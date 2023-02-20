Чисто ирландское сожжение

Европейцы даже уже став просвещёнными, ухитрялись искренне верить во всякого рода потустороннюю ерунду.
И вера в жителей иных миров иногда имела печальные последствия. Так и произошло с ирландкой Бриджит Боланд – жительницей небольшой деревеньки. Судя по сохранившимся описаниям, девица была вполне себе красная-прекрасная: статная, волосы роскошные, глаза выразительные и всё такое. И жених быстро нашёлся. Вскоре после свадьбы Майкл Клири с супругой перебрались в новый дом.
Словом, живи да радуйся. Майкл был парнем работящим, да и Бриджит ему под стать: обшивала на заказ всю округу, разводила кур и продавала яйца. Но была в избраннице червоточинка (а кто не без греха?) Любила женщина болтаться по развалинам, где, как шептались селяне, некогда жили феи. Точнее, фейри. Но, по легендам, это были совсем не малахольные анорексичные Динь-Динихи, а жуткие, коварные и очень сильные создания. Могли и живность утащить и сожрать, и ребёнком не побрезговать. Словом, плотоядные вампирюги, а не феюшки с крылышками.
А вместо украденного ребёнка пакостницы своих оставляли на подмену. Которые были как бездонные бочонки – ели-ели и никогда не насыщались.
Народ шептался, что покойная мать Бриджит когда-то с кем-то из этого народца таскалась. А, может, и Бридж, даром, что хозяйка хорошая и красавица, полукровка или, что хуже, подменыш?
Случилось женщине занедужить. Время такое – начало весны, иммунитет на нуле, авитаминоз. Прибывший доктор диагностировал бронхит и выдал все соответствующие такому случаю рекомендации.
Той всё хуже, и лечение не помогает. А тут ещё и муженька накрыло. По психике. Бегает и верещит, дескать, фейри ты, любезная жёнушка, потому и не выздоравливаешь. Наказание это. Но жена – не рукавица. Пусть и специфическая. Надо лечить. Погнал Клири к знахарке за зельем соответствующим. И заодно священника посетил. Чтоб, значит, тот фейскую сущность из жены извлёк, чтобы долго и счастливо. И, главное, по-человечески. Экзорцизм по-ирландски в чистом виде.
Святой отец пальцем у виска покрутил, но отпустить грехи и соборовать тяжёлую больную не отказался. А супруга окончательно фейри накрыли. Или черти в голове: заливал в жену подозрительное зелье, а когда та пыталась отказаться, грозил сковородками, кочергой и всякими карами небесными.
На следующий день Майкл поскакал к другому знахарю за новым зельем. А когда вернулся, узнал, что его отец умер. Видимо, болел. Или старый был – история умалчивает. Но тут Клири окончательно перемкнуло, и он решил, что в дело фейри вступили, пытаясь отвлечь внимание от жены.
Клири подтянул других родственников, что ещё не покинули бренный мир, и начал извращаться в лечении и пытках несчастной Бриджит. Очередную порцию эликсира залил, птичьим помётом обмазал. А лакирнуть всё решил пыткой огнём, чтобы призналась, окаянная, что она фейри и есть. Несчастная собрала все силы и заорала, что она – Бриджит и только Бриджит. Родню такой исход удовлетворил.
А Майкл бдел. И пришёл в ужас, когда жена попросила молока. Ведь это любимое лакомство фейри. Потом женщина почувствовала себя лучше, попросила помочь ей одеться. Народу – всяких гостей-родственников в доме собралось много, надо выйти к ним в подобающем виде.
Супруг помог, вывел женщину в гостиную. А потом набросился на несчастную, пнул и стал опять требовать доказательств. Женщина ударилась головой о каменный очаг, потеряла сознание. Упорный муж бросил её в огонь. В пламени домашнего очага женщина и нашла свой конец.
А новоиспечённый вдовец начал истерить и требовать вернуть ему жену. Родня разбежалась по домам, а мужчина зарыл труп в холмах и торчал там, ожидая, что его настоящая Бриджит вернётся.
Информация о происшествии дошла до стражей закона. И Майкла арестовали. Он пытался выкрутиться, заявляя, что жена исчезла. Но обгоревший труп не вязался с его словами.
Мужчину посадили на 15 лет за убийство. После отбытия срока в 1910 году любитель фольклора навсегда покинул деревню. Видимо, отправился странствовать по городам и весям, чтобы вычислять фейри. Ведь опыт у доморощенного охотника и специалиста по феям был очень впечатляющий, хоть и специфический.
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