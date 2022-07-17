Любовник на чердаке: история длиною в 10 лет

Через некоторое время чета Остеррайх перебралась в Лос-Анджелес. У них родился сын. Со стороны казалось, что в семье царит идиллия. Но мужчина был постоянно занят на работе. К тому же периодически прикладывался к бутылке. И скучающая Долли решила окунуться в омут порочных страстей.

И нашла себе отдушину в виде любовника – 17-летнего парня Отто Санубера, который трудился наладчиком швейных машин на фабрике ее супруга в Милуоки.