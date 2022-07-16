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Великолепная Анжелика

Великолепная Анжелика

Автор:
16 июля 2022 06:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Анжелика   Голон   фильм   
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С 1964 по 1968 режиссер Бернар Бордери выпустил пять фильмов на основе книг Голон: первый - «Анжелика - маркиза ангелов», второй - «Великолепная Анжелика», третий - «Анжелика и король», четвертый - «Неукротимая Анжелика», пятый - «Анжелика и султан».

Учитывая популярность в прокате предыдущей работы Бордери, экранизации «Трех мушкетеров», в 1968 СССР купил третий фильм — «Анжелика и король». При 646 копиях картина собрала свыше 43 миллионов зрителей. «Анжелику и короля» не сильно покоцали цензурные ножницы. Советская версия была всего на пять минут короче оригинала.


На следующий год в прокат после третьего фильма попал первый «Анжелика - маркиза ангелов», собравший еще больше зрителей (44 миллиона) при количестве копий вдвое меньшем (370). Здесь цензура работала более основательно, сократив фильм на двадцать минут.


В обоих фильмах Анжелику озвучивала Роза Макагонова.


Главным образом успех «Анжелики» в советском прокате был сформирован дефицитом «Сказок для взрослых». В СССР фэнтези процветало в плане трудной дороги в социализм, ради конечной точки принимались пятилетние планы, продовольственные программы, с попутной рисовкой страшной жизни зарубежом стеной голодных безработных. Но душа, пресволочнейшая штуковина. Душа требовала сделать ей красиво здесь и сейчас и чтоб без протокольных рож. 


Место Средиземья в СССР заняла старинная Европа, где юноши со шпагами завоевывали сердца белокурых красавиц. Отсюда макулатурный бум мушкетерской трилогии Дюма и серии Дрюона о проклятых королях, переиздания «Айвенго», культ Робин Гуда, успех фильмов с участием Жана Марэ и «Звезд Эгера». В данный контекст вписывалась и Анжелика, но с точки зрения советской пропаганды книги Голон мало того, что грешили авантюрным взглядом на историю, так еще (это вам не чопорный 19-ый век Дюма) не чурались фривольности.


Тем не менее, в 1971 в СССР вышла первая книга «Анжелика, маркиза ангелов» (перевод К. Северовой). Супруги Голон даже навестили СССР, улаживая проблемы с авторскими правами. Анна простодушно признавалась: «И я увидела, что Россия - очень продвинутая страна. В ней были электричество, газ…».


В 1973 на русском языке в переводе Г. Сафроновой и К. Северовой вышел седьмой том цикла «Анжелика в Новом свете».

Дальше шествие героини Голон встало на паузу длиной в десятилетие. Сеансы «Анжелики» в кинотеатрах повторного фильма собирали кассу. На два тома книжек о ее приключениях стояла библиотечная очередь. Новых изданий не было. Остальные фильмы не закупались. Если у нас могли издать (в 1982) первый том «Властелина колец» Толкиена и махнуть рукой «без второго обойдутся», то что говорить об Анжелике. Показать два фильма из пяти (причем, третий пустить вперед), издать два романа из тринадцати, - так себе практика.


Только в 1985 на советские экраны вышел второй фильм Бордери. В оригинале он назывался «Великолепная Анжелика», наши прокатчики окрестили его «Анжелика в гневе», сократив на двадцать минут. Еще бесцеремоннее поступили с последними двумя фильмами цикла, объединив «Неукротимую Анжелику» и «Анжелику и султана» в двухсерийную картину под названием «Неукротимая маркиза». Для этого «Неукротимую Анжелику» пришлось порезать на тридцать пять минут, а «Анжелику и султана» на полчаса. Фильм-гибрид вышел на экраны СССР в 1987 и собрал 24,8 миллионов зрителей.


Озвучивала Анжелику Наталья Казначеева.

К монтажу картин по ее произведениям Анна Голон относилась, может, и спокойно, не сильно любя творения Бордери.


Она говорила:

«Духа «Анжелики» в этих фильмах не было. Потому что создатели фильма не хотели, чтобы актёры со мной разговаривали. Меня даже не допускали на съёмочную площадку. Режиссёр меня не слушал и говорил, что если я хочу, чтобы фильм был снят по всем книгам, то я должна следовать его указаниям».


Однако, вряд ли ей понравился бум ее романов, разразившийся в 1990-1992 годах. Книжный рынок стал независим от государственных издательств и, как следствие, его завалила популярная литература. Я помню штабеля книг об Анжелике с рекламным зазывом, что вот вам вся серия, а подписки на нее государственной по копеечным ценам, нет и не будет. В начале девяностых книги Голон лежали на всех развалах, иногда щеголяя не просто плохим переводом, а пересказом. Да-да… Некие ушлые люди тиснули «Анжелику и султана» как новеллизацию фильма.


Бум Анжелики в стране быстро сошел на нет, как и мода на Дюма, Дрюона, Вальтер Скотта. Россия приняла Толкиена, картонный мир средневековой Европы мутировал в «Игру престолов».


Что касаемо «Анжелики»…


Голон до последнего пыталась перезапустить франшизу, дополняя романы в соответствии с требованиями нового времени. В 2013 вышла свежая экранизация «Анжелики, маркизы ангелов», не пользующаяся даже тенью былой популярности.


Но фанатов серии про Анжелику по-прежнему много.


Книги переиздаются.


Источник:

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Метки: Анжелика   Голон   фильм   
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1  комментарий
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turyst 8 минут назад
Ох уж эти старые фильмы на немецком...
Всё время ждёшь, что вот-вот начнётся что-нибудь этакое...

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