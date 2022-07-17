Фото из прошлого. "Московский международный кинофестиваль"

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17 июля 2022 08:19
Фотографии с фестиваля разных лет.
1.
Кинофестиваль (I ММКФ): французская актриса Марина Влади 1959 г.
2.
XI ММКФ: режиссер Фрэнсис Форд Коппола 1979 г.
3.
VIII ММКФ: актриса Джина Лоллобриджида 1973 г.
4.
IX ММКФ: актер Даниэль Ольбрыхский 1975 г.
5.
XV ММКФ: актриса Настасья Кински 1987 г.
6.
VIII ММКФ: писатель Джанни Родари 1973 г.
7.
IX ММКФ: режиссер Акира Куросава 1975 г.
8.
XIV ММКФ: актриса Фанни Ардан 1985 г.
9.
XV ММКФ: режиссер Карен Шахназаров 1987 г.
10.
X ММКФ: Вахтанг Кикабидзе, Георгий Данелия, Фрунзе Мкртчян 1977 г.
11.
V ММКФ: Лев Куледжанов, Лесли Кэрон, Люцина Винницка - члены жюри 1967 г.
12.
IV ММКФ: советский актер Серго Закариадзе, иранская актриса Пури Бенаи 1965 г.
13.
IV ММКФ: Софи Лорен 1965 г.
14.
Иннокентий Смоктуновский во время II-го ММКФ 1961 г.
15.
3-й ММКФ. Жан Маре на красной площади 1963 г.
16.
IV ММКФ, советский актер Евгений Моргунов с юным иранским актером Рафни Магомед-Реза 1965 г.
17.
IV ММКФ, юная немецкая актриса Михаэла Май 1965 г.
18.
XV Московский Международный кинофестиваль. Андрей Кончаловский и Никита Михалков 1987 г.
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