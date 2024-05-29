Мужчина нашёл на чердаке скрипку стоимостью 1,7 млн долларов

Она пожертвовала его религиозной организации "Армия спасения". Однако почти 100 лет инструмент считался утерянным, пока домовладелец не нашёл его на чердаке. Металлическая пластина на задней поверхности подтвердила подлинность. На ней было написано: "Для Уоллеса от Марии по случаю нашей помолвки".