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Мужчина нашёл на чердаке скрипку стоимостью 1,7 млн долларов

Мужчина нашёл на чердаке скрипку стоимостью 1,7 млн долларов

Автор:
29 мая 2024 08:21
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Уоллес Хартли   дом   скрипач   скрипка   титаник   чердак   
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Житель Великобритании унаследовал дом матери в 2006 году. Разбирая вещи на чердаке, он нашёл скрипку, которая принадлежала руководителю оркестра "Титаника" Уоллесу Хартли.

Британский скрипач погиб 15 апреля 1912 года во время крушения знаменитого лайнера. Спасатели нашли тело музыканта, к его груди была привязана скрипка в футляре. Музыкальный инструмент передали невесте Хартли Марие Робинсон.

Она пожертвовала его религиозной организации "Армия спасения". Однако почти 100 лет инструмент считался утерянным, пока домовладелец не нашёл его на чердаке. Металлическая пластина на задней поверхности подтвердила подлинность. На ней было написано: "Для Уоллеса от Марии по случаю нашей помолвки".

Мужчина принёс реликвию в аукционный дом Henry Aldridge & Son Ltd. для оценки, и в 2013 году она была продана за 1,7 млн долларов. Эта сумма стала рекордной за артефакт с "Титаника".

Скрипку купил коллекционер на условиях анонимности, она выставлялась в музеях Миссури и Теннесси.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Уоллес Хартли   дом   скрипач   скрипка   титаник   чердак   
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Alex Roland Час назад
Что то даже и тут не срастается
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Самуил Маршак 46 минут назад
Рухлядь всё это. Современные технологии обработки материалов позволяют делать струнные инструменты, превышающие качеством звука творения Страдивари и Амати.
Ну для музея какого пойдет если только
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2984 поста (2811 в горячем)

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