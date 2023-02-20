Чисто ирландское сожжение

Словом, живи да радуйся. Майкл был парнем работящим, да и Бриджит ему под стать: обшивала на заказ всю округу, разводила кур и продавала яйца. Но была в избраннице червоточинка (а кто не без греха?) Любила женщина болтаться по развалинам, где, как шептались селяне, некогда жили феи. Точнее, фейри. Но, по легендам, это были совсем не малахольные анорексичные Динь-Динихи, а жуткие, коварные и очень сильные создания. Могли и живность утащить и сожрать, и ребёнком не побрезговать. Словом, плотоядные вампирюги, а не феюшки с крылышками.

А вместо украденного ребёнка пакостницы своих оставляли на подмену. Которые были как бездонные бочонки – ели-ели и никогда не насыщались.