя, разорвал отношения с любовницей и перестал ее прикрывать. Отто сбежал, испугавшись, что его обвинят в убийстве и отправят за решетку на всю жизнь. Мужчина осел в Канаде, сменил имя, даже женился. Но его все же отыскали полицейские. Правда, срок давности к тому моменту уже вышел. В 1936 году сняли обвинения и с его любовницы.

Безусловно, отвратителен и печален тот факт, что парочка не ответила за совершенное преступление – убийство. После обнародования этих отношений Отто, которого общество объявило аморальным сексуальным маньяков, до конца своих дней жил, скрываясь от прессы и общественности. А Долли, оперативно отыскавшая себе нового любовника, прожила с ним в Лос-Анджелесе до конца жизни и скончалась по естественным причинам в 1961 году.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вальбурга Остеррайх   Жизнь   Отто Санубер   измена   история   преступление   психика   странность   чердак   
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3  комментария
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citrus1 5 часов назад
вот это да у бабы *капкан*, я даже в свои 50+ не могу понять такого пленения
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1k
Василич Полчаса назад
Лизать пи..ду нужно жёстко и решительно.
Так ты дашь понять бабе, что ты суровый и уверенный в себе мужик, а не какой-то там робкий пиз...лиз!
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225
Миха 3 часа назад
"Высокие, высокие отношения!"
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