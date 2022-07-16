Великолепная Анжелика

К монтажу картин по ее произведениям Анна Голон относилась, может, и спокойно, не сильно любя творения Бордери.

Она говорила:

«Духа «Анжелики» в этих фильмах не было. Потому что создатели фильма не хотели, чтобы актёры со мной разговаривали. Меня даже не допускали на съёмочную площадку. Режиссёр меня не слушал и говорил, что если я хочу, чтобы фильм был снят по всем книгам, то я должна следовать его указаниям».

Однако, вряд ли ей понравился бум ее романов, разразившийся в 1990-1992 годах. Книжный рынок стал независим от государственных издательств и, как следствие, его завалила популярная литература. Я помню штабеля книг об Анжелике с рекламным зазывом, что вот вам вся серия, а подписки на нее государственной по копеечным ценам, нет и не будет. В начале девяностых книги Голон лежали на всех развалах, иногда щеголяя не просто плохим переводом, а пересказом. Да-да… Некие ушлые люди тиснули «Анжелику и султана» как новеллизацию фильма.

Бум Анжелики в стране быстро сошел на нет, как и мода на Дюма, Дрюона, Вальтер Скотта. Россия приняла Толкиена, картонный мир средневековой Европы мутировал в «Игру престолов».

Что касаемо «Анжелики»…

Голон до последнего пыталась перезапустить франшизу, дополняя романы в соответствии с требованиями нового времени. В 2013 вышла свежая экранизация «Анжелики, маркизы ангелов», не пользующаяся даже тенью былой популярности.

Но фанатов серии про Анжелику по-прежнему много.

Книги переиздаются.