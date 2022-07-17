Умер гитарист Вадим Голутвин

Вадим Юрьевич Голутвин родился 29 марта 1953 года в Москве. Голутвин являлся участником культовых советских ВИА Добры Молодцы и Весёлые Ребята, рок-групп Аракс, СВ, Аэробус и др.



Голутвина называли лучшим инструменталистом советского рока. Он начал свою карьеру в 1971 году в экспериментальном театре-студии под руководством Геннадия Юденича.



Музыкант с Аллой Пугачевой, Ириной Салтыковой, Аленой Апиной, Татьяной Булановой, Ларисой Долиной, Валерией, кабаре-дуэтом Академия, Александром Буйновым, Андреем Губиным, Аркадием Укупником, Юрием Антоновым, Максимом Дунаевским и многими другими известными исполнителями и композиторами.



Являлся независимым продюсером, композитором, аранжировщиком.



Занимался Вадим также написанием музыки к фильмам. Его композиции можно услышать в таких картинах, как «Мэри Поппинс, до свидания» (с группой Воскресение), «Выше радуги», «Д.М.Б.», «Сказка о мёртвой царевне» и «Подкидной».