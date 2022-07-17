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Умер гитарист Вадим Голутвин

Умер гитарист Вадим Голутвин

Автор:
17 июля 2022 14:46
Метки: Музыка   легенды   память   
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Рок-группа «Аракс» сообщила в соцсетях о смерти гитариста Вадима Голутвина
Гитарист и автор песен, участник легендарных советских ВИА Весёлые Ребята и Добры Молодцы Вадим Голутвин скончался 16 июля 2022 года на 70-м году жизни.

О смерти музыканта сообщили на странице рок-группы Аракс в соцсети ВКонтакте. Группа принесла соболезнования родным и близким Голутвина, а также поклонникам его творчества.
Лидер Машины Времени Андрей Макаревич в документальном фильме «Рок и фортуна» (1989) охарактеризовал Голутвина как «одного из лучших инструменталистов советского рока».
Вадим Юрьевич Голутвин родился 29 марта 1953 года в Москве. Голутвин являлся участником культовых советских ВИА Добры Молодцы и Весёлые Ребята, рок-групп Аракс, СВ, Аэробус и др.

Голутвина называли лучшим инструменталистом советского рока. Он начал свою карьеру в 1971 году в экспериментальном театре-студии под руководством Геннадия Юденича.

Музыкант с Аллой Пугачевой, Ириной Салтыковой, Аленой Апиной, Татьяной Булановой, Ларисой Долиной, Валерией, кабаре-дуэтом Академия, Александром Буйновым, Андреем Губиным, Аркадием Укупником, Юрием Антоновым, Максимом Дунаевским и многими другими известными исполнителями и композиторами.

Являлся независимым продюсером, композитором, аранжировщиком.

Занимался Вадим также написанием музыки к фильмам. Его композиции можно услышать в таких картинах, как «Мэри Поппинс, до свидания» (с группой Воскресение), «Выше радуги», «Д.М.Б.», «Сказка о мёртвой царевне» и «Подкидной».
Продолжительное время музыкант боролся с онкологическим заболеванием.
В ноябре прошлого года семья собирала деньги на его лечение. Гитаристу нужно было пройти 12 курсов химиотерапии.
Источники:
https://stuki-druki.com/2022/umer-muzikant-vadim-golutvin.php;
https://360tv.ru/news/znamenitosti/umer-gitarist-vadim-golutvin-makarevich-nazyval-ego-odin-iz-luchshih-instrumentalistov-sovetskogo-roka/;
https://aif.ru/culture/person/umer_gitarist_gruppy_araks_vadim_golutvin

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3  комментария
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14k
ss 14 часов назад
Да. Отличный музыкант... Был... :[
Земля пухом.
Мне удалось его послушать живьём. В начале 80-х он недолго работал с группой "Воскресенье". Был на их концерте в городе Свердловск.
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8k
goshan_hmc 57 минут назад
Земля ему пухом!
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46k
Элек Мек 11 часов назад
Очень очень жаль,действительно великий музыкант,все лучшие песни Антонова записаны при участии Вадима Голутвина.
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