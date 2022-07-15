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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
15 июля 2022 20:55
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1236
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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3  комментария
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9k
MakDag 2 часа назад
Снайпер кто там - Хищник? Так его даже Шварц не сразу разглядел.
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58k
Похабыч 2 часа назад
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13k
Majul 2 часа назад
"с начала"? С чьего начала? С какого начала?
"за муж", "в нутри", "с права", "к стати" - когда быть настолько неграмотным стало нормальным?
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