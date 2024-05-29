Мужчина нашёл на чердаке скрипку стоимостью 1,7 млн долларов

Житель Великобритании унаследовал дом матери в 2006 году. Разбирая вещи на чердаке, он нашёл скрипку, которая принадлежала руководителю оркестра "Титаника" Уоллесу Хартли.
Британский скрипач погиб 15 апреля 1912 года во время крушения знаменитого лайнера. Спасатели нашли тело музыканта, к его груди была привязана скрипка в футляре. Музыкальный инструмент передали невесте Хартли Марие Робинсон.
Она пожертвовала его религиозной организации "Армия спасения". Однако почти 100 лет инструмент считался утерянным, пока домовладелец не нашёл его на чердаке. Металлическая пластина на задней поверхности подтвердила подлинность. На ней было написано: "Для Уоллеса от Марии по случаю нашей помолвки".
Мужчина принёс реликвию в аукционный дом Henry Aldridge & Son Ltd. для оценки, и в 2013 году она была продана за 1,7 млн долларов. Эта сумма стала рекордной за артефакт с "Титаника".
Скрипку купил коллекционер на условиях анонимности, она выставлялась в музеях Миссури и Теннесси.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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